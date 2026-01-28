ரொம்ப கம்மி விலையில் ஊட்டிக்கு டூர் போகலாமா.. IRCTC சூப்பர் பேக்கேஜ்

Ooty IRCTC Tour Package: நீங்கள் புதிய பயணத்தைத் திட்டமிடுகிறீர்கள் என்றால், இந்தக் கட்டுரை உங்களுக்கானது. ஊட்டிக்குச் செல்லத் திட்டமிடுபவர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாகும். ஐ.ஆர்.சி.டி.சி சண்டிகரில் இருந்து மட்டுமல்ல, பிற இடங்களிலிருந்தும் சுற்றுலாப் பேக்கேஜை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. ரயில்வே சுற்றுலாப் பேக்கேஜ் பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்றதா அல்லது விலை உயர்ந்ததா என்பதையும் நீங்கள் அறிய விரும்புகிறீர்களா? இந்தக் கட்டுரையில், முழுமையாக படிக்கவும்.
ஹைதராபாத் முதல் ஊட்டி வரை
- இந்த தொகுப்பு குண்டூர் சந்திப்பு, ஹைதராபாத், நல்கொண்டா, செகந்திராபாத் மற்றும் தெனாலி சந்திப்பிலிருந்து தொடங்குகிறது. இந்த அனைத்து இடங்களிலிருந்தும் நீங்கள் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்யலாம்.
- இந்த தொகுப்பு 5 இரவுகள் மற்றும் 6 பகல்களுக்கானது.
- இந்த தொகுப்பில், நீங்கள் ரயிலில் பயணம் செய்வீர்கள், மேலும் சுற்றிப் பார்ப்பதற்கான டாக்ஸி வசதிகள் வழங்கப்படும்.
- தனி பயணத்திற்கு தொகுப்பு கட்டணம் ரூ. 27,450 ஆகும். இருப்பினும், நீங்கள் குடும்பத்துடன் பயணம் செய்தால், தொகுப்பு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
- இரண்டு பேர் பயணம் செய்வதற்கு, ஒரு நபருக்கு தொகுப்பு கட்டணம் ரூ. 14,520.
- மூன்று பேர் பயணம் செய்வதற்கு, ஒரு நபருக்கு தொகுப்பு கட்டணம் ரூ. 13,300.
- குழந்தைகளுக்கான தொகுப்பு கட்டணம் ரூ. 7,160.
- அதிகாரப்பூர்வ IRCTC வலைத்தளத்திலிருந்து டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்வது எளிது.
- தொகுப்பு ஜனவரி 27 ஆம் தேதி தொடங்கி உள்ளது.
இந்த தொகுப்பின் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள்
நீங்கள் குழந்தைகளுடன் ஒரு பயணத்தைத் திட்டமிடுகிறீர்கள் என்றால், எந்த பயணத் திட்டமிடலும் இல்லாமல் நிம்மதியான பயணத்தை விரும்பினால், இந்தப் பேக்கேஜ் உங்களுக்குச் சிறந்தது. நீங்கள் தனியாகப் பயணம் செய்தால் இந்த பட்ஜெட் அதிகமாக இருக்கக்கூடும். இந்தப் பேக்கேஜ் இரண்டு பேருக்கு ஏற்ற பட்ஜெட் ஆகும்.
சென்னையிலிருந்து ஊட்டி சுற்றுலா தொகுப்புகள்
- இந்த தொகுப்பு சென்னை, ஈரோடு மற்றும் காட்பாடியில் இருந்து தொடங்குகிறது.
- இந்த தொகுப்பு 4 இரவுகள் மற்றும் 5 பகல்களுக்கானது.
- இந்த தொகுப்பு ஜனவரி 29 ஆம் தேதி தொடங்குகிறது.
- இந்த தொகுப்பு ரயில் மற்றும் பேருந்தில் பயணம் செய்யும் வாய்ப்பை உங்களுக்கு வழங்கும்.
- தனியாக பயணம் செய்வதற்கான தொகுப்பு கட்டணம் ரூ. 22,500 ஆகும்.
- இரண்டு பேருடன் பயணம் செய்வதற்கான கட்டணம் ஒரு நபருக்கு ரூ. 11,750 ஆகும்.
- மூன்று பேருடன் பயணம் செய்வதற்கான கட்டணம் ஒரு நபருக்கு ரூ. 9,650 ஆகும்.
