LPG விலையைத் தொடர்ந்து மின் கட்டணம் உயர்வு; மே 1 முதல் புதிய கட்டணம், எவ்வளவு?

Electricity Bill Hike From May 1 : அமெரிக்காவுக்கும் ஈரானுக்கும் இடையிலான மோதலால் ஏற்பட்ட எரிபொருள் மற்றும் எண்ணெய் பற்றாக்குறை ஒருபக்கம் இருக்க, மறுபக்கம் விலைவாசி உயர்வு ஏற்பட்டுள்ளதால், பொதுமக்கள் பெரிதும் அவதிக்குள்ளாகி உள்ளனர் . தற்போதைய நிலையில் இந்த பிரச்சினை ஓரளவுக்குத் தணிந்திருந்தாலும், மின் கட்டணங்கள் உயரப்போகும் அபாயம் இப்போது சாமானிய மக்களின் நிம்மதியை மிகப்பெரிய அளவில் கெடுத்துள்ளது. அந்த வகையில் வருகிற மே மாதம் பொதுமக்களுக்கு ஒரு பெரும் அதிர்ச்சியுடன் தொடங்கவிருக்கிறது; ஆம், வரும் மே 1-ஆம் தேதி முதல் இந்த மாநிலத்தில் மின் கட்டணங்கள் உயரவிருப்பதாகத் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
நிதி நிலைத்தன்மைக்காக எடுக்கப்பட்ட முடிவு
இந்நிலையில் வருகிற மே 1 ஆம் தேதி முதல், பெங்களூருவில் உள்ள மின் நுகர்வோர் தங்கள் மின் கட்டணத்தில் (Electricity Bill) ஒரு யூனிட்டிற்கு கூடுதலாக 56 பைசா (56 Paisa) செலுத்த வேண்டியிருக்கும். பெங்களூரு மின் விநியோக நிறுவனம் (BESCOM - Bangalore Electricity Supply Company Limited) மின் கட்டணங்களை உயர்த்தியுள்ளது. கர்நாடக மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தின் (KERC - Karnataka Electricity Regulatory Commission) ஒப்புதலைத் தொடர்ந்து இந்த உயர்வு அமலுக்கு வந்துள்ளது. இந்த நடவடிக்கையின் மூலம் மின் விநியோக நிறுவனங்களுக்கு நிதி நிலைத்தன்மையை வழங்கும் என்று கூறப்படுகிறது.
கட்டண உயர்வுக்கு என்ன காரணம்?
கடந்த 2024-25 நிதியாண்டில் 'True-up' செயல்முறையின்போது ஏற்பட்ட, சுமார் ரூ.2,068 கோடி மதிப்பிலான வருவாய் இழப்புகளை ஈடுசெய்யும் பொருட்டு, இந்தப் புதிய கட்டண விகிதங்கள் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்தக் கூடுதல் கட்டணங்கள், 2024-27 காலகட்டம் முழுவதும் மாதந்தோறும் வசூலிக்கப்படும்; மேலும், மே மாதத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் முதல் மீட்டர் ரீடிங்கிற்க்குப் பிறகு வரும் மின் கட்டண ரசீதில் இவை இடம்பெறும். இந்த கட்டண உயர்வு (Tariff Hike) சாதாரண நுகர்வோரின் பொருளாதாரத்தின் மீது இது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
உத்தரவில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்த தகவல்
இந்த உத்தரவு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாவது, " கடந்த 2024-25 நிதியாண்டில் மின் இணைப்பு பயன்பாட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு நுகர்வோருக்கும், அந்த நிதியாண்டில் உண்மையில் நுகரப்பட்ட மின்சாரத்தின் அடிப்படையில் வசூலிக்கப்பட வேண்டிய தொகையை BESCOM கணக்கிடும். இத்தொகையானது 2026-27 நிதியாண்டில் சம மாதத் தவணைகளாக வசூலிக்கப்படும்; மேலும் இது 'FY25-க்கான உண்மையான கட்டணங்கள்' (Actual Charges for FY25) என குறிப்பிடப்படும். இந்த வசூல் நடைமுறையானது, மே 1, 2026 அன்று அல்லது அதற்குப் பிறகு வரும் முதல் மீட்டருக்கான ரீடிங் (Electricity Meter Reading) தேதியிலிருந்து தொடங்கி, ஏப்ரல் 30, 2027 அன்று வரும் மீட்டர் ரீடிங் தேதி வரை தொடரும்."
எனினும், இந்த முடிவு பொதுமக்களிடையே அதிருப்தியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. தற்போது நிலவி வரும் பணவீக்க உயர்வுக்கு மத்தியில், மின் கட்டண உயர்வு குடும்ப வரவுசெலவுத் திட்டத்தின் மீது கூடுதல் சுமையை ஏற்படுத்தும் என்று பல நுகர்வோர் வாதிடுகின்றனர். குறிப்பாக, நடுத்தர வர்க்கக் குடும்பங்களுக்கு இந்த உயர்வு கவலைக்குரிய ஒரு விஷயமாக அமையக்கூடும்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ):
இந்த மின்கட்டண உயர்வு யாருக்கெல்லாம் பொருந்தும்?
பெங்களூரு மின் விநியோக நிறுவனமான BESCOM வரம்பிற்குள் வரும் அனைத்து நுகர்வோருக்கும் இந்த கட்டண உயர்வு பொருந்தும். இதில் வீடுகள், வணிக வளாகங்கள் மற்றும் தொழிற்சாலைகள் அடங்கும்.
ஒரு யூனிட்டிற்கு எவ்வளவு கூடுதலாக வசூலிக்கப்படும்?
ஒரு யூனிட்டிற்கு 56 பைசா கூடுதலாக வசூலிக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த உயர்வு எப்போது முதல் அமலுக்கு வருகிறது?
இது மே 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வருகிறது. மே 1-ஆம் தேதிக்கு பிறகு எடுக்கப்படும் முதல் மீட்டர் ரீடிங்கில் இந்த கூடுதல் கட்டணம் பிரதிபலிக்கும்.
இந்த திடீர் கட்டண உயர்வுக்கு என்ன காரணம்?
2024-25 நிதியாண்டில் ஏற்பட்ட வருவாய் இழப்புகளை ஈடுசெய்யும் 'True-up' நடைமுறையின் கீழ் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. எரிபொருள் செலவு மற்றும் மின் கொள்முதல் விலையில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களைச் சரிசெய்ய KERC இதற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
இந்த கூடுதல் கட்டணம் எவ்வளவு காலம் வசூலிக்கப்படும்?
இது ஒரு தற்காலிக உயர்வு அல்ல. மே 1, 2026 முதல் தொடங்கி ஏப்ரல் 30, 2027 வரை ஒரு ஆண்டு காலத்திற்கு மாதந்தோறும் இந்த கூடுதல் தொகை வசூலிக்கப்படும்.
