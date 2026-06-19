/பிரியங்கா சோப்ராவின் அடர்த்தியான முடி ரகசியம்! அவருடைய தாய் பகிர்ந்த் ஹேர் மாஸ்க் டிப்ஸ்..

பொதுவாகவே திரையுலகில் இருப்பவர்கள் தங்களது அழகு குறித்த விஷயத்தில் மிகவும் கண்ணும் கருத்துமாக இருப்பார்கள். பிரியங்கா சோப்ரா, 40களை கடந்த ஹீரோயினாக இருக்கிறார். இருப்பினும் அவர் இப்போது வரை எனது முடி அடர்த்தியை குறையாமல் பார்த்துக் கொள்கிறார். அது எப்படி என்பது குறித்து அவரது தாயார் மது சோப்ரா விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
நடிகை பிரியங்கா சோப்ராவின் தாயார் மது போக்ரா இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் கூந்தல் பராமரிப்பு கொடுத்து அடிக்கடி ஹேர் மாஸ்க் ரெசிபிகளை பகிர்ந்து வருகிறார். சமீபத்தில் அவர் பகிர்ந்து இருந்த ஒரு வீடியோ வைரலாகி வருகிறது. அதில் இதை தயாரிப்பதற்கு தேவையான பொருட்கள் எப்படி தயாரிப்பது உங்கிட்ட பல விஷயங்களையும் குறிப்பிட்டு இருக்கிறார்.
முதலில் ஊறவைத்த சியா விதைகள் கெட்டியாக ஜெல்லி போல மாறும். இதுடன் சேர்த்து தேங்காய் எண்ணெய், வெந்தயம், பிள்ளைகள், வடித்த கஞ்சி, உழைத்தவற்றில் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்து நன்றாக கிளறி விடவும். பின்னர் அதனை தலையில் தடவி ஒரு மணி நேரம் அப்படியே விட வேண்டும். உங்கள் முடிக்கு செட் ஆகும் ஷாம்புவை உபயோகித்து தலைக்கு குளிக்கலாம்.
மேலே குறிப்பிட்டுள்ள சில விஷயங்கள் ஆய்வுகள் மூலம் நிரூபிக்கப்பட்டவை ஆகும். அதிலும் குறிப்பாக இந்த ஹேர் மாஸ்கில் பயன்படுத்தப்படும் ரோஸ்மேரி முடி வளர்ச்சியை தூண்டுவதிலும் முக்கிய பங்காக விளங்குகிறது என்பது அறிவுபூர்வமாக நிரூபணம் ஆகி உள்ளது.
அதே சமயத்தில் ரோஸ்மேரி இலை சாறு மற்றும் அதன் எண்ணெய் அடங்கிய தயாரிப்புகள் முடி உதிர்வை கட்டுப்படுத்தி அடர்த்தியாகும் என்று Cureus Journal Of Medical Science தெரிவித்திருக்கிறத
ஒரு சிலருக்கு இங்கே குறிப்பிட்டுள்ள பொருட்கள் அலர்ஜியை ஏற்படுத்தலாம் எனவே இவற்றை பயன்படுத்தும் முன்பு பேட்ச் test செய்து கொள்வது நல்லது என்று மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர்.