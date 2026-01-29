புதிய ஆதார் செயலி! முகவரி, மொபைல் நம்பரை நொடியில் மாற்றலாம்.. எப்படி தெரியுமா?

New Aadhaar App Latest News: ஆதார் கார்டு என்பது இந்தியர்களின் முக்கிய ஆவணமாக இருந்து வருகிறது. வங்கி பரிவர்த்தனை முதல் பல சேவைகளுக்கும் ஆதார் கார்டு முக்கிய ஆவணமாக இருந்து வருகிறது. இப்படிப்பட்ட முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஆதார் கார்டை இந்திய தணித்துவ அடையாள ஆணையம் நிர்வகித்து வருகிறது. ஆதார் கார்டை டிஜிட்டல் மயமாக்கும் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. அதாவது, தற்போது ஆதார் கார்டில் உள்ள விவரங்களை தபால் நிலையம் அல்லது ஆதார் சேவை மையத்திற்கு சென்று தான் ஆதாரை அப்டேட் செய்ய வேண்டும். அதனை எளிதாக்கும் வகையில், இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் புதிய செயலியை நேற்று கொண்டு வந்துள்ளது. அதாவது, வீட்டில் இருந்தே மொபைல் நம்பரை அப்டேட் செய்து கொள்ளும் வகையில், புதிய செயலியை இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் கொண்டு வந்துள்ளது.
புதிய ஆதார் செயலியில் இருக்கும் அம்சங்கள்
புதிய ஆதார் செயலி பாதுகாப்பானதாகவும், நாம் அன்றாடம் எளிமையாக பயன்படுத்துவதற்கு ஏதுவாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய ஆதார் பல்வேறு விஷயங்களை வழங்குகிறது. அதாவது, ஆதார் செயலி மூலமாகவே மொபைல் எண், முகவரி போன்ற விவரங்களை அப்டேட் செய்து கொள்ள முடியும். மேலும், ஹோட்டல்கள் போன்ற இடங்களுக்கு நாம் ஆதார் நகலை வழங்குகிறோம். இனி இந்த ஆதார் செயலி வாயிலாகவே, உங்களது ஆதார் சரிபார்ப்பு மேற்கொள்ளும் வகையில், இந்த செயலி வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, புதிய ஆதார் செயலி மக்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
ஆதார் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்வது எப்படி?
ஆதார் செயலியை கூகுள் பிளே ஸ்டோர் அல்லது ஆப்பிள் ஆப் ஸ்டோரின் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். அதில் UIDAI-ன் அதிகாரப்பூர்வ ஆதார் செயலி என்பது உள்ளிட்டு அதனை தேட வேண்டும். அதில், உள்ள ஆதார் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்ய வேண்டும். அதில் உள்ளே நுழைந்ததும் உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியை தேர்வு செய்து, உங்கள் ஆதார் எண்ணை உள்ளிட வேண்டும்.
பிறகு உங்கள் ஆதார் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண்ணிற்கு ஒடிபி வரும். அதனை உள்ளிட்டு லாகின் செய்து கொள்ளலாம். ஒருவேளை உங்களது ஆதார் எண், தற்போது இல்லையென்றால் உங்கள் முக அங்கீகாரம் மூலம் நீங்கள் லாகின் செய்து கொள்ளலாம். இதன்பிறகு, ஆதார் செயலிக்கான safety lock pin-ஐ நீங்கள் உருவாக்கலாம். இதன்பிறகு, நீங்கள் மொபைல் எண் மற்றும் முகவரியை இந்த ஆதார் செயலி வாயிலாக பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளவும்.
முகவரி, மொபைல் எண் மாற்றுவது எப்படி?
ஆதார் செயலியை திறந்து, ஆதார் அடிப்படையிலான அங்கீகாரத்தை பயன்படுத்தி உள்நுழைய வேண்டும். முகப்பு திரையில் services என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்தால், உங்கள் மொபைல் எண் புதுப்பிக்க வேண்டுமா அல்லது முகவரியை புதுப்பிக்க வேண்டுமா என்ற ஆப்ஷன் தோன்றும். நீங்கள் மொபைல் எண் அப்டேட் செய்ய வேண்டுமென்றால் அதற்கான பழைய நம்பரை உள்ளிட்டு ஒடிபி-ஐ பெற்று புதிய நம்பரை உள்ளிட வேண்டும். இதற்கான கட்டணமாக ரூ.75 செலுத்த வேண்டும். பிறகு, 15 நாட்களில் உங்கள் ஆதார் எண் அப்டேட் ஆகிவிடும். இதே போன்று தான் முகவரி மாற்றவதும். முகவரி மாற்றுவதற்கான சான்றை உள்ளிட வேண்டும். இதற்கான கட்டணமாக ரூ.75 செலுத்த வேண்டும்.
ஆதார் சரிபார்ப்பு எப்படி?
ஆதார் செயலியில் QR CODE உள்ளது. இந்த QR குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்ய இந்த செயலி அனுமதிக்கிறது. இதனால் ஆவணங்களை ஒப்படைக்காமல் உடனடி சரிபார்ப்பை செயல்படுத்துகிறது.
மேலும் படிக்க: புதிய Aadhaar செயலி அறிமுகம்! இனி ஆதார் மையம் செல்ல வேண்டாம்.. முழு விவரம்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ