/ஆதார் அப்டேட் செய்ய புது ரூல்ஸ்.. இனி இதெல்லாம் கட்டாயம்.. UIDAI அதிரடி

Aadhaar New Rules 2026: ஆதார் கார்டு பதிவு மற்றும் புதுப்பித்தல் தொடர்பாக முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. ஆதார் அப்பேட் மற்றும் பதிவு செய்வதற்கான ஆவணங்கள் குறித்த பட்டியல் வெளியாகி உள்ளது. எனவே, எந்தெந்த ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்கலாம் என்று இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
Aadhaar New Rules 2026: நாட்டு மக்களின் முக்கியமான ஆவணாக ஆதார் கார்டு இருக்கிறது. 10 இலக்கு எண் கொண்ட ஆதார் கார்டை இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் நிர்வகித்து வருகிறது. அரசு திட்டங்கள், வங்கி பரிவர்த்தன என அனைத்திற்கும் ஆதார் கார்டு முக்கியமான ஆவணமாக இருந்து வருகிறது. ஆதார் கார்ட்டை 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை அப்பேட் செய்ய வேண்டும் என்பது விதிமுறையாக இருக்கிறது. இதற்கிடையில், அவ்வப்போது ஆதார் கார்டு புதுப்பிப்பு, பதிவு செய்வதற்கான விதிமுறைகள் மாற்றப்பட்டு வருகிறது.
அந்த வகையில், ஆதார் கார்டு புதுப்பிக்கும்போதும், பதிவு செய்யும்போது எந்தெந்த ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்பதை இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் திருத்தியுள்ளது. எனவே, ஆதார் பதிவு மற்றும் புதுப்பிப்புக்கு எந்தெந்த ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்கலாம் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
ஆதார் பதிவு செய்வததற்கு சமர்ப்பிக்கப்படும் ஆவணங்கள் குறித்து இந்திய தனித்து அடையாள ஆணையம் திருத்தியுள்ளது. அதன்படி, ஆதார் பதிவு செய்யும்போது ரேஷன் கார்டு, வாக்காளர் அடையாள அட்டை, ஓய்வூதிய அட்டை, திருமண சான்றிதழ், CGHS/ECHS/ESIC அட்டைகள், வங்கிக் கணக்கு நகல், பாஸ்போர்ட், மதிப்பெண் சான்றிதழ், காப்பீட்டு அட்டை, 100 நாள் வேலை திட்ட அட்டை, முகவரிச் சான்று போன்றவற்றை சமர்ப்பிக்கலாம என அறிவித்துள்ளது.
ஆதார் அப்டேட் செய்ய பாஸ்போர்ட், ரேஷன் கார்டு, வாக்காளர் அடையாள அட்டை, ஓட்டுநர் உரிமம், பிறப்பு சான்றிதழ், ஓய்வூதியதாரர் புகைப்பட அடையாள அட்டை, கிசான் புகைப்பட அட்டை, NREGA/MGNREGA அட்டை, திருமண சான்றிதழ், மருத்துவ காப்பீட்டு அட்டை, சாதிச் சான்றிதழ், மதிப்பெண் சான்றிதழ், வங்கி கணக்கு நகல், அஞ்சல் அலுவலக சேமிப்பு கணக்கு, சொத்து வரி ரசீது, மின் கட்டண ரசீது போன்றவற்றை சமர்ப்பிக்கலாம்.
மேற்கண்ட ஆவணங்களில் ஏதேனும் ஒன்றை சமர்ப்பித்தால் மட்டும் தான் ஆதார் அப்டேட் அல்லது பதிவு செய்ய முடியும். மேலும், மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் ஆதார் பதிவு அல்லது அப்டேட் செய்ய திருநங்கைகள் உரிமைகள் பாதுகாப்பு சட்டம், 2019ன் கீழ் வழங்கப்பட்ட திருநங்கை அடையாள அட்டை அல்லது சான்றிதழ் ஏற்றுக் கொள்ளப்படும். ஆதார் அப்டேட்டை நீங்கள் ஆதார் மையம் அல்லது ஆன்லைனில் செய்யலாம். myaadhaar வலைதளம் மூலம் நீங்கள் ஆதார் அப்டேட் செய்யலாம். அல்லது ஆதார் செயலி மூலம் அப்டேட் செய்யலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும், ஜூன் 14ஆம் தேதி வரை ஆன்லைனில் ஆதாரில் ஆவண புதுப்பிப்புகளை செய்து கொள்ளலாம். ஆதார் கார்டில் உள்ள விவரங்கள், ஆவண புதுப்பிப்பது போன்றவற்றை நீங்கள் ஜூன் 14ஆம் தேதி வரை இலவசமாக செய்து கொள்ளலாம். ஆதார் கார்ட்டை புதுப்பிக்கும்போது, ஆவணத்தின் நகல் தெளிவாக இருக்க வேண்டும். ஆவணங்களில் பெயர், ஆதார் அட்டையில் உள்ள பெயருடன் பொருந்த வேண்டும். மேலும், முகவரி சான்றும் தெளிவாக இருக்க வேண்டும். ஜூன் 14ஆம் தேதிக்கு பிறகு ஆவணங்களை புதுப்பிக்கவும் ரூ.75 கட்டணமாக செலுத்த வேண்டியிருக்கும்