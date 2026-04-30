யாரெல்லாம் மீன் சாப்பிட கூடாது? ஆபத்தில் முடியலாம் - முழு விவரம் இதோ!

உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனைகள் இருக்கிறதா? அப்போ தப்பித்தவறி கூட மீன் சாப்பிடாதீங்க.. மீறினால் ஆபத்து! மருத்துவ நிபுணர்கள் எச்சரிக்கும் ஆபத்தான விளைவுகள்!  

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 30, 2026, 08:18 AM IST
  • மீன் சாப்பிடுவதை உடனே நிறுத்துங்கள்...
  • மீறினால் ஆபத்தான விளைவுகள் ஏற்படலாம்!
  • யார் யாரெல்லம் சாப்பிட கூடாது?

மீன் உடலுக்கு மிகவும் நல்லது என்றுதான் பெரும்பாலானோர் நினைக்கிறார்கள். ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள், உயர்தர புரதம், வைட்டமின்கள் மற்றும் தாது பொருட்கள் நிறைந்த மீன் இதயம், மூளை, சருமம் உள்ளிட்ட உறுப்புகளுக்கு பல நன்மைகளை அளிக்கிறது. ஆனால், குறிப்பிட்ட சில உடல்நல குறைபாடுகள் அல்லது மருத்துவ நிலைமைகள் உள்ளவர்களுக்கு மீன் உணவு ஆபத்தானதாக மாறிவிடும். அப்படிப்பட்ட சூழல்களில் மீன் சாப்பிடுவதை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும் அல்லது எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் என மருத்துவ நிபுணர்கள் எச்சரிக்கின்றனர். மீனில் இயற்கையாகவே பாதரசம் சேர்ந்திருக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. கடல் நீரில் உள்ள மாசுபாடுகள் சிறிய மீன்களுக்கு சென்று, பின்னர் உணவு சங்கிலி மூலம் பெரிய மீன்களில் அதிக அளவில் குவிகின்றன. சுறா, வாள்மீன், கிங் மேக்கரல் போன்ற பெரிய மீன்களில் பாதரச அளவு அதிகமாக இருக்கும். இந்த பாதரசம் உடலில் சேர்ந்தால், அது சிலருக்கு தீவிர பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்.

கர்ப்பிணிப் பெண்கள் ஏன் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்?

கர்ப்ப காலத்தில் மீன் சாப்பிடுவதில் மிகுந்த கவனம் தேவை. அதிக பாதரசம் கொண்ட மீன்களை உட்கொண்டால், அது கருவில் வளரும் குழந்தையின் மூளை வளர்ச்சியையும், நரம்பு மண்டலத்தையும் கடுமையாக பாதிக்கும். சில ஆய்வுகள், அதிக பாதரசம் சிசுவின் அறிவு திறன், இயக்க திறன் மற்றும் நடத்தையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம் என்று சொல்கின்றன. தாய்ப்பால் கொடுக்கும் தாய்மார்களும் குறைந்த பாதரசம் கொண்ட மீன்களை மட்டுமே தேர்வு செய்ய வேண்டும். சால்மன், இறால், சூரை மீன் போன்றவை ஒப்பீட்டளவில் பாதுகாப்பானவை என்றாலும், இவற்றை அளவுக்கு மீறாமல் சாப்பிடுவது நல்லது.

குழந்தைகளுக்கு மீன் எச்சரிக்கை தேவை

11 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு மீன் கொடுக்கும்போது கவனமாக இருக்க வேண்டும். அவர்களின் வளரும் நரம்பு மண்டலம் பாதரசத்தால் எளிதில் பாதிக்கப்படக்கூடியது. இதனால் அவர்களின் சிந்தனை திறன், கற்றல் திறன் மற்றும் இயக்க ஒருங்கிணைப்பு ஆகியவற்றில் பாதிப்புகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே, பெற்றோர்கள் குழந்தைகளுக்கு மீன் கொடுப்பதற்கு முன் மருத்துவரிடம் ஆலோசனை பெறுவது நல்லது.

ஒவ்வாமை உள்ளவர்கள் மீன் தவிர்க்க வேண்டியது ஏன்?

கடல் உணவு ஒவ்வாமை உள்ளவர்களுக்கு மீன் மிகவும் ஆபத்தானது. சிலருக்கு மீன் சாப்பிட்ட உடனே தோலில் தடிப்பு, அரிப்பு, வீக்கம், சுவாசக் கோளாறு போன்ற அறிகுறிகள் தோன்றும். கடுமையான சந்தர்ப்பங்களில் Anaphylaxis என்ற உயிருக்கு ஆபத்தான நிலை கூட ஏற்படலாம். இத்தகைய ஒவ்வாமை உள்ளவர்கள் மீனை முற்றிலும் தவிர்த்துவிட்டு, உடலுக்கு தேவையான ஒமேகா-3 சத்தை ஆளிவிதை, சியா விதை, வால்நட் போன்ற தாவர மூலங்களிலிருந்து பெற்று கொள்ளலாம்.

நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக உள்ளவர்கள்

எய்ட்ஸ் பாதிப்பு உள்ளவர்கள், புற்றுநோய்க்கான கீமோதெரபி சிகிச்சை பெறுபவர்கள் மற்றும் உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்துகொண்டவர்கள் போன்ற நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைந்தவர்கள், பச்சை மீன் அல்லது சரியாக வேகவைக்கப்படாத மீனை சாப்பிடக் கூடாது. இவற்றில் உள்ள பாக்டீரியா அல்லது ஒட்டுண்ணிகள் தீவிர நோய்த்தொற்றை ஏற்படுத்தலாம். மீனில் அதிக அளவில் உள்ள ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள், இரத்தத்தை மெல்லியதாக்கும் தன்மை கொண்டவை. எனவே, இரத்த உறைவை தடுக்கும் மருந்துகளுடன் சேர்ந்து மீனை உட்கொண்டால் இரத்தப்போக்கு அபாயம் அதிகரிக்கும். இத்தகைய மருந்துகளை உட்கொள்பவர்கள் மருத்துவ ஆலோசனையுடன் மட்டுமே மீன் சாப்பிடுவதைத் தொடர வேண்டும்.

கீல்வாதம் மற்றும் யூரிக் அமில பிரச்சனை

கீல்வாதம் அல்லது இரத்தத்தில் அதிக யூரிக் அமில அளவு உள்ளவர்கள் சில குறிப்பிட்ட மீன்களைக் சாப்பிடும்போது, அது உடலில் யூரிக் அமிலத்தின் அளவை மேலும் அதிகரிக்க செய்யும். இது மூட்டு வலி, வீக்கம் போன்ற பிரச்சனைகளை மோசமாக்கும். சிறுநீரக பிரச்சனை உள்ளவர்களும் பியூரின் சத்து நிறைந்த உணவுகளை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். மீனை முழுமையாக தவிர்க்க வேண்டியவர்கள், ஒமேகா-3-ஐப் பெற ஆளிவிதை, சியா விதை, வால்நட் மற்றும் பச்சை இலை காய்கறிகளை உணவில் சேர்த்து கொள்ளலாம். மீன் சாப்பிட விரும்புபவர்கள் குறைந்த பாதரசம் கொண்ட வகைகளான சால்மன், இறால், மத்தி மீன் போன்றவற்றை வாரத்துக்கு ஒன்று அல்லது இரண்டு முறை மட்டும் நன்கு வேகவைத்து உட்கொள்ளலாம்.

மருத்துவரின் ஆலோசனை அவசியம்

உங்களுக்கு எந்த உடல்நலப் பிரச்சனை இருந்தாலும், மீன் உணவை தொடர்வதற்கு முன் அல்லது நிறுத்துவதற்கு முன் மருத்துவரை அணுகி ஆலோசனை பெறுவது மிக முக்கியம். ஒவ்வொரு நபரின் உடல்நிலை, வயது, உட்கொள்ளும் மருந்துகள் ஆகியவற்றை பொறுத்து மருத்துவரின் அறிவுரை மாறுபடும். மீன் ஒரு நல்ல சத்தான உணவு என்பதில் எவ்வித சந்தேகமுமில்லை. ஆனால், சரியான நபர்களுக்கு, சரியான அளவில், சரியான வகையில் உட்கொள்ளும்போது மட்டுமே அது நன்மை பயக்கும். தவறான சூழலில் அது ஆபத்தான விளைவுகளுக்கு வழிவகுக்கும். உங்கள் உடல்நலத்தைக் கவனமாகக் கண்காணித்து, சமச்சீரான உணவுப் பழக்கத்தை பின்பற்றுங்கள்.

