  • வெயில் நேரத்தில் தர்பூசணி பழம் சாப்பிடுபவர்கள் கவனத்திற்கு..! முக்கிய எச்சரிக்கை!

வெயில் நேரத்தில் தர்பூசணி பழம் சாப்பிடுபவர்கள் கவனத்திற்கு..! முக்கிய எச்சரிக்கை!

பொதுவாக தர்பூசணி சாப்பிடுவது ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் நல்லது என்றாலும், அதிக அளவில் சாப்பிடுவது பலவிதமான பக்க விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? முழு விவரம் இதோ!  

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 29, 2026, 07:21 AM IST
  • தர்பூசணி அதிக அளவில் சாப்பிடுவது..
  • பலவிதமான பக்க விளைவுகளை ஏற்படுத்தும்..
  • முழு விவரம் இதோ!

இதுதான் டாப் 6 ஏசிக்கள்: மின்சார பில்லைப் பாதியாகக் குறைக்க இதோ சிறந்த சாய்ஸ்
camera icon7
best 5 star AC
இதுதான் டாப் 6 ஏசிக்கள்: மின்சார பில்லைப் பாதியாகக் குறைக்க இதோ சிறந்த சாய்ஸ்
பரணியில் சூரியன் பெயர்ச்சி: இன்று முதல் 5 ராசிகளுக்கு பொற்காலம், பணக்கார யோகம்
camera icon10
Sun Transit
பரணியில் சூரியன் பெயர்ச்சி: இன்று முதல் 5 ராசிகளுக்கு பொற்காலம், பணக்கார யோகம்
ஏப்ரல் 30 முதல் புதாதித்ய யோகம்: எந்தெந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் அடிக்கப்போகிறது?
camera icon6
BudhadityaYoga
ஏப்ரல் 30 முதல் புதாதித்ய யோகம்: எந்தெந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் அடிக்கப்போகிறது?
பரணியில் செவ்வாய் பகவான்... இந்த 4 ராசிகளுக்கு சுக வாழ்க்கை - சொகுசா இருக்கலாம்!
camera icon8
Mars Transit
பரணியில் செவ்வாய் பகவான்... இந்த 4 ராசிகளுக்கு சுக வாழ்க்கை - சொகுசா இருக்கலாம்!
வெயில் நேரத்தில் தர்பூசணி பழம் சாப்பிடுபவர்கள் கவனத்திற்கு..! முக்கிய எச்சரிக்கை!

வெயில் காலம் வந்துவிட்டாலே நம் அனைவரின் முதல் தேர்வாக இருப்பது தர்பூசணி பழம் தான். நீர்ச்சத்து மற்றும் இனிப்பு சுவை அதிகம் உள்ள இந்த பழம், வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்கள் போன்ற அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்களை அதிக அளவில் கொண்டுள்ளது. வெயிலின் தாக்கத்தை தணிக்கவும், உடலை நீரேற்றமாக வைத்திருக்கவும் தர்பூசணியை விட சிறந்த பழம் இல்லை. ஆனால், அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சு என்ற பழமொழி தர்பூசணிக்கும் பொருந்தும். பொதுவாக தர்பூசணி சாப்பிடுவது ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் நல்லது என்றாலும், அதிக அளவில் சாப்பிடுவது பலவிதமான பக்க விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? குறிப்பாக சில உடல் நிலை பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு இது பாதிப்புகளை உண்டாக்கலாம். தர்பூசணியை அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் 6 முக்கிய பக்கவிளைவுகள் குறித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

பொட்டாசியம் அதிகரிப்பு

தர்பூசணியில் பொட்டாசியம் சத்து அதிக அளவில் உள்ளது. ஒரு தர்பூசணியில் தோராயமாக 170 மில்லிகிராம் பொட்டாசியம் உள்ளது. இதயம் மற்றும் தசை இயக்கத்திற்கு பொட்டாசியம் அவசியம் என்றாலும், அதிகப்படியான பொட்டாசியம் உடலில் சேர்வது ஆபத்தானது. ஏசிபி ஜர்னல்ஸ் வெளியிட்ட ஆய்வின்படி, அதிகப்படியான பொட்டாசியம் ஹைப்பர்கலீமியா எனப்படும் அபாயகரமான நிலையை ஏற்படுத்தி, சீரற்ற இதய துடிப்பு மற்றும் தசை பலவீனத்திற்கு வழிவகுக்கும். குறிப்பாக சிறுநீரக பிரச்சனை மற்றும் இதய நோய் உள்ளவர்கள் தர்பூசணியை அளவோடு சாப்பிடுவது நல்லது .

செரிமான கோளாறுகள்

தர்பூசணியில் பிரக்டோஸ் எனப்படும் இயற்கையான சர்க்கரை அதிகமுள்ளது. அளவுக்கு அதிகமாக தர்பூசணியை சாப்பிடும் போது, சிலருக்கு இந்த பிரக்டோஸால் செரிமான கோளாறுகள் ஏற்படலாம். குறிப்பாக IBS எனப்படும் குடல் எரிச்சல் நோய் உள்ளவர்கள் அதிக தர்பூசணி சாப்பிட்டால் வயிறு உப்புசம், வயிற்றுப்போக்கு, மலச்சிக்கல் மற்றும் கடுமையான வயிற்று வலி போன்ற பிரச்சனைகளை சந்திக்க நேரிடும்.

ரத்த சர்க்கரை அளவு அதிகரிப்பு

தர்பூசணியில் நீர்ச்சத்து அதிகம் இருந்தாலும், அதன் கிளைசெமிக் குறியீடு 74 முதல் 80 வரை அதிகமாக உள்ளது. அதிக GI கொண்ட உணவுகள் ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவை வேகமாக அதிகரிக்கும் தன்மை கொண்டவை. எனவே, நீரிழிவு (நோயாளிகள் அதிக தர்பூசணியை சாப்பிட்டால் திடீரென சர்க்கரை அளவு அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. நீரிழிவு நோயாளிகள் இதனை குறைந்த அளவில், புரதம் அல்லது ஆரோக்கியமான கொழுப்பு உணவுகளுடன் சேர்த்து சாப்பிடுவது நல்லது.

ஒவ்வாமை எதிர்வினைகள்

இது மிகவும் அரிதானது என்றாலும், சிலருக்கு தர்பூசணி சாப்பிட்டால் ஒவ்வாமை ஏற்படலாம். தர்பூசணி சாப்பிட்ட பிறகு லேசான அரிப்பு, வீக்கம் முதல் மூச்சுத் திணறல் போன்ற தீவிரமான அனாபிலாக்ஸிஸ் பாதிப்புகள் வரை ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. தர்பூசணி விதைகளை சாப்பிட்ட சில குழந்தைகளுக்கு இத்தகைய ஒவ்வாமை ஏற்பட்டதாக பதிவுகள் உள்ளன. எனவே உணவு ஒவ்வாமை உள்ளவர்கள் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும்.

ஒற்றைத்தலைவலி

தர்பூசணியில் டைரமைன் என்ற அமினோ அமிலம் உள்ளது. இது சிலருக்கு ஒற்றைத்தலைவலியை தூண்டும் காரணியாக செயல்படுகிறது. ஒரு ஆய்வில் பங்கேற்றவர்களில் சுமார் 30% பேர், தர்பூசணி சாப்பிட்ட சில நிமிடங்களிலேயே தங்களுக்கு தலைவலி ஏற்பட்டதாக கூறியுள்ளனர். ஒற்றைத்தலைவலி பிரச்சனை உள்ளவர்கள் தர்பூசணி சாப்பிடுவதை குறைத்து கொள்வது நல்லது.

தோல் நிறம் மாறுதல்

தர்பூசணியில் லைகோபீன் என்ற ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட் அதிக அளவில் உள்ளது. இது உடலுக்கு நன்மையை செய்தாலும், தொடர்ந்து அதிக அளவில் தர்பூசணியை உட்கொள்ளும்போது, தோலின் நிறம் தற்காலிகமாக ஆரஞ்சு நிறமாக மாறும். இதனை லைகோபெனீமியா என்று அழைப்பார்கள் இது ஆபத்தான நோய் இல்லை என்றாலும், தர்பூசணி சாப்பிடுவதை குறைத்தாலே தோல் மீண்டும் பழைய நிறத்திற்கு திரும்பிவிடும் .

ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு தர்பூசணி சாப்பிடலாம்?

ஒரு நாளைக்கு 1.5 முதல் 2 கப் அளவிலான தர்பூசணி துண்டுகளை சாப்பிடுவது பாதுகாப்பானது. உடலை சுத்தப்படுத்துகிறேன் அல்லது உடல் எடையை குறைக்கிறேன் என்று கூறிக்கொண்டு நாள் முழுவதும் தர்பூசணியை மட்டுமே சாப்பிடும் பழக்கம் முற்றிலும் தவறானது. இதில் புரதம் மற்றும் வைட்டமின் பி, இ போன்ற சத்துக்கள் இல்லாததால், கடுமையான ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டை ஏற்படுத்தும். 

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)    

மேலும் படிக்க: உடற்பயிற்சி செய்யாமல் உடல் எடையை குறைக்க சூப்பர் டிப்ஸ்.. ஒரே மாதத்தில் செம Change!

மேலும் படிக்க: டீ, காபிக்கு நோ.. 40 நாட்களில் 7 கிலோ குறைத்த நடிகை ஸ்ருதிகா.. டயட் டிப்ஸ் இதோ!

மேலும் படிக்க: ஒர்க்அவுட் செய்ய டைம் இல்லையா? ஈஸியா உடல் எடையை குறைக்க சூப்பர் ஐடியா

