அடர்த்தியான கூந்தலுக்கு அதிதி ராவ் சொல்லும் டிப்ஸ்.. இதை மட்டும் தலையில தேயிங்க

Aditi Rao Hair Care Secret Tips: சருமத்தை நாம் எந்தளவுக்கு பராமரிக்கிறோமோ அதே அளவுக்கு தலைமுடியை பராமரிப்பது மிகவும் அவசியம். அனைவருக்கும் நல்ல அடர்த்தியான வலிமையான கூந்தல் பெற வேண்டும் என்று ஆசை இருக்கும். நாம் அதற்காக என்னென்னவோ முடி பராமரிப்பு பொருட்களை பின்பற்றி வருகிறார்கள். ஆனால், இயற்கையாகவே நாம் அடர்த்தியான கூந்தலை பெற சில விஷயங்களில் தினமும் கடைபிடிப்பது அவசியம்.
நடிகை அதிதி ராவின் ஹேர் கேர் சீக்ரெட்
கெமிக்கல் நிறைந்த ஷாம்புகள், இயற்கை ஹேர் மாஸ்க், ரத்த ஓட்டத்தை அதிகரிக்க மசாஜ் போன்றவற்றை செய்வது சிறந்தது. அதோடு, நல்ல அடர்த்தியான கூந்தல் பெற நாம் சாப்பிடும் உணவும் அவசியம் தான். இந்த நிலையில், நடிகை அதிதி ராவ்வின் தலைமுடி பராமரிப்பு குறித்து சில டிப்ஸ் பகிர்ந்துள்ளார். அதாவது, அதிதி ராவின் மென்மையான மற்றும் பளபளப்பான கூந்தலுக்கு காரணம், அவர் வாரத்திற்கு இரண்டு முறை தேங்காய் எண்ணெய் தடவுவதாக கூறப்படுகிறது.
மேலும், அவர் குளித்தபிறகு, ஹேர் ட்ரையரை பயன்படுத்துவதாக சொல்லப்பட்டுள்ளது. இதுவே அவரது மூடியின் வளர்ச்சிக்கு காரணமாக இருக்கிறதாம். மேலும், குறைந்தது 8 மணி நேரம் தினமும் தூங்குவதாகவும் அவர் பகிர்ந்து கொண்டார். மேலும், தலைமுடிக்கு அதிகளவு வெளிச்சம் படாமல் பார்த்துக் கொள்கிறாராம். அதாவது, இரவில் தூங்கும்போது, தொலைபேசி பயன்படுத்தாமல், வெளிச்சம் இல்லாமல் தூங்குவதாக கூறியுள்ளார்.
அதிதி ராவின் ஸ்கின் கேர் சீக்ரெட்
அதிதி ராவ் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு முறை முகத்தை கிளன்சர் மூலம் கழுவுவதாகவும், அவரது சருமத்திற்கு ஏற் மாய்ஸ்சரைசரை பயன்படுத்தி வருவதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது. அவர் ஒருபோதும் சன்ஸ்கிரீனைப் பயன்படுத்துவதில்லை என்று கூறப்படுகிறது. மேலும், தேன், கற்றாழை, ரோஸ் வாட்டர் கலந்து, முகத்தில் வாரத்திற்கு இரண்டு முறை போடுவதாக கூறியுள்ளார். இதன் மூலம், முகத்தில் உள்ள கருமை போன்றவை நீங்குமாம். மேலும், இரவில் தூங்கும்போது மேக்கப் போடாமல் தூங்குகிறாராம். இது அவரது சருமத்தை நன்றாக வைக்கிறதாம்.
அதிதி ராவின் உணவு முறை
அதிதி ராவ் பிட்டாக இருப்பதாக சில டயட்டை பின்பற்றி வருகிறார். அதாவது, காலை நேரத்தில் எலுமிச்சை சாறுடன் வெதுவெதுப்பான நீர் குடித்து வருகிறார். காலை உணவாக பழங்கள், ஊறவைத்து நட்ஸை சாப்பிட்டு வருகிறார். மதிய உணவாக சாதம், பருப்பு, பொறியல், தயிர் எடுத்துக் கொள்கிறார். இரவு உணவாக சூப் மற்றும் பழ மற்றும் காய்கறி சாலட்டை சாப்பிட்டு வருகிறார். இவர் பெரிய அளவில் டயட் பின்பற்றி வருகிறார். அதே நேரத்தில், சரியான நேரத்தில் சாப்பிடுவதாக கூறியுள்ளார். மேலும், அதிதி ராவ் தினமும் யோகா செய்து வருகிறார். மன அமைதிக்காக அவர் இவ்வாறு செய்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.
