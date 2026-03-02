ரூ. 1450-க்கு விமான டிக்கெட்! ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸின் சிறப்பு விற்பனை.. முந்துங்கள்!

Air India Flight Offers: விமானப் பயணம் முன்பு மிகவும் விலை உயர்ந்ததாக இருந்தது. முன்பு விமான பயணம் என்பது வெறும் பணக்காரர்களால் மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது. பேருந்துகள் மற்றும் ரயில்களுடன் ஒப்பிடும்போது விமான டிக்கெட் விலை சற்று அதிகமே. ஆனால், சமீப காலமாக முன்னணி விமான நிறுவனங்கள் சில விமான டிக்கெட்டுகளில் சிறப்பு தள்ளுபடியுடன் சிறப்பு விற்பனையைத் வழங்கி வருகின்றன. சமீபத்தில், இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் ஸ்பிளாஸ் இன்டு சேவிங்ஸ் (Splash Into Savings) என்ற சிறப்பு விற்பனையை அறிமுகப்படுத்தியது.. இப்போது மற்றொரு முன்னணி விமான நிறுவனமான ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸும் சிறப்பு விற்பனையை கொண்டு வந்துள்ளது. ஏர் இந்தியா நிறுவனம் இண்டிகோவை விட குறைந்த விலையில் விமானப் பயணத்தை வழங்குகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் இப்போது Pay Day விற்பனையை மீண்டும் தொடங்கியுள்ளது. இதற்கான டிக்கெட் முன்பதிவு பிப்ரவரி 24 அன்று தொடங்கியது.. இந்த சலுகை மார்ச் 1 (ஞாயிற்றுக்கிழமை) வரை அதாவது இன்று வரை தொடரும். ஏர் இந்தியா நிறுவனம், முன்கூட்டியே டிக்கெட் முன்பதிவு செய்தவர்கள் இந்த ஆண்டு மார்ச் 3 முதல் அக்டோபர் 8 வரை எந்த நேரத்திலும் பயணிக்கும் வகையில் அனுமதி வழங்குகிறது. இது ஒரு குறிப்பிட்ட கால சலுகை என்று கூறலாம். மேலும் இந்த சலுகை ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் அல்லது மொபைல் செயலியில் முன்பதிவு செய்தவர்களுக்கு பொருந்தும்.
இந்தச் சலுகையின் ஒரு பகுதியாக, உள்நாட்டு வழித்தடங்களில் எக்ஸ்பிரஸ் லைட் கட்டணங்களுக்கான டிக்கெட் விலை ரூ.1450 முதல் தொடங்குகிறது. எக்ஸ்பிரஸ் லைட் சலுகையின் கீழ் சர்வதேச விமானங்களுக்கான குறைந்தபட்ச டிக்கெட் விலை ரூ.6655 இல் இருந்து தொடங்குகிறது. உள்நாட்டு விமானங்களில் எக்ஸ்பிரஸ் மதிப்பு கட்டணங்கள் குறைந்தபட்சம் ரூ.1500 இல் இருந்து தொடங்கும் அதே வேளையில், சர்வதேச விமானங்களுக்கான குறைந்தபட்ச டிக்கெட் விலை ரூ.6,735 ஆகும். இது தொடர்பான முழுமையான விவரங்களுக்கு, ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்தைப் பார்வையிடவும்.
இந்த சலுகையில் உள்ள டிக்கெட் விலைகளில் அடிப்படை கட்டணம், வரிகள் மற்றும் விமான நிலைய கட்டணங்கள் அடங்கும். வசதிக் கட்டணங்கள் மற்றும் பிற சேவைக் கட்டணங்கள் சேர்க்கப்படவில்லை. இது ஒரு குறிப்பிட்ட கால சலுகை என்பதால், முதலில் வருபவர்களுக்கு முன்னுரிமை என்ற அடிப்படையில் இருக்கைகள் ஒதுக்கப்படும்.
மேலும் படிக்க | மூத்த குடிமக்களுக்கு புனித யாத்திரை போகனுமா? IRCTC அசத்தலான அறிவிப்பு
மேலும் படிக்க | IRCTC சூப்பர் ரயில் பயணம்.. ஷீர்டி, நாசிக், உஜ்ஜைன் தரிசனம்; முழு விவரம் இதோ
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ