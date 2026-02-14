இனி ஆதாரில் பெயர், முகவரி இருக்காது.. வருகிறது புதிய அட்டை.. முக்கிய அப்டேட்

New Aadhaar Card Update: ஆதார் கார்டு முக்கிய ஆவணமாக இருக்கிறது. அரசு திட்டங்கள் முதல் பணப் பரிவர்த்தனை வரை பல சேவைகளுக்கு ஆதார் கார்டு முக்கிய ஆவணமாக இருந்து வருகிறது. ஆதார் கார்டை இந்திய தனித்துவ ஆடையாள ஆணையம் நிர்வகித்து வருகிறது. ஆதார் கார்டை 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை புதுப்பிப்பது அவசியமாக உள்ளது. ஆதார் கார்டில் உள்ள மொபைல் எண், பெயர், முகவரி போன்றவற்றை மாற்ற ஆதார் சேவை மையங்களுக்கு செல்ல வேண்டி உள்ளது. எனவே, அதனை எளிமையாக்கும் விதமான அண்மையில் இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் புதிய செயலியை அறிமுகப்படுத்தியது.
ஆதார் செயலி
ஆதார் செயலி ஐஓஎஸ், ஆண்ட்ராய்டு போனில் இருக்கிறது. இதனை பதிவிறக்கம் செய்து, உங்கள் ஆதாரில் உள்ள மொபைல் எண், முகவரியை மாற்றிக் கொள்ளலாம். ஆதாரில் உள்ள மொபைல் எண்ணை மாற்ற எந்த ஒரு ஆவணமும் கேட்கப்படுவதில்லை. உங்களது பழைய நம்பர் மற்றும் புது எண்ணிற்கு ஓடிபி மட்டும் அதனை உள்ளிட்டால் உங்களது மொபைல் எண் மாற்றப்படும். அதே நேரத்தில் ஆதார் செயலில் முகவரி மாற்ற சில ஆவணங்களை கட்டாயம் வைத்திருப்பது அவசியம். ஆனால், ஒரே ஒரு ஆவணத்தை மட்டும் உள்ளிட்டு ஆதாரில் உள்ள முகவரியை மாற்றலாம்.
அதன்படி, குடியிருப்பு சான்றிதழ், தொழிலாளர் அட்டை, வாக்காளர் அடையாள அட்டை, ரேஷன் அட்டை, மின்சார கட்டணம், திருமண சான்றிதழ், சிலிண்டர் பில், வங்கிப் புத்தகம் நகல், கல்விச் சான்றிதழ், பாஸ்போர்ட், சொத்து வரி, குடிநீர் பில், மூன்றாம் பாலினத்தவர் சான்றிதழ், மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் போன்றவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றை சமர்ப்பித்து உங்கள் முகவரியை அப்டேட் செய்து கொள்ளலாம்.
புதிய ஆதார் அட்டை
இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் புதிய ஆதார் அட்டையை கொண்டு வர உள்ளது. ஆதார் அட்டையில் உள்ள விவரங்கள், புகைப்படங்களை தவறாக பயன்படுத்துவதை தடுக்க, ஆதாரில் புகைப்படும், முகவரி போன்றவை இருக்காத வகையில், புதிய ஆதார் அட்டையை UIDAI கொண்டு வர உள்ளது. தற்போது ஆதார் அட்டையில் புகைப்பட நகலில் பெயர், முகவரி, பிறந்த தேதி, ஆதார் எண், முகவரி போன்ற விவரங்கள் உள்ளன. அவை எளிதில் தவறாக பயன்படுத்தப்படலாம். இதனை தடுக்கும் விதமான, ஆதார் அட்டையில் புகைப்படம் மற்றும் க்யூஆர் கோர்டு மட்டும் அட்டையில் தெரியும் வகையில் இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் வடிவமைக்கப்பட உள்ளது.
இதன் மூலாம் ஆதாரை அடையாள அட்டையாக மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும். க்யூர் ஆர் கோர்டு மூலம் ஸ்கேன் செய்து, சம்பந்தப்பட்டவர்களின் விவரங்களை சரிபார்க்க முடியும். இதுபோன்ற தான் தற்போது ஆதார் செயலியில் உள்ளது. வெறும் புகைப்படம் மற்றும் க்யூர்ஆர் கோர்டு மட்டும் ஆதார் செயலியில் உள்ளது. இதுபோன்றவே இனி வரும் ஆதார் கார்டில் புகைப்படம் மற்றும் க்யூர் ஆர் கோர்டு இருக்கும். இது எப்போது கொண்டு வரப்படும் என அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகவில்லை. இந்த ஆதார் கார்டு அமலுக்கு வரும் பட்சத்தில், மோசடிகள் தடுக்கப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
