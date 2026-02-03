English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • அடர்த்தியான கூந்தலுக்கு அதிதி ராவ் சொல்லும் டிப்ஸ்.. இதை மட்டும் தலையில தேயிங்க

அடர்த்தியான கூந்தலுக்கு அதிதி ராவ் சொல்லும் டிப்ஸ்.. இதை மட்டும் தலையில தேயிங்க

Aditi Rao Hair Care Skin Care Secret Tips:  அடர்த்தியான கூந்தலுக்காக நடிகை அதிதி ராவ் ஒரே ஒரு பொருளை மட்டும்  வாரத்திற்கு இரண்டு முறை பயன்படுத்தி வருகிறார். அது என்ன என்பது குறித்து அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Feb 3, 2026, 01:28 PM IST

Trending Photos

சர்வதேச டி20ல் சதம் அடித்த இந்தியர்கள்.. லிஸ்ட்டில் 2 CSK வீரர்கள்!
camera icon10
T20I Centuries
சர்வதேச டி20ல் சதம் அடித்த இந்தியர்கள்.. லிஸ்ட்டில் 2 CSK வீரர்கள்!
பட்ஜெட் விலையில் சொர்க்கம்! காதலர்களுக்கான 5 சிறந்த சுற்றுலாத் தலங்கள் இதோ
camera icon6
Valentine Week
பட்ஜெட் விலையில் சொர்க்கம்! காதலர்களுக்கான 5 சிறந்த சுற்றுலாத் தலங்கள் இதோ
சனி பகவானால் அதிர்ஷ்டம் பெறும் 3 ராசிகள்.. வெற்றிகள் குவியும், பணம் கொட்டும்!
camera icon6
Shani uday 2026
சனி பகவானால் அதிர்ஷ்டம் பெறும் 3 ராசிகள்.. வெற்றிகள் குவியும், பணம் கொட்டும்!
பல் துலக்காமல் தண்ணீர் குடிக்கலாமா கூடாதா? மருத்துவர்கள் சொல்வது..
camera icon7
Brushing
பல் துலக்காமல் தண்ணீர் குடிக்கலாமா கூடாதா? மருத்துவர்கள் சொல்வது..
அடர்த்தியான கூந்தலுக்கு அதிதி ராவ் சொல்லும் டிப்ஸ்.. இதை மட்டும் தலையில தேயிங்க

Aditi Rao Hair Care Secret Tips: சருமத்தை நாம் எந்தளவுக்கு பராமரிக்கிறோமோ அதே அளவுக்கு தலைமுடியை பராமரிப்பது மிகவும் அவசியம். அனைவருக்கும் நல்ல அடர்த்தியான வலிமையான கூந்தல் பெற வேண்டும் என்று ஆசை இருக்கும். நாம் அதற்காக என்னென்னவோ முடி பராமரிப்பு பொருட்களை பின்பற்றி வருகிறார்கள்.  ஆனால், இயற்கையாகவே நாம் அடர்த்தியான கூந்தலை பெற சில விஷயங்களில் தினமும் கடைபிடிப்பது அவசியம். 

Add Zee News as a Preferred Source

நடிகை அதிதி ராவின் ஹேர் கேர் சீக்ரெட்

கெமிக்கல் நிறைந்த ஷாம்புகள், இயற்கை ஹேர் மாஸ்க்,  ரத்த ஓட்டத்தை அதிகரிக்க மசாஜ் போன்றவற்றை செய்வது சிறந்தது. அதோடு, நல்ல அடர்த்தியான கூந்தல் பெற நாம் சாப்பிடும் உணவும் அவசியம் தான். இந்த நிலையில், நடிகை அதிதி ராவ்வின் தலைமுடி பராமரிப்பு குறித்து சில டிப்ஸ் பகிர்ந்துள்ளார். அதாவது, அதிதி ராவின் மென்மையான மற்றும் பளபளப்பான கூந்தலுக்கு காரணம்,  அவர் வாரத்திற்கு இரண்டு முறை தேங்காய் எண்ணெய் தடவுவதாக கூறப்படுகிறது. 

மேலும், அவர் குளித்தபிறகு, ஹேர் ட்ரையரை பயன்படுத்துவதாக சொல்லப்பட்டுள்ளது. இதுவே அவரது மூடியின் வளர்ச்சிக்கு காரணமாக இருக்கிறதாம். மேலும், குறைந்தது 8 மணி நேரம் தினமும் தூங்குவதாகவும் அவர் பகிர்ந்து கொண்டார். மேலும்,  தலைமுடிக்கு அதிகளவு வெளிச்சம் படாமல் பார்த்துக் கொள்கிறாராம். அதாவது, இரவில் தூங்கும்போது, தொலைபேசி பயன்படுத்தாமல், வெளிச்சம் இல்லாமல் தூங்குவதாக கூறியுள்ளார்.

அதிதி ராவின்  ஸ்கின் கேர் சீக்ரெட்

அதிதி ராவ் ஒரு நாளைக்கு  இரண்டு முறை  முகத்தை கிளன்சர் மூலம் கழுவுவதாகவும், அவரது சருமத்திற்கு ஏற் மாய்ஸ்சரைசரை பயன்படுத்தி வருவதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது.  அவர் ஒருபோதும் சன்ஸ்கிரீனைப் பயன்படுத்துவதில்லை என்று கூறப்படுகிறது. மேலும், தேன், கற்றாழை, ரோஸ் வாட்டர் கலந்து, முகத்தில் வாரத்திற்கு இரண்டு முறை போடுவதாக கூறியுள்ளார். இதன் மூலம், முகத்தில் உள்ள கருமை போன்றவை நீங்குமாம். மேலும், இரவில் தூங்கும்போது மேக்கப் போடாமல் தூங்குகிறாராம். இது அவரது சருமத்தை நன்றாக வைக்கிறதாம். 

அதிதி ராவின் உணவு முறை

அதிதி ராவ் பிட்டாக இருப்பதாக சில டயட்டை பின்பற்றி வருகிறார். அதாவது, காலை நேரத்தில் எலுமிச்சை சாறுடன் வெதுவெதுப்பான நீர் குடித்து வருகிறார். காலை உணவாக பழங்கள், ஊறவைத்து நட்ஸை சாப்பிட்டு வருகிறார். மதிய உணவாக சாதம், பருப்பு, பொறியல், தயிர் எடுத்துக் கொள்கிறார். இரவு உணவாக சூப் மற்றும் பழ மற்றும் காய்கறி சாலட்டை சாப்பிட்டு வருகிறார். இவர் பெரிய  அளவில் டயட் பின்பற்றி வருகிறார். அதே நேரத்தில், சரியான நேரத்தில் சாப்பிடுவதாக கூறியுள்ளார்.  மேலும்,  அதிதி ராவ் தினமும் யோகா செய்து வருகிறார். மன அமைதிக்காக அவர் இவ்வாறு செய்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. 

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)  

 

மேலும் படிக்க: கரீனா கபூரின் சீக்ரெட் பேஸ் பேக்! இந்த 3 பொருள் போதும்.. சருமத்தை பளபளன்னு வைக்கும்

மேலும் படிக்க: ராஷி கண்ணாவின் சீக்ரெட் Skin Care Routine! இந்த 5 பொருட்கள் போதும்.. சருமம் ஜொலிக்கும்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

 

 

 

About the Author
Aditi RaoAditi Rao Hair Care TipsAditi Rao Thick Hair Secret TipsAditi Rao Skin care tips

Trending News