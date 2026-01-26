ஆதார் அப்டேட்! முகவரி, பெயரை வீட்டில் இருந்தே மாற்றலாம் - இந்த ஒரு செயலி போதும்

Aadhaar Card Update: ஆதார் கார்டு இந்தியர்களின் முக்கிய ஆவணமாக இருந்து வருகிறது. குழந்தைகளை பள்ளிக்கு சேர்ப்பது முதல் அரசு திட்டங்கள், வங்கி பரிவர்த்தனை என அனைத்திற்குமே ஆதார் கார்டு பிரதான ஆவணமாக இருந்து வருகிறது. இப்படிப்பபட்ட முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஆதார் கார்டை அப்டேட் செய்வது அவசியம். ஒவ்வொரு 10 ஆண்டுகளுக்கு ஆதாரில் உள்ள புகைப்படம் போன்றவற்றை அப்டேட் செய்ய வேண்டும் UIDAI விதியாக உள்ளது.
எனவே, ஆதாரில் உள்ள முகவரி, மொபைல் எண்ணை மாற்ற விரும்புபவர்களுக்கு இந்த தொகுப்பு பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஆதாரில் உள்ள புகைப்படம், மொபைல் எண், முகவரி போன்றவற்றை மாற்ற ஆதார் மையத்திற்கு செல்ல வேண்டி உள்ளது. எனவே, வீட்டில் இருந்தபடியே ஆதாரில் உள்ள மொபைல் நம்பர், முகவரியை எப்படி மாற்றலாம் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
ஆதாரில் முகவரியை மாற்றுவது எப்படி?
இதற்கு முதலில் உங்கள் மொபைல் போனில் ஆதார் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்ய வேண்டும். இதன்பின்பு முகப்பு பக்கத்தில் Update My Aadhar என்ற ஆப்ஷனுக்கு சென்று, Address Update என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்ய வேண்டும். பிறகு, உங்கள் முகவரி மாற்றத்திற்கான சரியான ஆவணங்களை அதில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். உதாரணமாக வாக்காளர் அட்டை, சிலிண்டர் அட்டை போன்றவற்றை முகவரி சான்றாக சமர்ப்பிக்கலாம். ஆவணங்களை சமர்ப்பித்த பிறகு, முகவரி மாற்றத்திற்கான கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டும். யுபிஐ, கிரெடிட் கார்டு, டெபிட் கார்டு மூலமாக கட்டணத்தை செலுத்தலாம். கட்டணத்தை செலுத்திய பிறகு, உங்களது அப்டேட் வெற்றிகரமாக முடிந்துவிடும். இதற்காக நீங்கள் ஆதார் சேவை மையத்திற்கு சென்று அலைய வேண்டியதில்லை.
ஆதாரில் மொபைல் எண் மாற்றுவது எப்படி?
இதற்கும் நீங்கள் முதலில் ஆதார் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ள வேண்டும். இதில் update my aadhaar என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்து, அதில் மொபைல் நம்பரை உள்ளிட வேண்டும். இப்போது, உங்கள் முகம் ஸ்கேன் செய்யப்பட்டு, ஒடிசி எண் மூலம் சரிபார்க்கப்படும். சரிபார்த்த பிறகு, உங்களது புதிய எண் மற்றும் தேவையான விவரங்களை நீங்கள் உள்ளிட வேண்டும். இதன்பிறகு, உங்கள் மொபைல் நம்பர் சில நாட்களில் அப்டேட் செய்யப்படும். உங்கள் புதுப்பிப்பு நிலையையும் இந்த செயலி மூலமே தெரிந்து கொள்ளலாம்.
ஆதாரில் பெயர் மாற்றுவது எப்படி?
இதற்கும் முதலில் ஆதார் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து, aadhaar update என்ற ஆப்ஷனுக்குள் சென்று, name update என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்ய வேண்டும். இதன்பிறகு, பெயர் மாற்றத்திற்கான ஆவணங்களை சமர்ப்பித்து, உங்களது சரியான பெயரை உள்ளிட்டு, அதற்கு கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டும். இதன்பிறகு aadhaar update status என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்து, உங்களது ஆதார் அப்டேட் நிலையை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
