ஆலியா பட் போல பொலிவான சருமம் பெற.. இந்த 3 பொருட்கள் போதும்! ட்ரை பண்ணுங்க

Alia Bhatt Skin Care Secret: நடிகை ஆலியா பட் பொலிவான சருமத்தை பெற அவர் வீட்டிலேயே சில பொருட்களை பயன்படுத்துகிறார். அவை என்னென்ன என்பது குறித்து பார்ப்போம்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Feb 6, 2026, 02:03 PM IST

Alia Bhatt Skin Care Secret: சருமத்தை பொலிவுடனும், ஆரோக்கியமாகவும் வைக்க பலருக்கும் ஆசையாக இருக்கும். இதற்காக பலரும் பல விஷயங்களை செய்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, பார்லர் சென்று, முகத்திற்கு பேசியல் போன்றவற்றையும் செய்கின்றனர். ஆனால், இது நீண்ட காலத்திற்கு உதவாது. நீங்கள் சாப்பிடும் உணவில் சருமத்தை ஆரோக்கியமாக வைக்க உதவும். அதே நேரத்தில், வீட்டில் இருந்தபடியே நாம்  அன்றாடம் பயன்படுத்தும் பொருட்களை கொண்டும் சருமத்தை ஆரோக்கியமாக வைக்க முடியும்.  இந்த நிலையில், பாலிவுட் நடிகை ஆலியா பட் சருமத்தை சரியாக பாதுகாக்க சில விஷயங்களை செய்து வருகிறார். அவை என்னென்ன தெரியுமா?

ஆலியா பட்டின் ஸ்கின் கேர் சீக்ரெட்

நடிகை ஆலிபா பட் முகத்திற்கு  வீட்டில் இருக்கும் பொருட்களை கொண்டு சருமத்தை அழகப்படுத்தி வருகிறார். அதன்படி, தேனி மற்றும் கற்றாழை. இவை இரண்டையும் ஒரு கிண்ணத்தில் போட்டு, நன்கு கலக்க வேண்டும். இதனை முகத்தில் தடவி, 20 முதல் 30 நிமிடம் வரை அப்படியே காய வைக்க வேண்டும். அதன்பிறகு, முகத்தை நன்றாக கழுவ வேண்டும். தேனில் ஆழற்சி எதிர்ப்பு பண்புகள் உள்ளன.  

மேலும், தேன் உங்கள் சருமத்தை நீரேற்றமாக வைக்க உதவும். கற்றாழை ஜெல் உங்கள் சருமத்தில் உள்ள கருமையை நீக்க உதவும். அடுத்ததாக, ஆலியா பட் முகத்திற்கு மஞ்சள் மற்றும் தயிரை கலந்து முகத்தில் போடுகிறார். ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடியை இரண்டு தேக்கரண்டி வெற்று தயிருடன் கலந்து முகத்தில் தடவவும். 

3 பொருட்கள் என்னென்ன?

இதனை முகத்தில் 20 நிமிடங்கள் போட்டு, வெதுவெதுப்பான நீரில் கழுவினால் முகம் பளபளப்பாக இருக்கும்.  பல்வேறு சரும பிரச்னைகளுக்கு மஞ்சள் முக்கியமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதில் அழற்சி எதிர்ப்பு உள்ளதால், சருமத்தில் உள்ள அழுக்குகளை எடுக்க உதவும்.   முகப்பருக்கள் வராமல் தடுக்கவும் உதவும். தயிரில் லாக்டிக் அமிலம் உள்ளது. இது  சருமத்தில் உள்ள அழுக்குகளை வெளியேற்றி, சருமத்தை பொலிவுடன் வைக்க உதவும்.

மூன்றாவதாக, இரண்டு தேக்கரண்டி அரிசி மாவுடன், போதுமான கிரீன் டீ இலைகளை கலந்து, முகத்தில் போட வேண்டும்.  15 முதல் 20 நிமிடத்தில் முகத்தில் வைத்து, அதன்பிறகு வெதுவெதுப்பான நீரில் கழுவ வேண்டும்.  க்ரீன் டீ இலையில் ஆன்டி ஆக்ஸிடன்ட்கள் உள்ளன. இது சருமத்தை இருக்கும் கருமைகளை அகற்ற உதவும். அரிசி மாவு சருமத்தை பளபளப்பாக வைக்கவும் உதவும். இந்த மூன்று பொருட்களை ஆலியா பாட் சருமத்தில் போட்டு, முகத்தை பொலிவுடன் வைத்துள்ளார்.  

மேலும், ஆலிபா பட் தினமும் முகத்திற்கு மசாஜ் செய்து வருகிறார். இதன்பிறகு, சருமம் நீரேற்றமாக இருக்க டோன்னர் பயன்படுத்துகிறார். தொடர்ந்து, ஆலியா பட் தனது சருமத்திற்கு ஏற்ற சீரம், மாய்ஸ்ட்ரைசர், சன் ஸ்கிரீன் பயன்படுத்தி வருகிறார். அதோடு, கருவளையும் வராமல் தடுக்க, கண்களுக்கு கீழ் க்ரீம் பயன்படுத்தி வருகிறார்.  மேலும், உதடுகள் வரண்டு போகாமல் இருக்க,  அவரது உதட்டிற்கு ஏற்ற லிப் பாம் பயன்படுத்தி வருகிறார் ஆலியா பட்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)  

மேலும் படிக்க: அடர்த்தியான கூந்தலுக்கு அதிதி ராவ் சொல்லும் டிப்ஸ்.. இதை மட்டும் தலையில தேயிங்க

மேலும் படிக்க:  கரீனா கபூரின் சீக்ரெட் பேஸ் பேக்! இந்த 3 பொருள் போதும்.. சருமத்தை பளபளன்னு வைக்கும்

