Akshaya Tritiya 2026: ஏப்ரல் 19-ஆ? 20-ஆ? தங்கம் வாங்க சரியான நேரம் எது?

Akshaya Tritiya 2026 Date : சித்திரை மாதம், வளர்பிறை திருதியை திதியில் அட்சய திருதியை கொண்டாடப்படுகிறது. இந்நாளில் பொருட்கள் வாங்குவதுடன், தான தர்மங்கள் செய்வதற்கும் தனிச்சிறப்பு உண்டு. இந்நாளில் தங்கம் அல்லது வெள்ளி வாங்குவதை மக்கள் வழக்கமாகக் கொண்டுள்ளனர். நல்ல காரியங்களைத் தொடங்குவதற்கும், புதிய முதலீடுகளைச் செய்வதற்கும் இது மிகவும் உகந்த நாளாகக் கருதப்படுகிறது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 16, 2026, 03:03 PM IST
  • 2026ல் அட்சய திருதியை எப்போது?
  • அட்சய திருதியைவின் முக்கியத்துவம்
  • முதலீடு செய்வதன் மற்றும் வாங்குவதன் முக்கியத்துவம்

Akshaya Tritiya 2026 Date : சனாதன தர்மத்தில், அட்சய திருதியை என்பது மிகவும் புனிதமான, மங்கலமான மற்றும் புண்ணியம் சேர்க்கும் ஒரு நாளாக கருதப்படுகிறது. அதேபோல் அட்சய திருதியை ஒரு 'அபிஜித் முகூர்த்தம்' எனக் கருதப்படுகிறது; அதாவது, இந்நாளில் மங்கலச் செயல்களை மேற்கொள்வதற்கும், தனியாக ஒரு குறிப்பிட்ட சுப நேரத்தை (முகூர்த்தத்தை) தனியாக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. திருமணங்கள், புதுமனை புகுவிழாக்கள், புதிய தொழில் தொடங்குதல், சொத்து வாங்குதல் மற்றும் தான தர்மங்கள் போன்ற அனைத்து விதமான மங்கலச் சடங்குகளையும் இந்நாளில் மேற்கொள்வது, மிகச் சிறந்த மற்றும் பலன்மிக்க விளைவுகளைத் தரும் என்று கருதப்படுகிறது.

2026ல் அட்சய திருதியை எப்போது?

2026-ஆம் ஆண்டில் அட்சய திருதியை வரும் தேதி குறித்து, ஏப்ரல் 19 மற்றும் 20 ஆகிய தேதிகளுக்கு இடையே ஒரு குழப்பம் நிலவி வருகிறது. பஞ்சாகத்தின் படி, திருதியை திதி (சந்திர நாள்) ஏப்ரல் 19 (ஞாயிறு) அன்று பிற்பகல் 1:01 மணிக்குத் தொடங்கி, ஏப்ரல் 20 (திங்கள்) அன்று காலை 10:40 மணி வரை நீடிக்கிறது. ஏப்ரல் 20 அன்று சூரிய உதயத்தின்போது திருதியை திதி நிலவுவதால், 2026-ஆம் ஆண்டு அட்சய திருதியை ஏப்ரல் 19 அன்று அனுசரிப்பதே சரியானது என்று ஜோதிடம் கூறுகிறது.

அட்சய திருதியை அன்று என்ன வாங்கலாம்? எப்போது வாங்கலாம்

ஏப்ரல் 19 அன்று, அட்சய திருதியை நாளில் தங்கம் வாங்குவதற்கு மிகவும் உகந்த நேரம் காலை 10:49 மணி முதல், ஏப்ரல் 20 அன்று காலை 5:51 மணி வரை ஆகும்.

இந்த நேரத்தை தவிர நீங்கள், 
காலை முகூர்த்தம் - காலை 10:49 முதல் மதியம் 12:20 வரை
மதியம் முகூர்த்தம் - பிற்பகல் 01:58 முதல் 03:35 வரை
மாலை முகூர்த்தம் - மாலை 06:49 முதல் இரவு 10:57 வரை

இந்த நாளில் இந்த மலிவான பொருட்களை வாங்குங்கள்

அட்சய திருதியை அன்று உங்களால் தங்கம் அல்லது வெள்ளியை வாங்க இயலாவிட்டால், அதற்குப் பதிலாக தனியா விதைகள், செப்புப் பாத்திரங்கள், சிவப்புத் துணி, அரிசி, நெய், மண் குடங்கள், எண்ணெய் விளக்குகள், பூந்தொட்டிகள், மண்பாண்டங்கள் மற்றும் சிறிய சிலைகளை இந்நாளில் வாங்கலாம்.

முதலீடு செய்வதன் மற்றும் வாங்குவதன் முக்கியத்துவம்

அட்சய திருதியை அன்று தங்கம் அல்லது வெள்ளி வாங்குவது, நிலம் அல்லது வீடு வாங்குவது, புதிய தொழில் தொடங்குவது அல்லது முதலீடுகள் செய்வது ஆகியவை மிகவும் மங்களகரமானதாகக் கருதப்படுகின்றன. இந்நாளில் செய்யப்படும் முதலீடுகள் தொடர்ந்து வளர்ந்து, நிலைத்தன்மையை வழங்கும் என்று நம்பப்படுகிறது.

அட்சய திருதியைவின் முக்கியத்துவம்

அட்சய என்ற சொல்லின் பொருள் - "எப்பொழுதும் அழியாதது" அல்லது "முடிவில்லாதது" என்பதாகும். இந்த நன்நாளில் செய்யப்படும் தானம், ஜபம், தவம் மற்றும் புண்ணிய காரியங்களின் பலன் ஒருபோதும் முடிவடையாது, மாறாக அது மென்மேலும் பெருகிக்கொண்டே இருக்கும் என்பது நம்பிக்கை. இந்நாளில் புனித நீராடல், தானம் மற்றும் வழிபாடு செய்வதற்கு தனிச்சிறப்பு உண்டு. தண்ணீர் (ஜலம்), சத்துமாவு (ஸத்து), ஆடை (வஸ்திரம்), உணவு தானம் (அன்னதானம்) ஆகியவற்றை தானம் செய்வது மிகுந்த புண்ணியத்தைத் தரும் எனக் கருதப்படுகிறது. மேலும், இந்நாளில் நம் முன்னோர்களுக்காக (பித்ருக்கள்) செய்யப்படும் காரியங்களும் அழியாத நற்பலன்களைத் தரும்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ):

அட்சய திருதியை அன்று தங்கம் வாங்குவது ஏன் கட்டாயமாகக் கருதப்படுகிறது?
உண்மையில் தங்கம் வாங்குவது ஒரு 'கட்டாயம்' அல்ல; அது ஒரு 'நம்பிக்கை'. 'அட்சய' என்றால் குறையாதது என்று பொருள். இந்நாளில் தங்கம் வாங்கினால் செல்வம் பெருகும் என்பது பொதுவான நம்பிக்கை. 

ஏப்ரல் 19-ஆம் தேதி தான் தங்கம் வாங்க வேண்டுமா?
திருதியை திதி ஏப்ரல் 19 மதியம் தொடங்கி 20-ஆம் தேதி காலை வரை நீடிக்கிறது. உதய திதி அடிப்படையில் ஏப்ரல் 20 முக்கியத்துவம் பெற்றாலும், தானம் மற்றும் வழிபாட்டிற்கு ஏப்ரல் 19 மிகவும் உகந்தது. 

அட்சய திருதியை அன்று செய்யக்கூடாதவை எவை?
வீட்டை இருட்டாக வைத்திருக்கக்கூடாது; மாலையில் விளக்கேற்ற வேண்டும். யாரையும் கோபமாகப் பேசுவதோ அல்லது மனதைப் புண்படுத்துவதோ கூடாது. அசைவ உணவுகளைத் தவிர்ப்பது நலம்.

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

