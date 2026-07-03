/ஆதார் செயலில் இமெயில் அப்டேட் செய்யலாம்.. எப்படி தெரியுமா? UIDAI அறிவிப்பு!

Aadhaar App Email Update: இந்திய மக்களின் முக்கிய ஆவணமாக ஆதார் கார்டு இருக்கிறது. அரசு திட்டங்கள் முதல் வங்கி சேவைகள் என அனைத்திற்குமே ஆதார் கார்டு முக்கியமான ஆவணமாக இருக்கிறது. ஆதார் கார்ட்டை ஒவ்வொரு 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை அப்டேட் செய்ய வேண்டும். ஆதாரில் உள்ள பெயர், முகவரி, இமெயில், மொபைல் எண், போட்டோ போன்றவற்றை 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை அப்டேட் செய்ய வேண்டும் என UIDAI வலியுறுத்தி வருகிறது.
ஆதாரில் உள்ள முகவரி, மொபைல் எண்ணை மாற்றுவதற்கு கூட ஆதார் சேவை மையத்திற்கு செல்ல வேண்டிய நிலை உள்ளது. இதனை மக்களுக்கு எளிமைப்படுத்தும் வகையில், ஆதார் செயலி ஒன்றை மத்திய அரசு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த செயலி மூலம் வீட்டில் இருந்தபடியே ஆதாரில் உள்ள முகவரி, மொபைல் எண்ணை ரூ.75 கட்டணம் செலுத்தி அப்டேட் செய்து கொள்ளலாம். இந்தநிலையில், தற்போது முக்கியமான அப்டேட்டை UIDAI அறிவித்துள்ளது. ஆதார் செயலியில் இனி இமெயில் ஐடியை கூட அப்டேட் செய்யலாம் என அறிவித்துள்ளது.
பொதுமக்கள் ஆதார் மையத்திற்குச் செல்லாமலேயே, தங்கள் ஸ்மார்ட்போன்களில் இருந்தே நேரடியாக மின்னஞ்சல் முகவரியைச் சேர்க்கவோ அல்லது புதுப்பிக்கவோ முடியும். இந்த அம்சம் பயன்பாட்டிற்கு வந்த இரண்டு நாட்களுக்குள், 2.5 லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் தங்களது மின்னஞ்சல் முகவரிகளைப் புதுப்பிக்க இந்தச் செயலியைப் பயன்படுத்தியுள்ளனர் என்று மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
புதிய ஆதார் செயலியானது ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஆப்பிள் ஐஓஎஸ் ஆகிய இரண்டு இயங்குதளங்களிலும் கிடைக்கிறது. இதனை பதிவிறக்கம் செய்து உங்கள் ஆதார் இமெயில் ஐடியை அப்டேட் செய்து கொள்ளலாம்.
Now add or update your email ID in Aadhaar using Aadhaar App in just 5 easy steps!— Aadhaar (@UIDAI) July 2, 2026
Email addition/update is free till 31st December 2026.
Download the Aadhaar App today - https://t.co/jywJmu4JUm #Aadhaar #AadhaarApp #EmailUpdate pic.twitter.com/x4fnv7KCtM
ஆதார் செயலி மூலம் இமெயில் முகவரியை ஜூலை 1 முதல் இலவசமாக அப்டேட் செய்து கொள்ளலாம் என UIDAI அறிவித்து இருந்தது. அதன்படியே, ஆதார் செயலி மூலம் இமெயில் முகவரியை எந்த கட்டணமும் செலுத்தாமல் இலவசாக அப்டேட் செய்து கொள்ளளலாம். இந்த வாய்ப்பை மக்கள் தவறவிட வேண்டாம் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.