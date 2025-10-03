English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

இனி மேக்கப் வேண்டாம்! ஒரே ஒரு சிவப்பு ஃபேஸ் பேக்கில் ரோஜா நிறப் பொலிவைப் பெறுங்கள்

Beetroot Face Pack: பீட்ரூட் ஃபேஸ் பேக் என்பது சருமத்திற்குப் பல நன்மைகளைத் தரும் இயற்கையான தீர்வாகும். இது வைட்டமின் சி, ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் மற்றும் இரும்புச்சத்து போன்ற ஊட்டச்சத்துக்களைக் கொண்டுள்ளது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Oct 3, 2025, 07:08 PM IST
  • வறண்ட மற்றும் மந்தமான சருமம்
  • சருமத்தை ஒளிரச் செய்யும்
  • பீட்ரூட் ஃபேஸ் பேக்கைப் பயன்படுத்துவதன் நன்மைகள்

Beetroot Face Pack: இன்னும் சில நாட்களில் தீபாவளி பண்டிகை வரப் போகிறது. இதற்கு முன்னதாக மக்கள் தயாராகத் தொடங்குகிவிட்டனர். தீபாவளியை சிறப்பாக கொண்டாட , மக்கள் புதிய ஆடைகளை அணிந்து பட்டாசுகளை வெடித்து கொண்டாடுவார்கள். அதனுடன் பளபளப்பான மற்றும் பொலிவான முகம் மகிழ்ச்சியை இரட்டிப்பாக்கும். சிலர் சரும பிரச்சினைகளால் மிகவும் சிரமப்படுகிறார்கள். சரியான சரும பராமரிப்பு வழக்கத்தைப் பின்பற்றுவது மிக முக்கியம், இல்லையெனில் முகத்தில் கறைகள் மற்றும் முகப்பரு ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக மாறும். எனவே வரவிருக்கும் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு பளபளப்பான சருமம் வேண்டுமென்றால், நீங்கள் பீட்ரூட் ஃபேஸ் பேக்கைப் பயன்படுத்தலாம்.

பீட்ரூட் ஃபேஸ் பேக் தயாரிப்பது எப்படி?

பீட்ரூட் ஃபேஸ் பேக் தயாரிக்க, ஒரு கிண்ணத்தில் பீட்ரூட் சாறு மற்றும் தேனை சேர்த்து, பின்னர் அதை உங்கள் சருமத்தில் 10 நிமிடங்கள் தடவி வைக்கவும். இதை உங்கள் தினசரி சரும பராமரிப்பு வழக்கத்தில் சேர்த்துக்கொள்ளலாம். இளஞ்சிவப்பு, பளபளப்பான சருமத்திற்கு இதை உங்கள் சருமத்தில் தடவலாம்.

பீட்ரூட் ஃபேஸ் பேக்கைப் பயன்படுத்துவதன் நன்மைகள்:

1. தழும்புகள்

முகத்தில் பீட்ரூட் ஃபேஸ் பேக்கைப் பயன்படுத்துவது கறைகளைப் போக்க உதவும். இது உங்கள் சருமத்திற்கு இளஞ்சிவப்பு நிறப் பளபளப்பைக் கொடுக்க மிகவும் உதவியாக இருக்கும். இந்த ஃபேஸ் பேக்கை 15 முதல் 20 நிமிடங்கள் தடவிய பிறகு, உங்கள் முகத்தை சுத்தமான தண்ணீரில் கழுவவும்.

2. வறண்ட மற்றும் மந்தமான சருமம்

முகத்தில் பீட்ரூட் ஃபேஸ் பேக்கைப் பயன்படுத்துவது வறண்ட மற்றும் மந்தமான சருமத்தைப் போக்க உதவும். இது உங்கள் சருமத்திற்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும். இது ஈரப்பதமாகவும் மென்மையாகவும் வைத்திருக்க உதவுகிறது.

3. சருமத்தை ஒளிரச் செய்யும்

தோல் தொடர்பான பிரச்சினைகளைப் போக்க, உங்கள் சருமத்தில் தினமும் பீட்ரூட் ஃபேஸ் பேக்கைப் பயன்படுத்தலாம். இது உங்கள் முகத்தை பளபளப்பாக்க உதவுகிறது. இழந்த பளபளப்பை மீட்டெடுப்பதில் பீட்ரூட் நன்மை பயக்கும் என்று கருதப்படுகிறது.

பொதுவாக, பீட்ரூட் சாறுடன் தேன், தயிர் அல்லது கடலை மாவு போன்றவற்றைச் சேர்த்து ஃபேஸ் பேக்காகப் பயன்படுத்தலாம். தொடர்ந்து பயன்படுத்தி வந்தால், குறைபாடற்ற மற்றும் பளபளப்பான சருமத்தைப் பெறலாம்.

முக்கியப் பலன்கள்:

ரோஜா நிறப் பொலிவு: பீட்ரூட்டின் இயற்கையான நிறம் சருமத்திற்கு உடனடியாக அழகான பொலிவை வழங்குகிறது.

முகப்பரு மற்றும் கரும்புள்ளிகளைக் குறைக்கும்: இதில் உள்ள அழற்சி எதிர்ப்புப் பண்புகள் முகப்பரு மற்றும் கரும்புள்ளிகளைப் போக்க உதவுகிறது.

சரும சுருக்கங்களைத் தடுக்கும்: வயதாவதால் ஏற்படும் சுருக்கங்கள் மற்றும் நேர்த்தியான கோடுகளைக் குறைக்க உதவுகிறது.

வறண்ட சருமத்தை ஈரப்பதமாக்கும்: இது சருமத்தை நீரேற்றமாக (Hydrate) வைத்து, வறண்ட சருமத்தை மென்மையாக்குகிறது.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

