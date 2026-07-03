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ஆதார் செயலில் இமெயில் அப்டேட் செய்யலாம்.. எப்படி தெரியுமா? UIDAI அறிவிப்பு!

Aadhaar App Email Update: ஆதார் செயலி மூலம் வீட்டில் இருந்தபடியே இமெயில் முகவரியை அப்டேட் செய்யலாம் என UIDAI அறிவித்துள்ளது. எனவே, எப்படி ஆதார் செயலி மூலம் இமெயில் அப்டேட் செய்யலாம் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 03, 2026, 05:22 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 05:26 PM IST
ஆதார் செயலில் இமெயில் அப்டேட் செய்யலாம்.. எப்படி தெரியுமா? UIDAI அறிவிப்பு!
Image Credit: Aadhaar App Email UpdateSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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