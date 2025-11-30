ஆதார் மையம் போக வேண்டாம்! இனி மொபைல் நம்பரை வீட்டிலேயே மாற்றலாம்.. எப்படி தெரியுமா?

Aadhar Card Latest News: இந்தியர்களின் முக்கிய ஆவணங்களில் ஒன்றாக ஆதார் கார்டு உள்ளது. ஆதார் கார்டு குழந்தைகளை பள்ளிக்கு சேர்ப்பது முதல் அரசு திட்டங்கள் வரை பல சேவைகளுக்கு ஆதார் கார்டு பிரதான ஆவணமாக உள்ளது. இப்படிப்பட்ட முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஆதார் கார்டை, அவ்வப்போது அப்டேட் செய்து வருகின்றனர். ஆதார் கார்டில் பெயர், முகவரி, மொபைல் எண் போன்றவற்றை மக்கள் மாற்றிக் வருகின்றனர்.
மேலும், பயோமெட்ரிக் விவரங்களையும் புதுப்பித்து வருகின்றனர். இதில், முகவரி, பெயர் விவரம், பிறந்த தேதி போன்ற விவரங்களை UIDAI என்ற இணையதளம் மூலமாகவே மாற்றிக் கொள்ளலாம். அதாவது, தபால் நிலையம், ஆதார் மையத்திற்கு செல்லாமலேயே, வீட்டில் இருந்தே மாற்றிக் கொள்ளும் அம்சம் உள்ளது. ஆனால், மொபைல் எண்ணை மட்டுமே, வீட்டில் இருந்து மாற்றிக் கொள்ள முடியாது.
அதற்கு தபால் நிலையம் சென்று தான், உங்களது மொபைல் எண்ணை மாற்ற முடியும். இதற்காக மக்கள் வரிசையில் காத்திருந்து மாற்ற வேண்டிய நிலை உள்ளது. இந்த கஷ்டத்தை தீர்க்கும் வகையில், UIDAI முக்கிய அம்சத்தை கொண்டு வர உள்ளது. அதாவது, வீட்டில் இருந்தபடியே ஆன்லைனில் ஆதாரில் உள்ள மொபைல் எண்ணை மாற்றிக் கொள்வதற்கான அம்சத்தை கொண்டு வர உள்ளது. இதுகுறித்து UIDAI தனது எக்ஸ் தளத்தில் கூறியிருப்பதாவது, "விரைவில் வருகிறது. வீட்டில் இருந்தபடியே சௌகரியமாக மொபைல் நம்பரை மாற்றிக் கொள்ளலாம்.
அதுவும் ஓடிபி மற்றும் முக அங்கீகாரம் மூலமாக மொபைல் நம்பரை மாற்றிக் கொள்ளலாம். இதனால், ஆதார் மையத்தில் வரிசையில் நிற்க தேவையில்லை" எனக் கூறியது. அதாவது, ஆதார் செயலி மூலமாக மொபைல் எண்களை மாற்றிக் கொள்ள முடியும். இதைச் செய்ய, முதலில் ஆதார் செயலியைப் பதிவிறக்கவும். பின்னர், உங்கள் ஆதார் எண் அல்லது மொபைல் எண்ணை உள்ளிடுவதற்கான விருப்பத்தைக் காண்பீர்கள். இரண்டையும் உள்ளிட்ட பிறகு, நீங்கள் ஒரு OTP சரிபார்ப்பு செயல்முறையை முடிக்க வேண்டும்.
பின்னர் முக அங்கீகாரம் கிடைக்கும். மொபைல் ஃபோனின் கேமரா உங்கள் முகத்தை ஸ்கேன் செய்து, கணினியில் உள்ள தரவுகளுடன் பொருத்தும். முக அங்கீகாரம் பொருந்தியவுடன் புதிய மொபைல் எண் ஆதார் அட்டையுடன் புதுப்பிக்கப்படும். இருப்பினும், இதற்கான செயல்முறை குறித்து UIDAI தெளிவுப்படுத்தவில்லை.
தற்போது, ஆதாரில் உள்ள மொபைல் எண்ணை மாற்றுவதற்கு தபால் நிலையம் அல்லம் ஆதார் மையத்திற்கு செல்ல வேண்டும். அங்கு உங்களது எண்ணை கூற வேண்டும். அதன்பிறகு, உங்கள் எண்ணிற்கு ஒடிபி வரும். அதனை உள்ளீட்டால், உங்களது ஆதார் கார்டு உங்கள் எண்ணுடன் இணைக்கப்படும். மேலும், உங்களது பயோமெட்ரிக் விவரங்கள் சரிபார்க்கப்படும். இதற்கான கட்டணம் தற்போது ரூ.75 வசூலிக்கப்படுகிறது. இந்த நிலையில், விரைவில் UIDAI ஆதாரில் உள்ள மொபைல் எண்ணை வீட்டில் இருந்தபடியே மாற்றிக் கொள்ளும் அம்சத்தை கொண்டு வர உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
