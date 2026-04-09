அட்சய திருதியை 2026: தங்கம் மட்டுமா? அதிர்ஷ்டம் தரும் பொருட்கள், முழு லிஸ்ட் இதோ!

Akshaya Tritiya 2026: இந்த ஆண்டு, மங்களகரமான அட்சய திருதியைத் திருநாள் ஏப்ரல் 19-ஆம் தேதி கொண்டாடப்படவுள்ளது. பொதுவாக இந்நாள் மிகவும் சுபகரமானதாகக் கருதப்படுகிறது. மேலும் இந்நாளை மகிழ்ச்சி, செழிப்பு மற்றும் புதிய தொடக்கங்களின் அடையாளமாகப் போற்றப்படுகிறது. இந்நாளின் தனித்துவமான சிறப்பு என்னவென்றால், 'முகூர்த்தம்' (சுப நேரம்) நேரம் எதையும் பார்க்காமலேயே, பொருட்களை வாங்குவதையும் மங்களகரமான காரியங்களை மேற்கொள்வதையும் செய்துக் கொள்ளலாம். அதுமட்டுமின்றி இந்நாளில் அன்னை மகாலட்சுமியின் சிறப்பு அருளாசிகள் கிடைப்பதாக நம்பப்படுகிறது; இதன் காரணமாகவே, மக்கள் செல்வத்துடன் தொடர்புடைய பொருட்களை வாங்குவதற்கு அதிக விருப்புகின்றனர். இந்த ஆண்டு அட்சய திருதியை நாளில், பல சுபகரமான கிரக அமைப்புகள் ஒருங்கே கூடுவதால், இந்நாளின் மகத்துவம் மேலும் மெருகேறுகிறது. இருப்பினும், சில பொருட்களை வாங்குவது நன்மை பயக்கும் எனக் கருதப்பட்டாலும், வேறு சில பொருட்களை வீட்டிற்குள் கொண்டு வருவதைத் தவிர்க்க வேண்டும்; ஏனெனில், அவ்வாறு செய்வது எதிர்மறையான விளைவுகளுக்கு வழிவகுக்கக்கூடும்.
அட்சய திருதியை அன்று எதை வாங்குவது சுபமாக கருதப்படுகிறது?
இந்த நாளில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி வாங்குவது மிகவும் மங்களகரமானதாகக் கருதப்படுகிறது. உங்களால் விலை உயர்ந்த பொருட்களை வாங்க முடியாவிட்டாலும், வீட்டிற்கு அதிர்ஷ்டத்தைத் தரக்கூடிய மலிவான விலையிலான பல பொருட்களை நீங்கள் வாங்கி வரலாம்.
கல் உப்பு: இதை வீட்டிற்குள் கொண்டு வருவது கடன் சுமையிலிருந்து நிவாரணம் அளிக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது.
பருத்தி: இது தூய்மை மற்றும் நேர்மறை ஆற்றலின் அடையாளமாகக் கருதப்படுகிறது.
மண்பாண்டங்கள்: இவை மகிழ்ச்சியையும் செழிப்பையும் பெருக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது.
வாற்கோதுமை மற்றும் மஞ்சள் கடுகு: இவை மங்கலத்தையும் செழிப்பையும் குறிக்கின்றன.
துளசிச் செடி: இது வீட்டிற்குள் நேர்மறை ஆற்றலைக் கொண்டு வருகிறது.
சோழிகள் மற்றும் பாத்திரங்கள்: இவை செல்வச் செழிப்போடு தொடர்புடையவையாகக் கருதப்படுகின்றன.
நீங்கள் எவற்றை வாங்குவதைத் தவிர்க்க வேண்டும்?
அட்சய திருதியை (Akshaya Tritiya) நாளன்று, குறிப்பிட்ட சில பொருட்களை வாங்குவது சுபமானதாகக் கருதப்படுவதில்லை; இவற்றுள் இரும்புப் பொருட்கள், முள் செடிகள், கூர்மையான அல்லது விளிம்புகள் கொண்ட பொருட்கள், பழைய இனிப்புகள், கருப்பு நிறப் பொருட்கள், உடைந்த அல்லது பழைய பொருட்கள், மற்றும் அலுமினியம் அல்லது எஃகு பாத்திரங்கள் ஆகியவை அடங்கும்.
அட்சய திருதியை அன்று என்ன தானம் செய்ய வேண்டும்?
இந்நாளில், ஈகை மற்றும் நற்பண்பு சார்ந்த செயல்களை மேற்கொள்வது மிகவும் மங்களகரமானதாகக் கருதப்படுகிறது. உங்கள் வசதிக்கேற்ப, பின்வரும் பொருட்களை நீங்கள் தானமாக வழங்கலாம்: முலாம்பழங்கள் மற்றும் வெள்ளரிக்காய்கள், கற்கண்டு மற்றும் சத்துமாவு, கைவிசிறிகள் மற்றும் பாய்கள், காலணிகள், அரிசி, உப்பு, நெய், மண் பானைகள் மற்றும் கோப்பைகள், வில்வ இலைகள் மற்றும் அந்தந்தப் பருவத்திற்குரிய பழங்கள், குடைகள் மற்றும் இதுபோன்ற பிற பொருட்கள்.
அட்சய திருதியை தங்கம் வாங்க உகந்த நேரம் என்ன? (Akshaya Tritiya 2026 Gold Purchase Timing)
ஏப்ரல் 19 அன்று, அட்சய திருதியை நாளில் தங்கம் வாங்குவதற்கு மிகவும் உகந்த நேரம், காலை 10:49 மணி முதல் ஏப்ரல் 20 அன்று காலை 5:51 மணி வரை ஆகும்.
காலை முகூர்த்தம் (சுப நேரம்) - காலை 10:49 முதல் மதியம் 12:20 வரை
மதியம் முகூர்த்தம் (சுப நேரம்) - பிற்பகல் 01:58 முதல் 03:35 வரை
மாலை முகூர்த்தம் (சுப நேரம்) — மாலை 06:49 முதல் இரவு 10:57 வரை
காலை முகூர்த்தம் (பஞ்சாங்கத்தின்படி, ஏப்ரல் 20 அன்று தங்கம் வாங்குவதும் சுபமாகக் கருதப்படுகிறது. இந்தச் சுப நேரம் காலை 5:51 முதல் 7:27 வரை நீடிக்கும்.) — காலை 10:49 முதல் பிற்பகல் 12:20 வரை
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
2026-ஆம் ஆண்டு அட்சய திருதியை எப்போது கொண்டாடப்படுகிறது?
2026-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 19-ஆம் தேதி (ஞாயிற்றுக்கிழமை) அட்சய திருதியை கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாளில் அன்னை மகாலட்சுமியின் அருள் முழுமையாகக் கிடைக்கும் என்பது நம்பிக்கை.
இந்த நாளில் என்ன வாங்கலாம்?
கல் உப்பு, மஞ்சள், பருத்தி (Cotton), மண்பாண்டங்கள் அல்லது துளசி செடி ஆகியவற்றை வாங்கலாம். இவை வீட்டிற்குச் செழிப்பைக் கொண்டு வரும்.
அட்சய திருதியை அன்று தங்கம் வாங்க மிகச்சிறந்த நேரம் எது?
ஏப்ரல் 19-ஆம் தேதி காலை 10:49 மணி முதல் ஏப்ரல் 20-ஆம் தேதி காலை 05:51 மணி வரை தங்கம் வாங்க உகந்த நேரமாகும்.
