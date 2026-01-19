English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ரயில் டிக்கெட் கேன்சல் பண்ணுறீங்களா? புதிய ரூல்ஸ் வந்தாச்சு.. பயணிகள் ஷாக்

Indian Railway Ticket Cancel Rules: ரயில் டிக்கெட் ரத்து தொடர்பாக இந்தியன் ரயில்வே விதிமுறைகளை மாற்றி உள்ளன. குறிப்பாக, வந்தே பாரலத் ஸ்லீப்பர், அம்ரித் பாரத் ரயில்களில் முதற்கட்டமாக  இந்த விதிமுறைகள் அமலுக்கு வருகிறது.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 19, 2026, 11:37 AM IST
Indian Railway Ticket Cancel Rules:  இந்தியாவில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது ரயில் சேவை. ரயில்களில் தினமும் லட்சக்கணக்கான பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனர். இந்தியன் ரயில்வே துறையை நவீனப்படுத்தும் முயற்சியிலும் மத்திய அரசு தீவிர நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. பயணிகளுக்காக பல்வேறு ரயில்களையும் இந்தியன் ரயில்வே அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. 

அந்த வகையில், சமீபத்தில் வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் மற்றும் அம்ரித் பாரத் ரயில்களை இந்தியன் ரயில்வே அறிமுகப்படுத்தியது. இதற்கிடையில், ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவில் அவ்வப்போது பல்வேறு  மாற்றங்களை இந்தியன் ரயில்வே மேற்கொண்டு வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது முக்கிய மாற்றத்தை இந்தியன் ரயில்வே மேற்கொண்டுள்ளது. அதாவது, டிக்கெட் ரத்து தொர்பாக புதிய விதிமுறைகளை மாற்றி உள்ளது.

டிக்கெட் கேன்சல் முறையில் மாற்றம்

அதாவது, வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர், அம்ரித் பாரத் விரைவு ரயிலின் டிக்கெட் ரத்து விதிகளில் இந்தியன் ரயில்வே பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வந்துள்ளது. ஜனவரி 16ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது.  ரயில் டிக்கெட் ரத்து செய்வதற்கான காலக்கெடு மற்றும்  அதற்கான கட்டணங்களல் முக்கிய மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன.   

ரயில் புறப்படுவதற்கு செய்து 48 மணி நேரத்திற்குள் முன்பு டிக்கெட்டை ரத்து செய்தால், கட்டணம் பிடித்தம் செய்யப்படும் என்ற விதிமுறை இருந்தது. ஆனால், இப்போது,  வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் மற்றும் அம்ரித் பாரத் ரயிலில் இந்த காலக்கெடு 72 மணி நேரமாக நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது, ரயில் புறப்படுவதற்கு 72 மணி நேரத்திற்கு முன்பு டிக்கெட்டை ரத்து செய்ய வேண்டும். இல்லையெனில் டிக்கெட் கட்டணத்தில் பெரிய தொகை பிடித்தம் செய்யப்படும்.

எவ்வளவு ரிட்டன் கிடைக்கும்?

அதன்படி, ரயில் புறப்படுவதற்கு 72 மணி நேரத்திற்கு முன்பாக டிக்கெட் ரத்து செய்தால், கட்டணத்தில் இருந்து 25 சதவீதம் பிடித்தம் செய்யப்படும்.  ரயில் புறப்படுவதற்3 72 மணி நேரத்திற்கும் 8 மணி நேரத்திற்கும் இடையே உறுதி செய்யப்பட்ட டிக்கெட்டை ரத்து செய்தால், கட்டணத்தில் இருந்து 50 சதவீதம் பிடித்தம் செய்யப்படும். ரயில் புறப்படும் 8 மணி நேரத்திற்கு முன்பு டிக்கெட் ரத்து செய்தால் எந்த கட்டணமும் திரும்ப பெறப்படாது என இந்தியன் ரயில்வே கூறியுள்ளது. 

மேலும், வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரயில் டிக்கெட்டுகளை ரத்து செய்ய தவறினாலும், டிடிஆர் ரசீதுகளை சமர்ப்பிக்க தவறினாலும் கட்டணம் திரும்ப பெறப்படாது.   மேலும், அம்ரித் பாரத் ரயில்களில் முன்பதிவு செய்யப்படாத டிக்கெட்டுகளுக்கு பழைய விதிகள் தொடர்ந்து பொருந்தும்.  இந்த டிக்கெட் ரத்து விதிமுறை வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் மற்றும் அம்ரித் பாரத் ரயில்களுக்கு பொருந்தும் என இந்தியன் ரயில்வே கூறியுள்ளது. 

மேலும், வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் மற்றம் அம்ரித் பாரத் ரயில்களில் ஆர்ஏசி டிக்கெட்டுகளும் இருக்காது. இதன் மூலம், 200 கி.மீ தூரத்திற்கு ரூ.149 செலுத்த வேண்டியிருக்கும். 2ஆம் வகுப்பு பெட்டிகளுக்கு 50 கி.மீட்டருக்கான கட்டணம் ரூ.36 என நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும், பெண்கள், மூத்த குடிமக்கள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சிறப்பு ஒதுக்கீடுகள் மட்டுமே இருக்கும் என இந்தியன் ரயில்வே கூறியுள்ளது.

மேலும் படிக்க: ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவில் மாற்றம்! இனி RAC இருக்காது.. இந்தியன் ரயில்வே அதிரடி

