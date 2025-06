பொடுகு பிரச்சனை அதிகமா இருக்கா? இந்த சூப்பர் ஹேர் மாஸ்க் பயன்படுத்துங்க

Aloe Vera and Multani Mitti Hair Mask: தலைமுடி தொடர்பான பல பிரச்சனைகளில் ஒன்று பொடுகு மற்றும் வறட்சி. பெரும்பாலான பெண்கள் கோடை காலத்தில் இந்த இரண்டு பிரச்சனைகளாலும் சிரமப்படுகிறார்கள். பொடுகு மற்றும் வறட்சி காரணமாக முடி உதிர்தல் அதிகமாகத் தொடங்கி விடுகிறது. இந்த இரண்டு பிரச்சனைகளையும் சமாளிக்க எளிதான வழி வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட ஹேர் மாஸ்க்குகளைப் பயன்படுத்தே ஆகும். வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட இயற்கை ஹேர் மாஸ்க்குகள் பிரச்சனைகளைச் சமாளிக்க உதவுகின்றன, மேலும் அவற்றை பயன்படுத்துவதால் எந்த பக்க விளைவும் ஏற்படாது. எனவே உங்கள் வீட்டில் முல்தானி மிட்டி இருந்தால், அவற்றை வைத்து எளிதாக ஹேர் மாஸ்க்கை தயாரிக்கலாம். எனவே முல்தானி மிட்டி வைத்தி எப்படி ஹேர் மாஸ்க் தயாரிப்பது என்பதை இப்போது தெரிந்துக்கொள்வோம். பொதுவாக முல்தானி மிட்டி சருமத்திற்கு மட்டுமல்லாமல் முடிக்கும் நன்மை பயக்கும், மேலும் இவற்றை பல வழிகளில் பயன்படுத்தலாம். எனவே இப்போது ஹேர் மாஸ்க்கை எப்படி தயாரிப்பது என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

மாஸ்க்கை தயாரிக்க தேவையான பொருட்கள்-

- இரண்டு தேக்கரண்டி முல்தானி மிட்டி

- ஒரு தேக்கரண்டி ஆப்பிள் சைடர் வினிகர்

- ஒரு தேக்கரண்டி ஆலிவ் எண்ணெய்

- ஒரு தேக்கரண்டி கற்றாழை ஜெல்

- தண்ணீர்

ஃபேஸ் மாஸ்க்கை எப்படி தயாரிப்பது? | How to make the mask

இந்த மாஸ்க்கை தயாரிக்க, முல்தானி மிட்டி பொடியை எடுத்து, பின்னர் அதில் ஆப்பிள் சைடர் வினிகர், ஆலிவ் எண்ணெய் மற்றும் கற்றாழை ஜெல் ஆகியவற்றைச் சேர்க்கவும். முல்தானி மிட்டி பொடி வடிவில் இல்லையென்றால், முதலில் அதை தண்ணீரில் ஊற வைக்கவும், இதனால் முகமூடியை எளிதாக தயார் செய்யலாம்.

இந்த ஹேர் மாஸ்க்கை தலைமுடியில் எப்படிப் பயன்படுத்துவது | How to apply this hair mask on hair

இந்த ஹேர் மாஸ்க்கைப் பயன்படுத்த, தலைமுடியை சிறிது நனைத்துக் கொள்ளவும், பின்னர் இந்த ஹேர் மாஸ்க்கை உச்சந்தலையில் இருந்து முடியின் நுனி வரை நன்றாகப் பயன்படுத்தவும். குறைந்தது 20 நிமிடங்கள் அப்படியே விட்டுவிட்டு, பின்னர் ஷாம்பூவைப் பயன்படுத்தி முடியை சுத்தம் செய்யவும். இந்த ஹேர் மாஸ்க்கை அதிக நேரம் பயன்படுத்துவதைத் தவிர்க்கவும்.

ஹேர் மாஸ்க்கை பயன்படுத்துவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்னென்ன? | What are the benefits of applying the mask

முல்தானி மிட்டியால் செய்யப்பட்ட இந்த ஹேர் மாஸ்க்கை பொடுகு மற்றும் வறட்சியைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது. இதனுடன், இது உச்சந்தலையை வளர்க்க உதவுகிறது. இதைப் பயன்படுத்துவது இரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்தும், இது முடி வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது.

பொறுப்பு துறப்பு: இந்தக் கட்டுரை பொது தளத்தில் அல்லது நிபுணர்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட தகவல்களின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டுள்ளது. இக்கட்டுரையில் குறிப்பிட்டு இருப்பதை கடைபிடிக்கும் முன், உங்கள் குடும்ப மருத்துவர் அல்லது நிபுணரை அணுகி ஆலோசிக்கும்படி கேட்டுக் கொள்கிறோம். ZEE MEDIA இந்த தகவல்களுக்கு பொறுப்பேற்காது.

