பளபளப்பான சருமத்திற்கு வைட்டமின் ஈ எண்ணெய்: பயன்படுத்தும் முறை

மோசமான உணவு முறை மற்றும் வயதானது முகப் பளபளப்பை மங்கச் செய்யும். பளபளப்பான, இளமையான சருமத்திற்கு, உங்கள் முகத்தில் வைட்டமின் ஈ எண்ணெயை தடவலாம். வைட்டமின் ஈ எண்ணெய் சரும செல்களை சரிசெய்ய உதவும் ஆக்ஸிஜனேற்றிகளைக் கொண்டுள்ளது. வைட்டமின் ஈ எண்ணெய் தடவுவது சருமத்தை இறுக்கமாக்குகிறது. எனவே பளபளப்பான சருமத்திற்கு வைட்டமின் ஈ எண்ணெயை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதை அறிந்துக்கொள்வோம்.
வைட்டமின் ஈ எண்ணெய் மற்றும் கற்றாழை ஜெல்
பளபளப்பான சருமத்திற்காக மக்கள் பெரும்பாலும் முகத்தில் வைட்டமின் ஈ எண்ணெயை தடவுகிறார்கள். கற்றாழை ஜெல்லுடன் வைட்டமின் E எண்ணெயை கலப்பது உங்கள் முகத்தில் தடவினால் முகம் பிரகாசமாகும். தூங்குவாதற்கு முன் உங்கள் சருமத்தை ஈரப்பதமாக்க, வைட்டமின் ஈ மற்றும் கற்றாழை கலவையைப் பயன்படுத்தலாம். கற்றாழை ஜெல்லை எடுத்து வைட்டமின் ஈ எண்ணெயைச் சேர்த்து கலக்கவும். பின்னர், பேஸ்ட்டை உங்கள் முகத்தில் தடவவும். இந்த பேஸ்ட்டை இரவு முழுவதும் அப்படியே விடலாம். இல்லையெனில், 30 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு முகத்தைக் கழுவலாம்.
முகக் கறைகள் குறைவாகும்
வைட்டமின் ஈ எண்ணெய் மற்றும் கற்றாழை ஜெல்லை இரவில் முகத்தில் தடவுவது கரும்புள்ளிகளைக் குறைக்க உதவும். தினமும் இரவில் வைட்டமின் ஈ எண்ணெய் தடவுவது உங்கள் சருமத்திற்கு நன்மை பயக்கும். இரவில் வைட்டமின் ஈ எண்ணெய் தடவுவது உங்கள் சருமத்தை சரிசெய்ய உதவுகிறது, இது பளபளப்பை அளிக்கிறது.
வைட்டமின் ஈ எண்ணெயை அப்படியே பயன்படுத்தலாம்
பளபளப்பான சருமத்திற்கு, நீங்கள் வைட்டமின் ஈ எண்ணெயை அப்படியே பயன்படுத்தலாம். வைட்டமின் ஈ எண்ணெயை உங்கள் முகத்தில் தடவி மெதுவாக மசாஜ் செய்யவும். இந்த மசாஜ் உங்கள் முகத்தில் ஒரு பளபளப்பைத் தர உதவும்.
வைட்டமின் ஈ எண்ணெயின் முக்கிய நன்மைகள்
சருமத்தை ஆழமாக ஈரப்பதமாக்குதல்: வைட்டமின் ஈ எண்ணெய் ஒரு நல்ல மாய்ஸ்சரைசர் ஆகும். இது வறண்ட, அரிப்புள்ள சருமத்தை மென்மையாக்கவும், மிருதுவாக்கவும், ஊட்டமளிக்கவும் உதவுகிறது, ஈரப்பதத்தை நீண்ட நேரம் தக்கவைக்க உதவுகிறது.
ஆக்ஸிஜனேற்ற பண்புகள்: இது ஒரு சக்திவாய்ந்த ஆக்ஸிஜனேற்றி (Antioxidant) ஆகும். இது சருமத்தை ஃப்ரீ ரேடிக்கல் சேதத்திலிருந்து பாதுகாக்கிறது. இது சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகள் மற்றும் புறஊதாக் கதிர்களால் ஏற்படும் சேதத்தில் இருந்து சருமத்தை காக்க உதவுகிறது.
வயதான தோற்றத்தைக் குறைத்தல்: ஆக்ஸிஜனேற்ற பண்புகள் காரணமாக, இது சுருக்கங்கள் மற்றும் வயதான பிற அறிகுறிகளைக் குறைக்க உதவும். இது சருமத்தின் மீள் தன்மையை ஆதரிக்கிறது.
சரும நிறத்தை மேம்படுத்துதல்: வைட்டமின் ஈ எண்ணெய் கரும்புள்ளிகள் (Spots) மற்றும் நிறமிகளை மறையச் செய்ய உதவுவதன் மூலம் சருமத்தின் ஒட்டுமொத்த நிறத்தை மேம்படுத்த உதவுகிறது.
சரும அமைப்பை மேம்படுத்துதல்: இதை தொடர்ந்து மசாஜ் செய்வதன் மூலம் சருமத்தின் அமைப்பை மேம்படுத்தி, மென்மையாகவும், பளபளப்பாகவும் மாற்ற உதவுகிறது.
