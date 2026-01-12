ரேஷன் கார்டில் ட்ரபுள் ஆ? WhatsApp மூலம் இன்ஸ்டன்ட் புகார் அளிக்கலாம்.. எப்படி தெரியுமா?

How to Register complaint regarding Ration Card on WhatsApp : உங்கள் ரேஷன் கார்டில் ஏதேனும் சிக்கலோ அல்லது திருத்தமோ செய்ய வேண்டும் என்றால் இனி நீங்கள் அரசு அலுவலகங்களுக்குச் செல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை. ஆம், உங்கள் ரேஷன் கார்டில் உங்கள் திருத்தங்களை அதாவது "பெயரைச் சேர்ப்பது அல்லது நீக்குவது, ரேஷன் பொருட்களை பெற முடியாமல் போவது, தவறான உள்ளீடுகள், அதிக விலை நிர்ணயம் அல்லது வேறு ஏதேனும் பிரச்சினை" இருந்தால் நீங்கள் வீட்டில் இருந்தப்படியோ அல்லது நீங்கள் இருக்கும் இடத்தில் இருந்தோ WhatsApp மூலம் புகார் பதிவு செய்யலாம். இந்த புதிய அம்சமானது மக்களுக்கு எந்த விதமான இன்னல்களும் ஏற்பாத வகையில் இருக்க வேண்டும் என்கிற நோக்கத்தில் அரசு தரப்பில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
ரேஷன் கார்டு: WhatsApp மூலம் புகார் பதிவு
இந்த டிஜிட்டல் சேவை நேரத்தை மிச்சப்படுத்துடன் புகார்களை உடனடியாக தீர்க்கவும் உதவுகிறது. முக்கியமாக, WhatsApp போன்ற தளங்கள் கிராமப்புற மற்றும் நகர்ப்புற பகுதிகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. எனவே இனி உங்களுக்கு ரேஷன் தொடர்பான ஏதேனும் சிக்கல்கள் இருந்தால், நீங்கள் சுற்றித் திரிய வேண்டியதில்லை. உங்கள் மொபைல் போனைப் பயன்படுத்தி உங்கள் புகாரை நேரடியாக பதிவு செய்து தொடர்புடைய துறைக்கு தெரிவிக்கலாம். இந்த செயலி தமிழ், இந்தி, ஆங்கிலம் என பல பிராந்திய இந்திய மொழிகள் உட்பட 12 மொழிகளில் இயங்குகிறது.
இந்த எண்ணுக்கு "HI" அனுப்பவும்
ரேஷன் தொடர்பாக புகார் பதிவு செய்ய, நீங்கள் 9868200445 என்ற வாட்ஸ்அப் எண்ணுக்கு ஒரு செய்தியை அனுப்ப வேண்டும், அல்லது கீழே உள்ள ட்வீட்டில் உள்ள QR குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்வதன் மூலம் அந்த எண்ணுடன் நேரடியாக சாட் செய்யத் தொடங்கலாம்.
Asking for extra money on free ration? Not allowed!
Register your complaint via:
- WhatsApp:https://t.co/rQpE5cqeIr | Say Hi on +91 9868200445
Or
* Call on IVRS number - 14457#FreeRation #AnnaSahayata #DFPD pic.twitter.com/c3bYXEB9vF
— Department of Food & Public Distribution (@fooddeptgoi) December 26, 2025
இதற்குப் பிறகு, நீங்கள் "ஹாய்" செய்தியை அனுப்ப வேண்டும்.
செய்தியை அனுப்பியதும், மொழியைத் தேர்ந்தெடுக்கும்படி கேட்கப்படும். நீங்கள் ஆங்கிலம், இந்தி மற்றும் குஜராத்தி, பஞ்சாபி மற்றும் மராத்தி உள்ளிட்ட பல பிராந்திய மொழிகளில் ஏதேனும் ஒன்றை தேர்வு செய்யலாம்.
பின்னர் உங்கள் ரேஷன் கார்டு எண்ணை உள்ளிட வேண்டும்.
பின்னர் உங்கள் பிரச்சினையை விவரிக்கும்படி கேட்கப்படும். கோரிக்கையுடன் தொடரவும், உங்கள் புகாரைச் சமர்ப்பிக்கவும்.
புகார் அளிக்க இன்டர்நெட் தேவையில்லை
உங்கள் பகுதியில் இன்டர்நெட் வசதி இல்லையெனில் அல்லது நீங்கள் IVRS எண் 14457 என்ற எண்ணை அழைக்கலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
