இன்று முதல் புது ரூல்ஸ்! ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய இது கட்டாயம்.. ரயில்வே அதிரடி

IRCTC Ticket Booking New Rule: இந்தியாவில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது ரயில் சேவை. ரயில்களில் தினமும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் பயணித்து வருகின்றனர். ரயில்களில் பயணிப்பபதற்கு இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பே டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டியிருக்கும். ஐஆர்சிடிசி (IRCTC) கணக்கு அல்லது இணையதளம் மூலம் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டியிருக்கும். ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவில் மோசடிகள் அதிகம் நடந்து வருகிறது. இதனை தடுக்கும் வகையில், ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவில் அதிரடி மாற்றங்களை இந்தியன் ரயில்வே கொண்டு வருகிறது.
டிக்கெட் முன்பதிவில் மாற்றம்
பிளாக் டிக்கெட் மற்றும் டிக்கெட் மோசடிகளை தடுக்க இந்தியன் ரயில்வே, ஐஆர்சிடிசி கணக்குடன் ஆதார் இணைப்பதை கட்டாயமாக்கியது. ஆதார் எண்ணுடன் சரிபார்க்கப்பட்ட பயணிகள் மட்டுமே ஐஆர்சிடிசி செயலி அல்லது இணையதளம் மூலம் டிக்கெட்டுளை உரிய நேரத்தில் முன்பதிவு செய்ய வேண்டியிருக்கும். மேலும், அடுத்தடுத்த அதிரடி நடவடிக்கைகளை இந்தியன் ரயில்வே எடுத்தது.
அதன்படி, ஐஆர்சிடிசி கணக்குடன் ஆதார் எண்ணை சரிபார்த்த பயணிகள் முன்பதிவில் தொடங்கும் நாளில் காலை 8 மணி முதல் மதியம் 12 மணி வரை மட்டுமே டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய அனுமதிக்கப்பட்டனர். அதன்பிறகு, மாலை 4 மணி வரை நீட்டிக்கப்பட்டது. எனவே, முன்பதிவு தொடங்கும் நேரத்தில் ஆதார் இணைக்காத பயணிகள் காலை 8 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை முன்பதிவு செய்ய அனுமதிக்கப்படமாட்டார்கள். இருப்பினும், டிக்கெட் கவுண்டர்களில் டிக்கெட் முன்பதிவுக்கு எந்த மாற்றமும் இல்லை.
ஜனவரி 12ஆம் தேதி முதல் புது ரூல்ஸ்
கவுண்டர்களில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யும்போது, உங்கள் ஆதார் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண்ணுக்கு ஒடிபி வரும். அதனை ரயில்வே அதிகாரிகளிடம் கூறினால், உங்களுக்கு டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யப்படும். இந்த நிலையில், ஜனவரி 12ஆம் தேதியான இன்று முதல் புதிய விதிமுறை அமலுக்கு வந்துள்ளது. அதாவது, முன்பதிவு தொடங்கும் நாளில், ஆதார் இணைக்காத பயணிகள் ஐஆர்சிடிசி கணக்கு மூலம் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள். ஆதார் சரிபார்க்கப்பட்ட பயணிகள் மட்டுமே ஐஆர்சிடிசி கணக்கு மூலம் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.
எனவே, ஜனவரி 12ஆம் தேதி முதல் எந்த நேரத்திலும் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டுமென்றால், ஐஆர்சிடிசி கணக்குடன் ஆதார் எண் இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என ரயில்வே கூறியது. புதிய விதிகளின் கீழ், ஆதார் சரிபார்ப்பை முடித்த பயனர்கள் 60 நாட்களுக்கு முன்பே டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்யலாம். ஆதார் சரிபார்க்கப்படாவிட்டால், இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய முடியாது.
ஆதாருடன் இணைத்தால் என்னென்ன நன்மைகள்?
ஐஆர்சிடிசி கணக்கை ஆதாருடன் இணைத்தால், தினமும் காலை 8 மணி முதல் முன்பதிவு செய்ய முடியும். முன்பதிவிலும் முன்னுரிமை அளிக்கப்படும். உறுதி செய்யப்பட்ட டிக்கெட்டுகளை கிடைக்க அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன. தட்கல் டிக்கெட்டும் உங்களால் முன்பதிவு செய்ய முடியும். ஒட்டுமொத்தமாக பார்க்கையில், ஆதார் இணைக்கப்பட்ட கணக்குகளை கொண்ட பயணிகளுக்கு முன்பதிவு செயல்முறை எளிதாகிவிடும்.
