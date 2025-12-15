English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • ஆலியா பட் போல அழகான சருமம் பெற..காலையில் ‘இதை’ பண்ணுங்க!

ஆலியா பட் போல அழகான சருமம் பெற..காலையில் ‘இதை’ பண்ணுங்க!

Actress Alia Bhatt Skincare Tips : பிரபல நடிகை ஆலியா பட், பொலிவான சருமம் பெற சில டிப்ஸ் கொடுக்கிறார்.  அவை என்னென்ன என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Dec 15, 2025, 08:00 PM IST

ஆலியா பட் போல அழகான சருமம் பெற..காலையில் ‘இதை’ பண்ணுங்க!

Actress Alia Bhatt Skincare Tips : புத்துணர்ச்சி கொண்ட சருமம் அல்லது நேச்சுரலான அழகான சருமத்தை பற்றி நினைத்தால், நமக்கு உடனே நினைவிற்கு வருபவர், ஆலியா பட்தான். இவர், இந்த சருமத்தை சரியாக பாதுகாக்க, சில விஷயங்களை செய்கிறார். அவை என்னென்ன தெரியுமா?

Add Zee News as a Preferred Source

மசாஜ்:

உங்கள் காலையை, ஒரு சரும மசாஜருடன் தொடங்கலாம். இரவு முழுவதும் முகத்தில் படிந்த எண்ணெயையும், வியர்வையையும், அசுத்தங்களையும் அகற்ற, மென்மையாக க்ளென்சர் வைத்து மசாஜ் செய்யவும். சரும சதை இருக்கமாக இருந்தாலோ, வறட்சியாக இருந்தாலோ, இது, அந்த இறுக்கத்தை நீக்க உதவும். 

ஹைட்ரேஷன்:

க்ளென்ஸர் வைத்து மசாஜ் செய்த பிறகு, முகத்தின் ஹைட்ரேஷனுக்காக, toning mist-ஐ உபயோகிக்கிறார். இது, அவர் சருமம் நாள் முழுவதும் மாய்ஸ்ட்ரைசாக வைத்துக்கொள்ள உபயோகிக்கிறார்.

கண்களுக்கான க்ரீம்:

காலையில், கண்களுக்குக் கீழ் போடும் கிரீம்களைப் பயன்படுத்துவது, கண்களைச் சுற்றியுள்ள வீக்கத்தைக் குறைக்க உதவுகிறது என்றுஆலியா கூறுகிறார், ஒரு நல்ல கண்களுக்கு கீழ் இருக்கும் கிரீம் கருவளையங்களையும் வறட்சியையும் குறைக்கும். இதனை அவர் 2-3 முறை கண்களுக்கு கீழ் பூசுகிறார்.

காஃபின்:

ஆலியா பட்ம், காஃபீனால் உருவாக்கப்படும் டிராப்ஸ்களை தன் முகத்தில் தேய்க்கிறார். இது அவ்வளவு பெரிய கட்டாயமில்லை என்று கூறும் அவர், இது தேவையில்லை என்றால் தவிர்த்துக்கொள்ளலாம் என்கிறார். இந்த தீர்வானது, கண்களில் கரும்புள்ளிகள் வராமல் தடுக்கிறதாம்.

மாய்ஸ்ட்ரைசர்:

ஆலியா, தன் முகத்திற்கு Serum பயன்படுத்துகிறார். அது காய்ந்த பின்பு, லைட்டான மாய்ஸ்ட்ரைசரை உபயோகிக்கிறார். இது சருமத்திற்கு மிகவும் அவசியம் என்று கூறும் அவர், வெளியில் இருக்கும் வானிலைக்கு ஏற்ப இந்த மாய்ஸ்ட்ரைசரை ஒரு நாளைக்கு எத்தனை முறை உபயோகிக்கிறோம் என்பது மாறலாம் என்கிறார்.

சன் ஸ்கிரீன்:

வெளியில் சென்றால் மட்டுமல்ல, வீட்டில் இருந்தால் கூட சன்ஸ்கிரீன் என்பது அவசியம் என்கிறார் ஆலியா பட். SPF 50 கொண்ட சன்ஸ்கிரீனை உபயோகப்படுத்துங்கள் என்று கூறும் ஆலியா, இது நம் சருமத்தை UV தாக்கத்தில் இருந்து தடுப்பதாக கூறுகிறார். 

லிப் பாம்:

ஆலியா, உங்கள் உதடுகளை பாதுகாக்க கண்டிப்பாக Lip balm உபயோகப்படுத்துங்கள் என்கிறார். இது உங்கள் உதட்டை மிருதுவாகவும், நீரேற்றத்துடனும் வைத்துக்கொள்கிறது. கூடவே, உதடுகள் வறட்சி அடைந்து வெடிப்பு விடுவதையும் தடுக்கிறது. இவற்றுடன் சேர்த்து, தினசரி உடற்பயிற்சியும் டயட்டும் அவசியம் என்கிறார் ஆலியா பட்.

About the Author
Alia BhattSkincare TipsMorning RoutinesAlia Bhatt Skincare

