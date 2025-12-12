English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்திற்கு பிடித்த சிம்பிளான வத்தக்குழம்பு! செய்வது எப்படி?

Rajinikanth Fav Manathakkali Vathal Kuzhambu Recipe : நடிகர் ரஜினிகாந்திற்கு இன்று பிறந்தநாள். இதையொட்டி, அவருக்கு பிடித்த வத்தக்குழம்பு குறித்த தகவல்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Dec 12, 2025, 05:46 PM IST
  • நடிகர் ரஜினிகாந்துக்கு பிறந்தநாள்..
  • அவரது ஃபேவரட் சாப்பாடு..
  • எப்படி வத்தக்குழம்பை செய்வது?

Rajinikanth Fav Manathakkali Vathal Kuzhambu Recipe : சூப்பர் ஸ்டார் நடிகர் ரஜினிகாந்த், தனது 75 ஆவது பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிறார். இதை எடுத்து இவருக்கு உலகெங்கிலும் இருக்கும் பல ஆயிரம் ரசிகர்கள்  வாழ்த்து மழைகளை பொழிந்து வருகின்றனர். தன் பிறந்தநாள் அன்று எத்தனை பேர் தன்னை பார்க்க குவிந்தாலும், இமயமலைக்கு சென்று விடும் ரஜினிகாந்த் அன்றைய நாளில் அமைதியை மட்டுமே அதிகமாக தேடுகிறார். ரஜினிகாந்தை தனித்துவப்படுத்தும் அவரது குணாதிசயங்களில் ஒன்று தனக்கு எது வேண்டும் எது வேண்டாம் என்று பிரித்து தெரிந்து வைத்துக் கொள்வது. இது அவரது உணவு விஷயத்திலும் பொருந்தும். இதையடுத்து, ரஜினிகாந்த்திற்கு பிடித்த உணவு குறித்தும் ஒரு தகவல் வைரலாகி வருகிறது. 

வத்தக்குழம்பு: 

ரஜினிகாந்துக்கு பிடித்த உணவுகளில் ஒன்றாக இருக்கிறது மணத்தக்காளி வத்த குழம்பு. புளி, காய வைத்த காய்கறிகள், காய்ந்த மிளகாய் உள்ளிட்ட பலவற்றை போட்டு செய்யப்படும் இந்த குழம்பு ரஜினிகாந்தின் ஃபேவரட்டாம். இந்தக் குழம்பை சூடான சாதத்தில் கொஞ்சமாக நெய் ஊற்றி பாரம்பரிய முறையில் அவர் சாப்பிடுவது வழக்கமாம்.

தேவையான பொருட்கள்: 

  • மணத்தக்காளி வத்தல்: 2-3 டேபிள்ஸ்பூன்
  • சின்ன வெங்காயம்: 1 கப் (நறுக்கியது)
  • பூண்டு: 10-12 பற்கள் தட்டி வைத்துக்காெள்ளலாம்
  • மஞ்சள் தூள்: ¼ டீஸ்பூன்
  • வெல்லம்: ஒரு சிறிய துண்டு (அல்லது ½ டீஸ்பூன் பொடி வெல்லம்)
  • நல்லெண்ணெய்: 2-3 டேபிள்ஸ்பூன்
  • கடுகு, உளுந்து, வெந்தயம்: சிறிதளவு
  • கறிவேப்பிலை: சிறிதளவு 
  • தக்காளி: 1 (நறுக்கியது)
  • புளி: ஒரு சிறிய நெல்லிக்காய் அளவு (ஊறவைத்து கரைத்தது)
  • மிளகாய் தூள்: 1-2 டீஸ்பூன் (காரத்திற்கு ஏற்ப)
  • மல்லித் தூள் (கொத்தமல்லி தூள்): 1-2 டீஸ்பூன்

செய்முறை:

வத்தல் தயார் செய்தல்: மணத்தக்காளியை சிறிது எண்ணெயில் போட்டு சில நொடிகள் வறுத்து தனியாக வைக்கவும் அது தேவையில்லை என்றால் நேரடியாகவும் பயன்படுத்தலாம்.

தாளிப்பு: ஒரு கடாயில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி, அது சூடான பின்பு கடுகு, உளுந்து, வெந்தயம் போடவும். பிறகு கறிவேப்பிலை சேர்க்கவும்.

வதக்குவது: தட்டிய பூண்டு மற்றும் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து பொன்னிறமாகும் வரை வதக்கவும்.

தக்காளி: நறுக்கிய தக்காளியை சேர்த்து, அது நன்கு மசியும் வரை வதக்கவும்.

மசாலா: மிளகாய் தூள், மல்லித் தூள், மஞ்சள் தூள் சேர்த்து பச்சை வாசனை போகும் வரை வதக்கவும்.
புளி & வத்தல் சேர்த்தல்: கரைத்த புளித் தண்ணீரை ஊற்றி, வறுத்த மணத்தக்காளி வத்தல், தேவையான அளவு உப்பு மற்றும் வெல்லம் சேர்த்து, நன்றாக கலக்கவும்.

கொதிக்க வைத்தல்: குழம்பு கெட்டியாகி, எண்ணெய் பிரிந்து வரும் வரை மிதமான தீயில் கொதிக்க விடவும்.

பால் பாயசம்: 

ரஜினிகாந்திற்கு, பால் பாயாசமும் ரொம்ப பிடிக்குமாம். இதை செய்ய பால், சர்க்கரை, சேமியா உள்ளிட்ட பொருட்களே போதுமானது. அடுப்பில் பாலை வைத்து கொதிக்க வைத்து, சேமியா சேர்த்து, வெந்த பின்னர் சர்க்கரை போட்டு இறக்கி விட வேண்டும். இறக்கிய பின்பு, கரண்டியில் நெய் சேர்த்து தாளித்து முந்திரி, திராட்சை சேர்த்து பாயாசத்தில் சேர்க்கவும்.

