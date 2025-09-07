English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

முகத்தை பளபளப்பாக வைத்திருக்க இந்த 5 பொருட்களைப் பயன்படுத்துங்கள்

Glowing Skin Secrets: உங்கள் சருமத்தை பளபளப்பாக மாற்ற விரும்பினால், உங்கள் முகத்தில் சில பொருட்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் அதைப் பளபளப்பாக மாற்றலாம். 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Sep 7, 2025, 08:52 PM IST
  • முகத்தை புத்துணர்ச்சியுடனும் பளபளப்பாகவும் வைத்திருக்க என்ன செய்ய வேண்டும்?
  • முகப்பரு மற்றும் டானிங் போன்றவற்றையும் நீங்கள் போக்கலாம்.

Trending Photos

உத்திர நட்சத்திரத்திற்கு போகும் சூர்ய பகவான்... இந்த 4 ராசிகளுக்கு பணம் பெருகும்!
camera icon8
Sun Transit
உத்திர நட்சத்திரத்திற்கு போகும் சூர்ய பகவான்... இந்த 4 ராசிகளுக்கு பணம் பெருகும்!
புதிதாக மகளிர் உரிமைத்தொகைக்கு விண்ணப்பித்தவரா நீங்கள்? முக்கிய அப்டேட்!
camera icon6
KMUT
புதிதாக மகளிர் உரிமைத்தொகைக்கு விண்ணப்பித்தவரா நீங்கள்? முக்கிய அப்டேட்!
ஒரே நாளில் சனி பெயர்ச்சி, சந்திர கிரகணம்: 12 ராசிகளுக்கு எப்படிப்பட்ட பலன் கிடைக்கும்
camera icon13
Chandra Grahanam
ஒரே நாளில் சனி பெயர்ச்சி, சந்திர கிரகணம்: 12 ராசிகளுக்கு எப்படிப்பட்ட பலன் கிடைக்கும்
மகாளய பட்சம் நாளில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு மகா ராஜயோகம், அதிர்ஷ்டம்
camera icon7
Venus Transit
மகாளய பட்சம் நாளில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு மகா ராஜயோகம், அதிர்ஷ்டம்
முகத்தை பளபளப்பாக வைத்திருக்க இந்த 5 பொருட்களைப் பயன்படுத்துங்கள்

Glowing Skin Secrets In Tamil: பெரும்பாலான பெண்கள் தங்கள் சருமத்தின் அழகைப் பராமரிக்க விலையுயர்ந்த முக பராமரிப்பு மற்றும் சிகிச்சைகளைச் செய்கிறார்கள், இதனால் சருமப் பிரச்சினைகள் அதிகமாகின்றன. மக்கள் பல்வேறு வகையான அழகு மற்றும் தோல் பொருட்களைப் பயன்படுத்துகிறார்கள். சூரிய ஒளி, தூசி மற்றும் வியர்வை காரணமாக, பல தோல் தொடர்பான பிரச்சினைகளை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. இந்தப் பிரச்சனையால் நீங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால், இந்தப் பிரச்சனையிலிருந்து விடுபடக்கூடிய 5 விஷயங்களை பின்பற்றினால் போதும். அவை என்னென்ன என்பதை இப்போது பார்ப்போம்.

Add Zee News as a Preferred Source

முகத்தை புத்துணர்ச்சியுடனும் பளபளப்பாகவும் வைத்திருக்க என்ன செய்ய வேண்டும்?

1. கடலை மாவு மற்றும் மஞ்சள்

உங்கள் சருமத்தை புத்துணர்ச்சியுடனும் பளபளப்பாகவும் வைத்திருக்க விரும்பினால், கடலை மாவு மற்றும் மஞ்சள் பேஸ்ட்டை முகத்தில் தடவலாம். சருமக் கறைகள், முகப்பரு மற்றும் டானிங் போன்றவற்றையும் நீங்கள் போக்கலாம்.

2. கற்றாழை ஜெல்

கற்றாழை ஜெல் உங்கள் சருமத்திற்கும் முடிக்கும் மிகவும் நன்மை பயக்கும் என்று கருதப்படுகிறது. சருமத்தை பளபளப்பாக வைத்திருக்க விரும்பினால், நீங்கள் இவற்றை பயன்படுத்தலாம். சருமத்தை நீரேற்றமாக வைத்திருக்க இதை கட்டாயம் பயன்படுத்தலாம். முகப்பரு, தழும்புகள், நிறமிகளையும் இதன் மூலம் நீக்கலாம்.

3. ரோஸ் வாட்டர்

ரோஸ் வாட்டர் உங்கள் சருமத்திற்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும். இது சருமத்தை குளிர்விக்கவும், அதிகப்படியான எண்ணெயை நீக்கவும் மிகவும் உதவியாக இருக்கும். காட்டன் உதவியுடன் முகத்தில் ரோஸ் வாட்டரைப் பூசலாம்.

4. முல்தானி மிட்டி

உங்கள் சருமத்தை பளபளப்பாக வைத்திருக்க விரும்பினால், முகத்தில் முல்தானி மிட்டி பேஸ்ட்டைப் பூசலாம். இது தழும்புகள், முகப்பருக்கள் மற்றும் டானிங் பிரச்சனையை நீக்கவும் நன்மை பயக்கும். சருமத்தின் நிறத்தை மேம்படுத்தவும் இது முக்கியம்.

5. தயிர்-தேன்

தயிர் மற்றும் தேன் சேர்த்து அரைத்து உங்கள் சருமத்தில் தடவலாம். முகத்தில் உள்ள அழுக்குகளை நீக்கவும் இது உதவியாக இருக்கும். தயிர் தடவுவது சருமத்தை மென்மையாகவும் பளபளப்பாகவும் மாற்றும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க | 13 கிலோ உடல் எடையை குறைத்த பெண்.. இந்த 5 உணவுகளை தவிர்த்ததுதான் காரணம்!

மேலும் படிக்க | 35 கிலோ உடல் எடையை குறைத்த பெண்.. அவர் செய்த 5 விஷயங்களை பாருங்க!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
skin careface glow tipstips to glow skin

Trending News