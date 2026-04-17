செல்வம் பெருக அட்சய திருதியை அன்று இந்த பூக்களால் அர்ச்சனை செய்யுங்கள்!

Akshay Tritiya 2026: இந்த ஆண்டு அட்சய திருதியை பண்டிகை ஏப்ரல் 19, 2026 அன்று கொண்டாடப்படும். இந்து மதத்தில் இந்த நாள் மிகவும் மங்களகரமானதாகக் கருதப்படுகிறது. அட்சய திருதியை அன்று செய்யப்படும் நற்செயல்களின் பலன்கள் ஒருபோதும் முடிவதில்லை என்றும், அவை வாழ்நாள் முழுவதும் தொடர்ந்து பெருகும் என்றும் நம்பப்படுகிறது. இதனால்தான், இந்த நாளில் லட்சுமி தேவியையும், செல்வத்தின் கடவுளான குபேரனையும் வழிபடுவது சிறப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்வாக பார்க்கப்படுகிறது. எனவே, வழிபாட்டின் போது சரியான மலர்களைத் தேர்ந்தெடுப்பது மிகவும் முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகிறது, ஏனெனில் ஒவ்வொரு மலருக்கும் வெவ்வேறு ஆன்மீக விளைவும் ஆற்றலும் உண்டு.
லட்சுமி தேவிக்கு இந்த மலர்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்
லட்சுமி தேவியை மகிழ்விக்க தாமரை மலர்கள் சிறந்தவையாகக் கருதப்படுகின்றன. தாமரை தூய்மை மற்றும் செழிப்பைக் குறிக்கிறது, இது லட்சுமி தேவியுடன் நேரடியாக தொடர்புடையது. ரோஜாக்களையும் சமர்ப்பிக்கலாம். இந்த மலர்கள் வீட்டிற்கு மகிழ்ச்சி, அமைதி மற்றும் செழிப்பைக் கொண்டுவரும் என்று நம்பப்படுகிறது.
விஷ்ணு பகவானுக்கு மஞ்சள் மலர்கள் சமர்ப்பிப்பது மங்களத்தை தரும்
அட்சய திருதியை அன்று விஷ்ணு பகவானும் சிறப்பாக வழிபடப்படுகிறார். மஞ்சள் நிறப் பூக்களை, குறிப்பாக சாமந்திப் பூக்களைச் சமர்ப்பிப்பது மிகவும் மங்களகரமானதாகக் கருதப்படுகிறது. மஞ்சள் நிறம் செழிப்பு, நல்ல அதிர்ஷ்டம் மற்றும் நிலைத்தன்மையைக் குறிக்கிறது. இது வாழ்க்கையில் சமநிலையையும் வெற்றியையும் கொண்டுவரும் என்று நம்பப்படுகிறது.
குபேர பகவானுக்கு இந்தச் சிறப்புப் பூக்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்
செல்வத்தின் கடவுளான குபேர பகவானை மகிழ்விக்க, மஞ்சள் நிறப் பூக்களைச் சமர்ப்பிப்பது மங்களகரமானதாகக் கருதப்படுகிறது. வழிபாட்டின் போது இந்தப் பூக்களுடன் குபேர மந்திரத்தை உச்சரிப்பது செல்வம் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பை உருவாக்குவதோடு, நிதி நிலையையும் பலப்படுத்த உதவுகிறது. இந்தச் சடங்கைத் தவறாமல் செய்வது செல்வத்தை அதிகரிக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது.
வழிபாட்டில் பூக்கள் ஏன் முக்கியமானவை?
மத நம்பிக்கைகளின்படி, கடவுள் வழிபாட்டின் போது சமர்ப்பிக்கப்படும் பூக்கள் பக்தியின் சின்னம் மட்டுமல்ல, நேர்மறை ஆற்றலை ஈர்க்கும் ஒரு வழியாகவும் உள்ளன. அட்சய திருதியை போன்ற ஒரு மங்களகரமான நாளில் சரியான பூக்களைத் தேர்ந்தெடுப்பது வழிபாட்டின் பலனைப் பன்மடங்கு பெருக்க செய்கிறது. இதனால்தான் இந்த நாளில் தூய்மையான மற்றும் புதிய பூக்களைப் பயன்படுத்தப் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
இந்த மங்களகரமான அட்சய திருதியை எப்போது?
இந்த ஆண்டு, திருதியை திதி ஏப்ரல் 19 ஆம் தேதி காலை 10:49 மணிக்குத் தொடங்கி, ஏப்ரல் 20 ஆம் தேதி காலை 7:49 மணி வரை நீடிக்கும். இதனால் அட்சய திருதியை ஏப்ரல் 19 ஆம் தேதி கொண்டாடப்படும்.
தங்கம் வாங்குவதற்கு உகந்த நேரம் (Gold Buying)
அட்சய திருதியை அன்று தங்கம் அல்லது வெள்ளி வாங்க விரும்பினால், ஏப்ரல் 19 ஆம் தேதி காலை 10:49 மணிக்குப் பிறகு நாள் முழுவதும் வாங்கலாம். மேலும், ஏப்ரல் 20 ஆம் தேதி காலை 5:51 மணி முதல் 7:27 மணி வரை ஒரு சுப நேரமாக அமையும்.
இந்த சுப நேரங்களிலும் ஷாப்பிங் செய்யலாம்
காலை - 10:49 AM முதல் 12:20 PM வரை
மதியம் - 1:58 PM முதல் 3:35 PM வரை
மாலை - 6:49 PM முதல் 10:57 PM வரை
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ):
2026-ல் அட்சய திருதியை எந்த தேதியில் வருகிறது?
இந்த ஆண்டு அட்சய திருதியை ஏப்ரல் 19, 2026 (ஞாயிற்றுக்கிழமை) அன்று கொண்டாடப்படுகிறது.
அட்சய திருதியை அன்று ஏன் தங்கம் வாங்க வேண்டும்?
'அட்சய' என்றால் 'குறையாதது' என்று பொருள். இந்த நாளில் தொடங்கும் காரியங்களும், வாங்கும் பொருட்களும் பன்மடங்கு பெருகும் என்பது நம்பிக்கை.
லட்சுமி தேவிக்கு எந்த மலர்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்?
லட்சுமி தேவிக்கு தாமரை மலர் மிகவும் உகந்தது. இது தூய்மையையும் செழிப்பையும் குறிக்கிறது. தாமரை கிடைக்காத பட்சத்தில், சிவப்பு நிற ரோஜாக்களை சமர்ப்பிக்கலாம்.
