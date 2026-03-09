English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • த்ரிஷாவின் பியூட்டி சீக்ரெட்.. அவர் செய்யும் 3 விஷயங்கள் இதுதான்.. சூப்பர் டிப்ஸ்

த்ரிஷாவின் பியூட்டி சீக்ரெட்.. அவர் செய்யும் 3 விஷயங்கள் இதுதான்.. சூப்பர் டிப்ஸ்

Trisha Beauty Secret: 42 வயதிலும் நடிகை த்ரிஷாவின்  இளமையாகவும், சருமம் ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கிறார். எனவே, இவரின் பியூட்டி சீக்ரெட் குறித்து பார்ப்போம்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Mar 9, 2026, 03:51 PM IST

Trending Photos

விஜய் அறிவித்த 6 முக்கிய வாக்குறுதிகள் - பெண்கள் பாதுகாப்பே இலக்கு!
camera icon6
vijay
விஜய் அறிவித்த 6 முக்கிய வாக்குறுதிகள் - பெண்கள் பாதுகாப்பே இலக்கு!
Gold Price Today : இன்றைய தங்கம் விலை! மகளிர் தினத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி
camera icon10
Gold price today
Gold Price Today : இன்றைய தங்கம் விலை! மகளிர் தினத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி
நயன்தாரா to த்ரிஷா..திருமணமான ஆண்களுடன் காதல் சர்ச்சையில் சிக்கிய நடிகைகள்..
camera icon7
South actress
நயன்தாரா to த்ரிஷா..திருமணமான ஆண்களுடன் காதல் சர்ச்சையில் சிக்கிய நடிகைகள்..
IND vs NZ: நியூசிலாந்து பவுலர்களை பந்தாடிய இந்தியா! பவர் பிளேயில் அசத்தல்!
camera icon6
Ind vs NZ
IND vs NZ: நியூசிலாந்து பவுலர்களை பந்தாடிய இந்தியா! பவர் பிளேயில் அசத்தல்!
த்ரிஷாவின் பியூட்டி சீக்ரெட்.. அவர் செய்யும் 3 விஷயங்கள் இதுதான்.. சூப்பர் டிப்ஸ்

Trisha Beauty Secret Latest: இன்றைய காலத்தில் சருமத்தை  பலரும் பராமரித்து வருகின்றனர். சரும பராமரிப்பு என்பது மிகவும் முக்கியம். அதுவும் வயதாக வயதாக சருமத்தை பராமரிப்பு மிகவும் அவசியம். குறிப்பாக, ஸ்கின் கேர் என்பது மிகவும் முக்கியம். குறிப்பாக, தற்போது கோடைக் காலம் வந்துவிட்ட நிலையில், சருமத்தை பராமரிப்பதற்கு கூடுதல் கவனம் தேவைப்படும். எனவே, கோடைக்காலத்தில் moisturizer, Sunscreen, serum பயன்படுத்துவது சருமத்தை பாதுகாப்பாக வைக்க உதவும். இதற்கிடையில், நடிகை த்ரிஷாவின் ஸ்கின் கேர் சீக்ரெட் தற்போது வைரலாகி வருகிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

த்ரிஷாவின் பியூட்டி சீக்ரெட்

42 வயதாகும் த்ரிஷா, தற்போது கூட பொலிவுடன் இருக்கிறார். மேலும், அவரது சருமம் ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கிறார். எனவே, அவரின் ஸ்கின் கேர் சீக்ரெட் குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம். நடிகை த்ரிஷா சருமத்தை தாண்டி, ஆரோக்கியமான உணவுகளை சாப்பிட்டு வருகிறார். குறிப்பாக, ஆரஞ்சு, எலுமிச்சை, சீட்ரஸ் பழங்களை சாப்பிடுகிறார். வைட்டமின் சி நிறைந்திருப்பதால், அதனை த்ரிஷா தினமும் சாப்பிட்டு வருகிறார். வைட்டமின் சி சருமத்திற்கு நல்லது.  

மேலும், வைட்டமின்சி சி எப்போதும் அழகாகவும் பொலிவாகவும் இருக்க உதவும். வைட்டமின் சி நிறைந்த எலுமிச்சை, ஆரஞ்சு பழச்சாறுகளை அவர் அருந்துகிறார்.  மேலும், தினமும் புதிய மாதுளை சாறு குடிப்பதை த்ரிஷா வழக்கமாக வைத்துள்ளார். இது உடலை நீரேற்றமாக வைக்க உதவும். இதோடு, தினசரி சாப்பாட்டிலும் காய்கறிகள், பழங்களை சாப்பிட்டு வருகிறார். மேலும், யோகா, உடற்பயிற்சி, தியானம் செய்து வருகிறார்.

த்ரிஷாவின் பிட்னஸ் சீக்ரெட்

த்ரிஷாவின் பிட்னஸ் சீக்ரெட்டை பொறுத்தவரை, தினமும் காலையில் டீ, காபிக்கு பதிலாக கிரீன் டீ குடித்து வருகிறாராம். மேலும், தனது மூன்று வேளையும் உணவில் காய்கறிகள், பழங்களை அவர் அதிகம் சேர்க்கிறார். மேலும், வழக்கமாக தினமும் உடற்பயிற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார். கார்டியோ, யோகா போன்றவற்றை தினமும் ஒரு மணி நேரம் செய்து வருகிறார். மேலும், வலிமை பயிற்சியும் செய்து வருகிறார்.

த்ரிஷா விவகாரம்

தற்போது சமூக வலைதளங்களில்  த்ரிஷா பெயர் அடிப்பட்டு வருகிறார். அதாவது, அண்மையில் விஜய் மனைவி சங்கீதா   விவாகரத்து மனு தாக்கல் செய்தார். அதாவது, விஜய் ஒரு நடிகையுடன் தொடர்பில் இருப்பதாகவும்,  தன்னை மன ரீதியாகவும் துன்புறுத்தியதாக அவர் செங்கல்பட்டு குடும்ப நல நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார். சங்கீதாவின் விவாகரத்து மனு தற்போது பேசும் பொருளாக மாறியுள்ளது.  குறிப்பாக, த்ரிஷா விஜயுடன் உறவில் இருப்பதாவும் சமூக வலைதளங்களில் பேசப்பட்டு வருகிறது. சங்கீதா மனு தாக்கல் செய்த விஷயத்தில் பரபரப்பு அடங்குவதற்குள், த்ரிஷா மற்றும் விஜய் சமீபத்தில் நடந்த திருமண நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டனர்.

இருவரும் ஒரே நிறத்தில் ஆடை அணிந்தும், ஒரே காரிலும் வந்து இறங்கினார். இதற்கு பல்வேறு தரப்பினர் ஆதரவும், எதிர்ப்பும் தெரிவித்து வருகின்றனர். இதற்கிடையில், த்ரிஷா குறித்து பார்த்திபன் இழிவாக நேற்று பேசியிருந்தார். அதாவது, பொன்னியின் செல்வம் படத்தில் குந்தவை கதாபாத்திரத்தில் நடித்த த்ரிஷா பற்றி கேட்கப்பட்டபோது, குந்தவையை இப்போ வீட்டுக்குள்ளேயே குந்த வைத்தால் நல்லது என்றும் எல்லா கவிதைகளையும் வெளிப்படையாக வாசிக்க முடியாது என்றும் பார்த்திபன் கூறியது பேசும் பொருளாக மாறியது. இதற்கு உடனையே த்ரிஷா கண்டனம் தெரிவித்தார். 

இதுகுறித்து தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பதிவிட்ட நடிகை த்ரிஷா, நிகழ்ச்சி ஒன்றில் ஒரு தனி நபரின் வேண்டுகோள் படி என் புகைப்படம் சேர்க்கப்பட்டு, அதுகுறித்து தேவையற்ற கருத்துகள் பேசப்பட்டுள்ளதாக அறிகிறேன். மைக்கில் பேசுவதால் முட்டாள்தனமான கருத்து சரி ஆகிடாது. அறிவில்லாமல் பேசும் வார்த்தைகள் பேசப்படுபவரை விட பேசுபவரின் சுயரூபத்தையும் காட்டும்" என்று கூறினார்.  எனவே, த்ரிஷா தற்போது சோஷியில் மீடியாவில்  வைரலாகி வருகிறார். இதற்கிடையில், த்ரிஷா நடத்து முடித்த கருப்பு, விஷ்வம்பரா, ராம் உள்ளிட்ட திரைப்படங்கள் அடுத்தடுத்து வெளியாக உள்ளன. இதில் சூர்யாவுடன் நடித்த த்ரிஷாவின் கருப்பு திரைப்படம் ஏப்ரல் மாதத்தில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆனால், இதுகுறித்து அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை படக்குழு வெளியிடவில்லை. மேலும், சீரஞ்சீவியின் விஷ்வம்பராகவும், மோகன்லாவின் ராம் திரைப்படமும் 2025ஆம் ஆண்டு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க: Women's Day 2026: பெண்கள் சோலோ ட்ரிப் செல்ல ஏற்ற டாப் சுற்றுலாத் தலங்கள்

மேலும் படிக்க: மகளிர் தினம்: இந்தியாவின் டாப் 10 கோடீஸ்வர பெண்கள்.. லிஸ்டில் இருக்கும் சென்னை பெண் - யார் இவர்?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author
Trishatrisha krishnan Beauty SecretTrisha Latest NewsTrisha beauty tipstrisha skin care

Trending News