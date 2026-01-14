இன்று முதல் தள்ளுபடி! ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவில் கட்டண சலுகை.. மிஸ் பண்ணாதீங்க

Rail One App Ticket Discount: இந்தியாவில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது இந்தியன் ரயில்வே. இந்தியாவில் தினமும் லட்சக்கணக்கான பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனர். ரயில்களில் பயணிப்பவர்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், அதற்கு ஏற்ப பல்வேறு ரயில்கள் மற்றும் சிறப்பு சலுகைகளையும் இந்தியன் ரயில்வே கொண்டு வருகிறது.
ரயில் ஒன் செயலி
குறிப்பாக, ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவில் அதிரடி மாற்றங்களை இந்தியன் ரயில்வே மேற்கொண்டு வருகிறது. தற்போதைய நிலவரப்படி, 90 சதவீதம் வரை ரயில் டிக்கெட்டை ஆன்லைனிலேயே முன்பதிவு செய்து வருகின்றனர். ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவுக்கு பிரத்யேக செயலிகளும் உள்ளன. இந்த நிலையில், ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவில் சில மாற்றங்கள் இன்று முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது.
அதாவது, இந்தியன் ரயில்வே ரயில் ஒன் என்ற செயலி மூலம் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்பவர்களுக்கு 3 சதவீதம் தள்ளுபடியை வழங்குகிறது. இந்த சலுகை இன்று முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது. அதாவது, ரயில் ஒன் செயலி என்பது விரைவு ரயில், புறநகர் மின்சார ரயில்களுக்கான டிக்கெட்டுகளை பெற முடியும். விரைவு ரயில்களுக்கான டிக்கெட் முன்பதிவுக்கு ஐஆர்சிடிசி, மின்சார ரயில்களுக்கு யுடிஎஸ் என்ற செயலிகளும் இருக்கின்றன.
டிக்கெட் கட்டணத்தில் 3% தள்ளுபடி
ஆனால், இந்த ரயில் ஒன் செயலி மூலம் அனைத்து வகை ரயில்களுக்கும் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம். இந்த செயலி மூலம் முன்பதிவு, முன்பதிவு செய்யப்படாத டிக்கெட்டுகள், நேரடி ரயில் கண்காணிப்பு, பிஎன்ஆர் நிலை, ரயில் பெட்டியின் விவரம், உணவு ஆர்டர் போன்றவற்றையும் செய்து கொள்ளலாம். இந்த செயலி பயனர்கள் ஏற்கனவே உள்ள ரயில்வே சான்றுகளைப் பயன்படுத்தி உள்நுழைய அனுமதிக்கிறது மற்றும் இது Android மற்றும் iOS தளங்களில் கிடைக்கிறது.
ரயில் ஒன் செயலில் அனைவரும் பயன்படுத்துவதை ஊக்கப்படுத்துவதற்காக 3 சதவீதம் கட்டண சலுகையை இந்தியன் ரயில்வே வழங்கியுள்ளது. ரயில் ஒன் செயலி முல்ம் முன்பதிவு செய்யாத டிக்கெட் வாங்கும் பயணிகளுக்கு 3 சதவீதம் தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது. இந்த சலுகை இன்று முதல் அமலுக்கு வந்துள்ள நிலையில், ஜூன் 14ஆம் தேதி வரை இருக்கும். UPI, டெபிட் கார்டுகள், கிரெடிட் கார்டுகள் மற்றும் நெட் பேங்கிங் போன்றவற்றைப் பயன்படுத்தி முன்பதிவு செய்யப்படாத டிக்கெட்டுகளுக்கு 3 சதவீதம் தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது. முழுக்க முழுக்க டிஜிட்டல் டிக்கெட்டுகளை ஊக்குவிக்கும் நோக்கில் இது வழங்கப்பட்டுள்ளது. ரயில் ஒன் செயலியை தவிர வேறு எந்த தளத்தில் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்தால் தான் கிடைக்கும்.
எப்படி பெறுவது?
ரயில் ஒன் செயலியை Android/iOS-ல் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். ரயில் ஒன் செயலிலி டிக்கெட் என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்து, ஏறும் இடம், இறங்கும் இடம், பயணி விவரம் உள்ளிட்டவற்றை பதிவு செய்து டிக்கெட் கட்டணத்தை யுபிஐ, டெபிட், கிரெடிட் கார்டு மூலம் செலுத்தலாம். தானாகவே மூன்று சதவீத தள்ளுபடி உங்களுக்கு கிடைக்கும். உதாரணமாக ரூ.500 டிக்கெட் கட்டணம் என்றால், ரூ.15 தள்ளுபடியாக கிடைக்கும். அதாவது, ரூ.485 மட்டும் நீங்கள் செலுத்தினால் போதுமானது. எனவே, வரும் நாட்களில் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய பயணிகளும் இந்த ரயில் கட்டண சலுகையை மறக்காமல் பெறுங்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும் படிக்க: ஆண்களுக்கு தடை! கடலுக்கு நடுவே பெண்களுக்கான ரகசிய தீவு.. என்னெல்லாம் இருக்கு பாருங்க!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ