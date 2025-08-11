1 மணி நேரத்தில் முகப் பொலிவு பெற இந்த பேக்கை கட்டாயம் பயன்படுத்துங்க

Tips for instant glow on face: சருமப் பராமரிப்புக்காக நீங்கள் எவ்வளவு முயற்சி செய்தாலும், தூசி, மாசுபாடு மற்றும் சூரிய ஒளி காரணமாக, சருமம் சேதமடையும். இதன் காரணமாக, சருமம் படிப்படியாக கருமையாக மாறத் தொடங்கும். கருமையான சருமம் காரணமாக முகத்தில் பளபளப்பு இல்லாமல் போகும். இதனால் மக்கள் பார்ட்டி மற்றும் விழா போன்ற இடத்திற்கு செல்ல விரும்புவதில்லை. உங்கள் பிரச்சனையும் இப்படித்தான் இருக்கிறதா? உங்கள் முகத்திலும் பளபளப்பு இல்லாமல் இருக்கிறதா, அத்தகைய சூழ்நிலையில் நீங்கள் சில நிமிடங்களில் சரும பளபளப்பை அதிகரிக்க இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள டிப்ஸை ஃபாலோ செய்தால் போதும். எனவே, உங்கள் சருமத்தில் உடனடி பளபளப்பைக் கொண்டுவரக்கூடிய சில வழிகளை இங்கே காணலாம்.
வாழைப்பழ ஃபேஸ் பேக்
ஒரு பச்சை வாழைப்பழத்தை எடுத்து மிக்ஸியில் அரைத்துக் கொள்ளவும். இந்த பேஸ்டில் 3-4 டீஸ்பூன் பாதாம் எண்ணெயைச் சேர்க்கவும். இந்தக் கலவையை உங்கள் சருமத்தில் தடவி 20-25 நிமிடங்கள் முகத்தில் விடவும். பின்னர், அதை மெதுவாகத் தேய்த்து, முகத்தில் இருந்து ஃபேஸ் பேக்கை அகற்றவும். பின்னர், உங்கள் முகத்தை வெதுவெதுப்பான நீரில் சுத்தம் செய்யவும்.
தயிர் மற்றும் முல்தானி மிட்டி
உங்கள் சருமத்தில் பளபளப்பை ஏற்படுத்த, 1 டீஸ்பூன் முல்தானி மிட்டியை 2-3 டீஸ்பூன் தயிரில் கலந்து கொள்ளவும். இந்த பேக்கை உங்கள் முகத்தில் தடவவும். முகத்தை 5 நிமிடங்கள் மசாஜ் செய்யவும். 20-25 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு உங்கள் முகத்தை தண்ணீரில் கழுவவும்.
தக்காளி மற்றும் சர்க்கரை
1 தக்காளியை 2 துண்டுகளாக நறுக்கவும். பின்னர், ஒரு துண்டை எடுத்து அதன் மீது சிறிது சர்க்கரை தெளிக்கவும். இப்போது உங்கள் முகத்தை தண்ணீரில் சுத்தம் செய்யவும். பின்னர், தக்காளியை முகத்தில் தேய்க்கவும். பின்னர் அதை உங்கள் முகத்தில் 10-15 நிமிடங்கள் வைத்திருங்கள். பின்னர், முகத்தை தண்ணீரில் கழுவவும்.
மஞ்சள் மற்றும் தயிர் ஃபேஸ் பேக்
இந்த ஃபேஸ் பேக் சருமத்தில் குவிந்துள்ள இறந்த சரும செல்களை அகற்ற மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். நீங்கள் உங்கள் முகத்தில் தயிர் மற்றும் மஞ்சள் ஃபேஸ் பேக்கைப் பயன்படுத்தலாம். இந்த ஃபேஸ் பேக்கை உருவாக்க, 3 டீஸ்பூன் ஃபிரெஷ் தயிரை எடுத்து அதில் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்க்கவும். இந்த ஃபேஸ் பேக்கை உங்கள் முகம் மற்றும் கழுத்தில் தடவவும். 20-25 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு உங்கள் முகத்தை தண்ணீரில் கழுவவும்.
மாய்ஸ்சரைசரைப் பயன்படுத்தவும்
ஃபேஸ் பேக்கைத் தவிர, உங்கள் சருமத்தை நன்கு ஈரப்பதமாக வைத்திருங்கள். இது உங்கள் சருமத்திற்கு ஈரப்பதத்தையும் ஊட்டச்சத்தையும் அளித்து, உங்கள் சருமத்திற்கு ஆரோக்கியமான பளபளப்பைக் கொடுக்கும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தக் கட்டுரை பொது தளத்தில் அல்லது நிபுணர்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட தகவல்களின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டுள்ளது. இக்கட்டுரையில் குறிப்பிட்டு இருப்பதை கடைபிடிக்கும் முன், உங்கள் குடும்ப மருத்துவர் அல்லது நிபுணரை அணுகி ஆலோசிக்கும்படி கேட்டுக் கொள்கிறோம். ZEE MEDIA இந்த தகவல்களுக்கு பொறுப்பேற்காது.)
