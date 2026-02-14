English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • இனி ஆதாரில் பெயர், முகவரி இருக்காது.. வருகிறது புதிய அட்டை.. முக்கிய அப்டேட்

இனி ஆதாரில் பெயர், முகவரி இருக்காது.. வருகிறது புதிய அட்டை.. முக்கிய அப்டேட்

New Aadhaar Card With QR Code Photo: இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் (UIDAI)  புதிய ஆதார் அட்டையை கொண்டு வர உள்ளது. இதில் போட்டோ மற்றும் க்யூஆர் கோடு மட்டுமே இடம்பெற்றிருக்கும்.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Feb 14, 2026, 05:27 PM IST
  • புதிய ஆதார் அட்டை
  • பெயர், க்யூஆர் கோடு மட்டுமே இருக்கு
  • ஏன் தெரியுமா?

Trending Photos

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : மத்திய அரசின் சூழ்ச்சி! முதலமைச்சர் சொன்ன டாப் சீக்ரெட்
camera icon13
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : மத்திய அரசின் சூழ்ச்சி! முதலமைச்சர் சொன்ன டாப் சீக்ரெட்
மதுரை மக்கள் கவனத்திற்கு! வானிலை எப்படி இருக்கும்? முக்கிய அறிவிப்பு!
camera icon6
weather
மதுரை மக்கள் கவனத்திற்கு! வானிலை எப்படி இருக்கும்? முக்கிய அறிவிப்பு!
10 நிமிடத்தில் கண்ணதாசன் எழுதிய பாட்டு! ரிலீஸிற்கு பின் சூப்பர் ஹிட்-எது தெரியுமா?
camera icon7
Kannadasan
10 நிமிடத்தில் கண்ணதாசன் எழுதிய பாட்டு! ரிலீஸிற்கு பின் சூப்பர் ஹிட்-எது தெரியுமா?
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : மீண்டும் விண்ணப்பிக்க வாய்ப்பு கொடுக்கப்படுமா?
camera icon14
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : மீண்டும் விண்ணப்பிக்க வாய்ப்பு கொடுக்கப்படுமா?
இனி ஆதாரில் பெயர், முகவரி இருக்காது.. வருகிறது புதிய அட்டை.. முக்கிய அப்டேட்

New Aadhaar Card Update: ஆதார் கார்டு முக்கிய ஆவணமாக இருக்கிறது.  அரசு திட்டங்கள் முதல் பணப் பரிவர்த்தனை வரை  பல சேவைகளுக்கு ஆதார் கார்டு முக்கிய ஆவணமாக இருந்து வருகிறது. ஆதார் கார்டை இந்திய தனித்துவ ஆடையாள ஆணையம் நிர்வகித்து வருகிறது.  ஆதார் கார்டை 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை புதுப்பிப்பது அவசியமாக உள்ளது. ஆதார் கார்டில் உள்ள மொபைல் எண், பெயர், முகவரி போன்றவற்றை மாற்ற ஆதார் சேவை மையங்களுக்கு செல்ல வேண்டி உள்ளது. எனவே, அதனை எளிமையாக்கும் விதமான அண்மையில் இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் புதிய செயலியை அறிமுகப்படுத்தியது. 

Add Zee News as a Preferred Source

ஆதார் செயலி

ஆதார் செயலி ஐஓஎஸ், ஆண்ட்ராய்டு போனில் இருக்கிறது. இதனை பதிவிறக்கம் செய்து, உங்கள் ஆதாரில் உள்ள மொபைல் எண், முகவரியை மாற்றிக் கொள்ளலாம். ஆதாரில் உள்ள மொபைல் எண்ணை மாற்ற எந்த ஒரு ஆவணமும் கேட்கப்படுவதில்லை. உங்களது பழைய நம்பர் மற்றும் புது எண்ணிற்கு ஓடிபி மட்டும் அதனை உள்ளிட்டால் உங்களது மொபைல் எண் மாற்றப்படும். அதே நேரத்தில் ஆதார் செயலில் முகவரி மாற்ற சில ஆவணங்களை கட்டாயம் வைத்திருப்பது அவசியம். ஆனால், ஒரே ஒரு ஆவணத்தை மட்டும் உள்ளிட்டு ஆதாரில் உள்ள முகவரியை மாற்றலாம்.

அதன்படி,  குடியிருப்பு சான்றிதழ், தொழிலாளர் அட்டை, வாக்காளர் அடையாள அட்டை, ரேஷன் அட்டை, மின்சார கட்டணம்,  திருமண சான்றிதழ், சிலிண்டர் பில், வங்கிப் புத்தகம் நகல், கல்விச் சான்றிதழ், பாஸ்போர்ட், சொத்து வரி, குடிநீர் பில், மூன்றாம் பாலினத்தவர் சான்றிதழ், மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் போன்றவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றை சமர்ப்பித்து உங்கள் முகவரியை அப்டேட் செய்து கொள்ளலாம். 

புதிய ஆதார் அட்டை

இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் புதிய ஆதார் அட்டையை கொண்டு வர உள்ளது. ஆதார் அட்டையில் உள்ள விவரங்கள், புகைப்படங்களை தவறாக பயன்படுத்துவதை தடுக்க, ஆதாரில் புகைப்படும்,  முகவரி போன்றவை இருக்காத வகையில், புதிய ஆதார் அட்டையை UIDAI கொண்டு வர உள்ளது.  தற்போது ஆதார் அட்டையில் புகைப்பட நகலில்  பெயர், முகவரி, பிறந்த தேதி, ஆதார் எண், முகவரி போன்ற விவரங்கள் உள்ளன. அவை எளிதில் தவறாக பயன்படுத்தப்படலாம். இதனை தடுக்கும் விதமான, ஆதார் அட்டையில் புகைப்படம் மற்றும் க்யூஆர் கோர்டு மட்டும் அட்டையில் தெரியும் வகையில் இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் வடிவமைக்கப்பட உள்ளது.

இதன் மூலாம் ஆதாரை அடையாள அட்டையாக மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும்.  க்யூர் ஆர் கோர்டு மூலம் ஸ்கேன் செய்து, சம்பந்தப்பட்டவர்களின் விவரங்களை சரிபார்க்க முடியும். இதுபோன்ற தான் தற்போது ஆதார் செயலியில் உள்ளது. வெறும் புகைப்படம் மற்றும் க்யூர்ஆர் கோர்டு மட்டும் ஆதார் செயலியில் உள்ளது. இதுபோன்றவே இனி வரும் ஆதார் கார்டில் புகைப்படம் மற்றும் க்யூர் ஆர் கோர்டு இருக்கும். இது எப்போது கொண்டு வரப்படும் என அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகவில்லை. இந்த ஆதார் கார்டு அமலுக்கு வரும் பட்சத்தில், மோசடிகள் தடுக்கப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க: திருவண்ணாமலை டூ திருவனந்தபுரம்.. கம்மி விலையில் ஆன்மீக டூர்.. IRCTC அசத்தல் பேக்கேஜ்!

மேலும் படிக்க: IRCTC புதிய ஆன்மீக டூர் பேக்கேஜ்.. டிக்கெட் விலை எவ்வளவு, எப்படி புக் செய்வது தெரியுமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
New Aadhaar CardAadhaar cardAadhaar appNew Aadhaar Card UpdateUIDAI Latest news

Trending News