பான் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு அலர்ட்! ஜனவரி 1 முதல் புது ரூல்ஸ்.. ரூ.1,000 அபராதம் வேற

Pan Aadhaar Link Deadline 31: இந்திய வருமான வரித்துறையால் பான் கார்டு வழங்கப்படுகிறது. 10 இலக்கு எண் கொண்ட பான் கார்டை வருமான வரித்துறை நிர்வகித்து வருகிறது. வருமான வரி தாக்கல் செய்வது முதல் வங்கி பணப் பரிவர்த்தனை வரை பல சேவைகளுக்கு பான் கார்டு முக்கிய ஆவணமாக இருந்து வருகிறது. இப்படிப்பட்ட முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பான் கார்டை ஆதாருடன் இணைப்பது அவசியம். இதற்கான காலக்கெடு பலமுறை நீட்டிக்கப்பட்டது.
பான் - ஆதார் இணைப்பு
இந்த நிலையில், பான் ஆதார் கார்டை டிசம்பர் 31ஆம் தேதியான இன்றுக்குள் இணைக்க வேண்டும் என மத்திய அரசு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. டிசம்பர் 31ஆம் தேதிக்குள் இணைக்க தவறினால் நீங்கள் பல சிக்கல்களை சந்திக்க நேரிடும். குறிப்பாக, ஜனவரி 1ஆம் தேதி முதல் பான் ஆதாரை இணைத்தால், ரூ.1,000 அபராதம் செலுத்த வேண்டியிருக்கும்.
மேலும், உங்களது பான் கார்டு செயலிழந்துவிடும். இதனால், உங்களால் வருமான வரி தாக்கல் செய்ய முடியாது. உங்கள் வரி திருப்பிச் செலுத்துதல் நிறுத்தி வைக்கப்படும். அதிகளவில் டிடிஎஸ், டிசிஎஸ் பிடித்தம் செய்யப்படும். வங்கி சேவை நிறுத்தப்படும். சம்பளம் கூட உங்களுக்கு கிடைப்பதில் சிக்கல் ஏற்படும். மேலும், வங்கி பணப் பரிவர்த்தனையில் சிக்கல் ஏற்படும். இதுபோன்ற சிக்கல்களை தடுக்க பான் ஆதாரை இணைக்க வேண்டும்.
பான் ஆதாரை இணைப்பது எப்படி?
முதலில் வருமான வரித்துறையின் incometax.gov.in என்ற இணையதளத்தை பார்வையிட வேண்டும். அதில் aadhaar link என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்து, உங்கள் பான் மற்றும் ஆதார் எண்ணை உள்ளிட வேண்டும். இதன்பிறகு, உங்கள் ஆதார் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண்ணிற்கு ஓடிபி வரும். இதன்பிறகு ஒடிபி-ஐ உள்ளிட்டு சரிபார்க்க வேண்டும். மேலும், உங்கள் பான் கார்டு செயலிழந்தால் ரூ.1,000 நீங்கள் செலுத்த வேண்டியிருக்கும். இதன்பிறகு, கிரெடிட், டெபிட், யுபிஐ போன்றவற்றின் மூலம் ரூ1,000 அபராத தொகையை செலுத்தியபிறகு, validate என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்து ஆதார் பான் கார்டை இணைத்துவிடும்.
ஆதார் பான் இணைப்பை பார்ப்பது எப்படி?
வருமான வரித்துறையின் incometax.gov.in என்ற இணையதளத்தை பார்வையிட வேண்டும். அதில் View Link Aadhaar Status என்பதைக் கிளிக் செய்யவும். இதில் உங்கள் பான் மற்றும் ஆதார் எண்ணை உஉள்ளிட்டால் உங்கள் பான் ஆதார் இணைக்கப்பட்டு விட்டதாக என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
ஆதார் பான் விவரங்கள் தவறா இருக்கா?
பான் கார்டுன் ஆதாரை இணைக்கும் செயல்பாடுகள் தோல்வியில் முடிந்தால், உங்கள் ஆதார் பான் விவரங்கள் தவறாக இருக்கலாம். உங்கள் ஆதார் அட்டையில் உள்ள விவரங்களை சரிசெய்ய UIDAI போர்ட்டலைப் பார்வையிடவும். PAN விவரங்களைப் புதுப்பிக்க Protean (NSDL) அல்லது UTIITSL-ஐ பார்வையிடவும். இதில் உங்கள் பெயர், பாலினம், பிறந்த தேதி மாறி இருந்தால் திருத்திக் கொள்ளலாம். இதன்பிறகும் உங்கள் பான் ஆதாரை இணைப்பதில் சிக்கல் நீடித்தால் பான் சேவை மையங்களில் பயோமெட்ரிக் விவரங்களை சரி பார்க்க வேண்டும்.
SMS மூலம் பான் ஆதார் இணைப்பு
SMS மூலமும் உங்கள் பான் ஆதார் கார்டை இணைக்க முடியும். அதன்படி, 567678 அல்லது 56161 என்ற எண்ணுக்கு UIDPAN <12 இலக்க ஆதார் எண்> <10 இலக்க பான் எண்ணை உள்ளிட்டு அனுப்ப வேண்டும். அனுப்பப்பட்டதும், உங்கள் விவரங்கள் சரிபார்ப்புக்காக அனுப்பப்படும். இதன் பிறகு, ஒரு நாள் அல்லது இரண்டு நாட்கள் பிறகு உங்கள் பான் ஆதார் இணைக்கப்பட்டுவிட்டதா என்பது குறித்த விவரம் வெளியாகும். பொதுவாக ஆதார் பான் கார்டு இணைப்பு 7 முதல் 30 நாட்களுக்குள் இருக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
