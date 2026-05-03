நகையை அடகு வைக்க போறீங்களா? ரிசர்வ் வங்கியின் புதிய விதிகளை தெரிஞ்சிக்கோங்க!

இந்தியாவில் நகை கடன்கள் பெறுபவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது. அவசர காலங்களில் தங்கத்தை அடகு வைத்து, அதன் மூலம் கிடைக்கும் பணத்தை மருத்துவ செலவு, கல்வி போன்ற அத்தியாவசிய தேவைகளுக்காக பலரும் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். இந்நிலையில், தங்கத்தை அடகு வைத்து கடன் பெறுபவர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான செய்தி வெளியாகியுள்ளது. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி நகை கடன் தொடர்பான புதிய விதிகளை அறிவித்துள்ளது. இந்த புதிய விதிகள் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளன. இதில், சிறிய கடன்களுக்கு அதிக பணம் கிடைக்கும் வகையிலும், திருப்பி செலுத்தும் காலவரம்பு போன்றவற்றிலும் பல மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன. இந்த விதிகள் கடன் பெறுபவர்களின் நலனுக்காகவே கொண்டுவரப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பான முழுமையான விவரங்களை தெரிந்துகொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.
எவ்வளவு கடன் கிடைக்கும்?
கடந்த ஏப்ரல் மாதத்திற்கு முன்பு வரை, தங்க கடனுக்கு ஒரே மாதிரியான விகிதமே பின்பற்றப்பட்டது. அதாவது, தங்கத்தின் மதிப்பில் 75 சதவீதம் மட்டுமே கடனாக கிடைக்கும். ஆனால், தற்போது இது மூன்று நிலைகளாக மாற்றப்பட்டுள்ளது. அதன்படி 2.5 லட்சம் வரை கடன் பெறுபவர்களுக்கு 85 சதவீதமும், 2 லட்சம் முதல் 5 லட்சம் வரை கடன் பெறுபவர்களுக்கு 80 சதவீதமும், 5 லட்சத்திற்கு மேல் கடன் பெறுபவர்களுக்கு 75 சதவீதமும் கடனாக கிடைக்கும்.
சிறிய கடன்களுக்கு அதிக பணம் கிடைக்கும் வகையிலும், திருப்பி செலுத்தும் காலவரம்பு போன்றவற்றிலும் பல மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன.
இதன் மூலம் குறைந்த அளவில் கடன் பெறுபவர்கள் தங்களது நகைகளுக்கு அதிக பணத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். இதற்கு முன்பு வரை இரண்டு லட்சம் மதிப்புள்ள தங்க நகைகளுக்கு அதிகபட்சமாக 1.5 லட்சம் மட்டுமே கடனாக கிடைத்தது. ஆனால், இந்த புதிய விதிகளின்படி இனி 1.7 லட்சம் வரை கடன் உதவி கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. இதனால் சிறுகுறு தொழில் செய்பவர்களும், அவசர தேவைகளுக்காக நகைகளை அடமானம் வைப்பவர்களும் கூடுதல் பணத்தைப் பெற முடியும். மேலும், 2.5 லட்சத்திற்கும் குறைவான கடன்களுக்கு வருமான சான்றிதழோ அல்லது சிபில் ஸ்கோர் சரிபார்ப்போ தேவையில்லை என்பது கூடுதல் சிறப்பம்சமாகும்.
திருப்பி செலுத்தும் காலம் மற்றும் மதிப்பீடு
தற்போது வந்துள்ள புதிய விதிகளின்படி, நகை கடன் வாங்கியவர்கள் அதிகபட்சமாக 12 மாதங்களுக்குள் அந்த தொகையை திருப்பிச் செலுத்த வேண்டும். பலரும் நகைகளை அடமானம் வைத்துவிட்டு, நீண்ட மாதங்களாக திருப்பாமல் அல்லது வட்டி மட்டுமே கட்டிவிட்டு கடனை தொடர்ந்து புதுப்பித்து வரும் நிலை இருந்து வருகிறது. இனிமேல், 12 மாதங்களுக்குள் முழு தொகையையும் வட்டியுடன் சேர்த்து திருப்பி செலுத்த வேண்டும்.
அதேபோல தங்கத்தின் மதிப்பீட்டிலும் மாற்றங்கள் வந்துள்ளன. அதன்படி, முப்பது நாட்களின் சராசரி விலை அல்லது முந்தைய நாள் விலை ஆகியவற்றில் எது குறைவோ, அதையே அடிப்படையாக கொண்டு நகைகள் மதிப்பீடு செய்யப்படும். அடமானம் வைக்கப்படும் தங்கம் 24 காரட்டாக இருந்தாலும், 22 காரட் மதிப்பின் அடிப்படையில்தான் கணக்கிட்டு கடன் வழங்கப்படும்.
நகைக்கடன் பெற்றவர்கள் குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் கடனை திருப்பி செலுத்தாத பட்சத்தில், அந்த நகைகள் ஏலம் விடப்படுவதற்கு 14 நாட்களுக்கு முன்பு உரிய முன்னறிவிப்பு கொடுக்கப்பட வேண்டும். அந்த நகைகளின் ஏலத் தொடக்க விலை சந்தை மதிப்பில் 90 சதவீதமாக இருக்க வேண்டும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடன் வழங்குபவர்களுக்கான நிபந்தனைகள்
மேலும், 2 லட்சத்திற்கும் மேல் கடன் பெறுபவர்களுக்கு சிபில் மதிப்பீடு கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. நகைகளை அடகு வைப்பவர்களுக்கு, கடன் வழங்கும் நிறுவனங்கள் தங்களது நிபந்தனைகளை தெளிவாக கூற வேண்டும். அதேபோல, கேஒய்சி ஆவணங்களும் முறையாக சரிபார்க்கப்படுவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய விதிகளின்படி, குறைந்த அளவில் நகை கடன் வாங்குபவர்களுக்கு அதிக பணமும், அதிக அளவில் நகை கடன் வாங்குபவர்களுக்கு குறைந்த பணமும் கிடைக்கும். இனி நகை கடன் பெறுவதற்கு வங்கியையோ அல்லது தனியார் நிதி நிறுவனங்களையோ அணுகும்போது இந்த புதிய விதிகளை தெரிந்துகொள்வது நல்லது. எவ்வளவு வட்டி விகிதம், திருப்பி செலுத்தும் காலம் ஆகியவற்றை தெளிவாக தெரிந்துகொண்டு, குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் நகைகளை மீட்டுக்கொள்வது பாதுகாப்பானது. ரிசர்வ் வங்கியின் இந்த புதிய விதிகள், தங்க நகை கடன் துறையை முறைப்படுத்தவும், பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன.
