English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • ரொம்ப கம்மி விலையில் ஊட்டிக்கு டூர் போகலாமா.. IRCTC சூப்பர் பேக்கேஜ்

ரொம்ப கம்மி விலையில் ஊட்டிக்கு டூர் போகலாமா.. IRCTC சூப்பர் பேக்கேஜ்

ஐஆர்சிடிசி சண்டிகர், ஹைதராபாத் மற்றும் சென்னையிலிருந்து ஊட்டிக்கு புதிய சுற்றுலா பேக்கேஜை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த பேக்கேஜ் குறைந்த விலையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Jan 28, 2026, 04:52 PM IST
  • ஹைதராபாத் முதல் ஊட்டி வரை
  • இந்த தொகுப்பின் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள்
  • சென்னையிலிருந்து ஊட்டி சுற்றுலா தொகுப்புகள்

Trending Photos

மகளிருக்கு குட் நியூஸ்! பிங்க் பேருந்து சேவை துவக்கம்.. எந்தெந்த ரூட்ல தெரியுமா?
camera icon7
Chennai Pink Bus
மகளிருக்கு குட் நியூஸ்! பிங்க் பேருந்து சேவை துவக்கம்.. எந்தெந்த ரூட்ல தெரியுமா?
இன்னும் 40 நாட்கள்.. குருவின் ஆட்டத்தால் இந்த ராசிகளுக்கு பொன்னான பொற்காலம், ஜாக்பாட்
camera icon7
Jupiter Direct Transit
இன்னும் 40 நாட்கள்.. குருவின் ஆட்டத்தால் இந்த ராசிகளுக்கு பொன்னான பொற்காலம், ஜாக்பாட்
மங்காத்தா ரீ ரிலீஸ் வசூல்.. இதுவரை எவ்வளவு? மொத்த கலெக்ஷனில் கில்லியை மிஞ்சுமா?
camera icon7
Mankatha Collection
மங்காத்தா ரீ ரிலீஸ் வசூல்.. இதுவரை எவ்வளவு? மொத்த கலெக்ஷனில் கில்லியை மிஞ்சுமா?
உழவர் பாதுகாப்பு திட்டத்தில் ரூ. 2 லட்சம் உதவித்தொகை யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?
camera icon10
Uzhavar Padhukappu Thittam
உழவர் பாதுகாப்பு திட்டத்தில் ரூ. 2 லட்சம் உதவித்தொகை யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?
ரொம்ப கம்மி விலையில் ஊட்டிக்கு டூர் போகலாமா.. IRCTC சூப்பர் பேக்கேஜ்

Ooty IRCTC Tour Package: நீங்கள் புதிய பயணத்தைத் திட்டமிடுகிறீர்கள் என்றால், இந்தக் கட்டுரை உங்களுக்கானது. ஊட்டிக்குச் செல்லத் திட்டமிடுபவர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாகும். ஐ.ஆர்.சி.டி.சி சண்டிகரில் இருந்து மட்டுமல்ல, பிற இடங்களிலிருந்தும் சுற்றுலாப் பேக்கேஜை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. ரயில்வே சுற்றுலாப் பேக்கேஜ் பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்றதா அல்லது விலை உயர்ந்ததா என்பதையும் நீங்கள் அறிய விரும்புகிறீர்களா? இந்தக் கட்டுரையில், முழுமையாக படிக்கவும்.

Add Zee News as a Preferred Source

ஹைதராபாத் முதல் ஊட்டி வரை

- இந்த தொகுப்பு குண்டூர் சந்திப்பு, ஹைதராபாத், நல்கொண்டா, செகந்திராபாத் மற்றும் தெனாலி சந்திப்பிலிருந்து தொடங்குகிறது. இந்த அனைத்து இடங்களிலிருந்தும் நீங்கள் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்யலாம்.
- இந்த தொகுப்பு 5 இரவுகள் மற்றும் 6 பகல்களுக்கானது.
- இந்த தொகுப்பில், நீங்கள் ரயிலில் பயணம் செய்வீர்கள், மேலும் சுற்றிப் பார்ப்பதற்கான டாக்ஸி வசதிகள் வழங்கப்படும்.
- தனி பயணத்திற்கு தொகுப்பு கட்டணம் ரூ. 27,450 ஆகும். இருப்பினும், நீங்கள் குடும்பத்துடன் பயணம் செய்தால், தொகுப்பு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
- இரண்டு பேர் பயணம் செய்வதற்கு, ஒரு நபருக்கு தொகுப்பு கட்டணம் ரூ. 14,520.
- மூன்று பேர் பயணம் செய்வதற்கு, ஒரு நபருக்கு தொகுப்பு கட்டணம் ரூ. 13,300.
- குழந்தைகளுக்கான தொகுப்பு கட்டணம் ரூ. 7,160.
- அதிகாரப்பூர்வ IRCTC வலைத்தளத்திலிருந்து டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்வது எளிது.
- தொகுப்பு ஜனவரி 27 ஆம் தேதி தொடங்கி உள்ளது.

இந்த தொகுப்பின் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள்

நீங்கள் குழந்தைகளுடன் ஒரு பயணத்தைத் திட்டமிடுகிறீர்கள் என்றால், எந்த பயணத் திட்டமிடலும் இல்லாமல் நிம்மதியான பயணத்தை விரும்பினால், இந்தப் பேக்கேஜ் உங்களுக்குச் சிறந்தது. நீங்கள் தனியாகப் பயணம் செய்தால் இந்த பட்ஜெட் அதிகமாக இருக்கக்கூடும். இந்தப் பேக்கேஜ் இரண்டு பேருக்கு ஏற்ற பட்ஜெட் ஆகும்.

சென்னையிலிருந்து ஊட்டி சுற்றுலா தொகுப்புகள்

- இந்த தொகுப்பு சென்னை, ஈரோடு மற்றும் காட்பாடியில் இருந்து தொடங்குகிறது.
- இந்த தொகுப்பு 4 இரவுகள் மற்றும் 5 பகல்களுக்கானது.
- இந்த தொகுப்பு ஜனவரி 29 ஆம் தேதி தொடங்குகிறது.
- இந்த தொகுப்பு ரயில் மற்றும் பேருந்தில் பயணம் செய்யும் வாய்ப்பை உங்களுக்கு வழங்கும்.
- தனியாக பயணம் செய்வதற்கான தொகுப்பு கட்டணம் ரூ. 22,500 ஆகும். 
- இரண்டு பேருடன் பயணம் செய்வதற்கான கட்டணம் ஒரு நபருக்கு ரூ. 11,750 ஆகும்.
- மூன்று பேருடன் பயணம் செய்வதற்கான கட்டணம் ஒரு நபருக்கு ரூ. 9,650 ஆகும்.

மேலும் படிக்க | வைரல் பென்குயின்: அது தனியாக பயணிக்க காரணம் என்ன? விஞ்ஞானிகள் சொல்வது இதுதான்..

மேலும் படிக்க | பட்ஜெட் விலையில் தாய்லாந்து டூர்! Valentine Day ஸ்பெஷல் IRCTC பேக்கேஜ்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
OotyIRCTCtour packageBudget Tour

Trending News