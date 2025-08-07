தினமும் பரோட்டா.. ஆனாலும் 89 வயதில் ஃபிட்! தந்தை உடல் தகுதி குறித்து சல்மான் கான்!

நம்மில் பலர் தங்களது உடலை பராமரிக்க தினமும் கடுமையான உடற்பயிற்சி, உணவில் கட்டுப்பாடு போன்ற பல விஷயங்களை பின்பற்றுகிறோம். ஆனால், இது போன்ற விஷயங்களை தனது 89 வயதான தந்தை சலீம் கான் செய்ததில்லை என நடிகர் சல்மான் கான் தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக நடிகர் சல்மான் கான் நெட்ஃபிளிக்ஸின் 'தி கிரேட் இந்தியன் கபில் ஷோ'வில் பேசினார்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய நடிகர் சல்மான் கான், தனது தந்தை சலீம் கான் தினமும் காலை பாந்த்ரா பேண்ட்ஸ்டாண்ட் பகுதியில் நடைப்பயிற்சி செய்யும் பழக்கத்தை கொண்டவர். அவர் இந்த வயதிலும் இவ்வளவு தூரம் தினமும் நடைப்பயிற்சி செய்வதை பார்த்து நானும், என் குடும்பத்தாரும் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைகிறோம். அவர் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு முறை 2 முதல் 3 பரோட்டாக்கள் சாப்பிடுவார். பின்னர் சிறிது சாதம் மற்றும் இறைச்சி உணவுகளை உட்கொள்வார். அதன் பிறகு இனிப்பும் சாப்பிடுவார். இதை எல்லாம் அவர் சாப்பிட்டாலும், அவர் நல்ல ஆற்றல் மற்றும் ஆரோக்கியமுடன் உள்ளார் என கூறினார்.
தொடர்ந்து, கடுமையான உடற்பயிற்சி மற்றும் கடுமையான உணவு கட்டுப்பாடுகளை பின்பற்றாமல் வெறும் சீரான உணவு முறையும், நல்ல பழக்கவழக்கங்களும் ஆரோக்கியத்துக்கு முக்கியம் என்பதை சல்மான் வலியுறுத்தியுள்ளார். மேலும், தனது உடல் பராமரிப்பில் அளவுகோலும், விருப்பமான உணவுகளையும் கொண்டிருப்பதையும், ஒரு ஸ்பூன் அல்லது ஒன்றரை ஸ்பூன் சாதம் மட்டுமே சாப்பிடுவதும், பல காய்கறிகள் மற்றும் இறைச்சி வகைகளை சேர்த்துக் கொள்வதும் உடல் ஆரோக்கியத்தை உயர்த்துவதற்கு உதவுவதாகக் கூறியுள்ளார்.
பலரும் உடல் தகுதியுக்காக கடுமையான ஜிம் பயிற்சி மற்றும் கடினமான உணவு முறைகளை பின்பற்றினாலும், சரியான பழக்கவழக்கங்கள் மற்றும் அளவுகோலான உணவுத்தன்மை உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு மேல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை எனும் கருத்தைக் அவர் வெளியிட்டுள்ளார். ஆரோக்கிய நிபுணர்
தீபிகா சர்மா கூறியதாவது, கடுமையான உணவு கட்டுப்பாடுகளுக்கு பதிலாக, அளவுகோலான உணவு முறையை பின்பற்றுவது எளிது மற்றும் பயனுள்ளதாகும். குறைவான நிலையான உணவு பழக்கம் உடல் எடையை கட்டுப்படுத்தவும், உடல் உற்சாகத்தையும் மேம்படுத்தவும் உதவுகிறது. எந்தவொரு உணவையும் குறைவான அளவில் எடுத்துக் கொண்டால், தவிர்க்க வேண்டிய அவசியமில்லை என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.
