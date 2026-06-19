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பிரியங்கா சோப்ராவின் அடர்த்தியான முடி ரகசியம்! அவருடைய தாய் பகிர்ந்த் ஹேர் மாஸ்க் டிப்ஸ்..

பாலிவுடன் திரையுலகில் முக்கிய நடிகையாக இருப்பவர் பிரியங்கா சோப்ரா. இவருடைய அடர்த்தியான முடி ரகசியம் குறித்து அவருடைய தாயார் தெரிவித்திருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 19, 2026, 02:12 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 02:12 PM IST
பிரியங்கா சோப்ராவின் அடர்த்தியான முடி ரகசியம்! அவருடைய தாய் பகிர்ந்த் ஹேர் மாஸ்க் டிப்ஸ்..
Image Credit: Priyanka chopra | Instagra

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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