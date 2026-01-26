English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • ஆதார் அப்டேட்! முகவரி, பெயரை வீட்டில் இருந்தே மாற்றலாம் - இந்த ஒரு செயலி போதும்

ஆதார் அப்டேட்! முகவரி, பெயரை வீட்டில் இருந்தே மாற்றலாம் - இந்த ஒரு செயலி போதும்

Aadhaar Card Update Latest News: ஆதார் செயலி மூலமாக எப்படி முகவரி, மொபைல் எண்ணை மாற்றலாம் என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 26, 2026, 11:13 AM IST
  • ஆதார் கார்டு அப்டேட்
  • பெயர், முகவரி, மொபைல் எண் வீட்டில் இருந்தே மாற்றலாம்
  • இந்த ஒரு செயலி போதும்

Trending Photos

இன்று முதல் டபுள் டெக்கர் பேருந்து சேவை! கட்டணம் இவ்வளவா.. டிக்கெட் முன்பதிவு எப்படி?
camera icon7
Double Decker Bus
இன்று முதல் டபுள் டெக்கர் பேருந்து சேவை! கட்டணம் இவ்வளவா.. டிக்கெட் முன்பதிவு எப்படி?
உலகின் டாப் 7 ஐடி நிறுவனங்கள்.. முதல் இடத்தில் எந்த நிறுவனம்?
camera icon7
Top IT Companies
உலகின் டாப் 7 ஐடி நிறுவனங்கள்.. முதல் இடத்தில் எந்த நிறுவனம்?
கும்ப ராசியில் புதன் பெயர்ச்சி, 5 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம், பொன்னான நாட்கள்
camera icon8
Mercury transit
கும்ப ராசியில் புதன் பெயர்ச்சி, 5 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம், பொன்னான நாட்கள்
குஷியில் மாணவர்கள்! ஜனவரி 28ம் தேதி பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை.. வெளியான அறிவிப்பு
camera icon7
School Holidays
குஷியில் மாணவர்கள்! ஜனவரி 28ம் தேதி பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை.. வெளியான அறிவிப்பு
ஆதார் அப்டேட்! முகவரி, பெயரை வீட்டில் இருந்தே மாற்றலாம் - இந்த ஒரு செயலி போதும்

Aadhaar Card Update: ஆதார் கார்டு இந்தியர்களின் முக்கிய ஆவணமாக இருந்து வருகிறது. குழந்தைகளை பள்ளிக்கு சேர்ப்பது முதல்  அரசு திட்டங்கள், வங்கி பரிவர்த்தனை என அனைத்திற்குமே ஆதார் கார்டு பிரதான ஆவணமாக இருந்து வருகிறது. இப்படிப்பபட்ட முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஆதார் கார்டை அப்டேட் செய்வது அவசியம். ஒவ்வொரு 10 ஆண்டுகளுக்கு ஆதாரில் உள்ள புகைப்படம் போன்றவற்றை அப்டேட் செய்ய வேண்டும் UIDAI  விதியாக உள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

எனவே, ஆதாரில் உள்ள முகவரி, மொபைல் எண்ணை மாற்ற விரும்புபவர்களுக்கு இந்த தொகுப்பு பயனுள்ளதாக இருக்கும்.  ஆதாரில் உள்ள புகைப்படம், மொபைல் எண், முகவரி போன்றவற்றை மாற்ற ஆதார் மையத்திற்கு செல்ல வேண்டி உள்ளது. எனவே, வீட்டில் இருந்தபடியே ஆதாரில் உள்ள மொபைல் நம்பர்,  முகவரியை எப்படி மாற்றலாம் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம். 

ஆதாரில் முகவரியை மாற்றுவது எப்படி?

இதற்கு முதலில் உங்கள் மொபைல் போனில் ஆதார் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்ய வேண்டும்.  இதன்பின்பு முகப்பு பக்கத்தில் Update My Aadhar என்ற ஆப்ஷனுக்கு சென்று, Address Update என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்ய வேண்டும். பிறகு, உங்கள் முகவரி மாற்றத்திற்கான சரியான ஆவணங்களை அதில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். உதாரணமாக வாக்காளர் அட்டை, சிலிண்டர் அட்டை போன்றவற்றை முகவரி சான்றாக சமர்ப்பிக்கலாம். ஆவணங்களை சமர்ப்பித்த பிறகு, முகவரி மாற்றத்திற்கான கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டும். யுபிஐ, கிரெடிட் கார்டு, டெபிட் கார்டு மூலமாக கட்டணத்தை செலுத்தலாம். கட்டணத்தை செலுத்திய பிறகு, உங்களது அப்டேட் வெற்றிகரமாக முடிந்துவிடும். இதற்காக நீங்கள் ஆதார் சேவை மையத்திற்கு சென்று அலைய வேண்டியதில்லை. 

ஆதாரில் மொபைல் எண் மாற்றுவது எப்படி?

இதற்கும் நீங்கள் முதலில் ஆதார் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ள வேண்டும். இதில் update my aadhaar என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்து, அதில் மொபைல் நம்பரை உள்ளிட வேண்டும்.  இப்போது, உங்கள் முகம் ஸ்கேன் செய்யப்பட்டு, ஒடிசி எண் மூலம் சரிபார்க்கப்படும்.  சரிபார்த்த பிறகு, உங்களது புதிய எண் மற்றும் தேவையான விவரங்களை நீங்கள் உள்ளிட வேண்டும்.  இதன்பிறகு, உங்கள் மொபைல் நம்பர் சில நாட்களில் அப்டேட்  செய்யப்படும். உங்கள் புதுப்பிப்பு நிலையையும் இந்த செயலி மூலமே தெரிந்து கொள்ளலாம்.

ஆதாரில் பெயர் மாற்றுவது எப்படி?

இதற்கும் முதலில் ஆதார் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து, aadhaar update என்ற ஆப்ஷனுக்குள் சென்று, name update என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்ய வேண்டும். இதன்பிறகு, பெயர் மாற்றத்திற்கான ஆவணங்களை சமர்ப்பித்து, உங்களது சரியான பெயரை உள்ளிட்டு, அதற்கு கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டும். இதன்பிறகு aadhaar update status என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்து, உங்களது ஆதார் அப்டேட் நிலையை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

மேலும் படிக்க: திருப்பதி போறீங்களா: அப்போ இந்த சூப்பர் டூர் பேக்கேஜை புக் பண்ணுங்க

 

மேலும் படிக்க: ஷீரடி டூர் பேக்கேஜ்! கம்மி விலையில் சாய்பாபா தரிசனம்.. IRCTC அசத்தல் திட்டம்

 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
AadhaarAadhaar appAadhaar UpdateAadhaar card updateUIDAI

Trending News