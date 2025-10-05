English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

பளபளப்பான சருமத்திற்கு வைட்டமின் ஈ எண்ணெய்: பயன்படுத்தும் முறை

மோசமான உணவுப் பழக்கமும் மாசுபாடும் நமது சருமத்தில் நேரடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. மோசமான உணவுப் பழக்கம் சருமத்தை மந்தமாகவும் உயிரற்றதாகவும் மாற்றும். பளபளப்பான சருமத்திற்கு, தூங்குவாதற்கு முன் உங்கள் முகத்தில் வைட்டமின் ஈ எண்ணெயை தடவலாம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Oct 5, 2025, 09:35 PM IST
மோசமான உணவு முறை மற்றும் வயதானது முகப் பளபளப்பை மங்கச் செய்யும். பளபளப்பான, இளமையான சருமத்திற்கு, உங்கள் முகத்தில் வைட்டமின்எண்ணெயை தடவலாம். வைட்டமின்எண்ணெய் சரும செல்களை சரிசெய்ய உதவும் ஆக்ஸிஜனேற்றிகளைக் கொண்டுள்ளது. வைட்டமின்எண்ணெய் தடவுவது சருமத்தை இறுக்கமாக்குகிறது. எனவே பளபளப்பான சருமத்திற்கு வைட்டமின்எண்ணெயை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதை அறிந்துக்கொள்வோம்.

வைட்டமின்எண்ணெய் மற்றும் கற்றாழை ஜெல்

பளபளப்பான சருமத்திற்காக மக்கள் பெரும்பாலும் முகத்தில் வைட்டமின்எண்ணெயை தடவுகிறார்கள். கற்றாழை ஜெல்லுடன் வைட்டமின் E எண்ணெயை கலப்பது உங்கள் முகத்தில் தடவினால் முகம் பிரகாசமாகும். தூங்குவாதற்கு முன் உங்கள் சருமத்தை ஈரப்பதமாக்க, வைட்டமின்மற்றும் கற்றாழை கலவையைப் பயன்படுத்தலாம். கற்றாழை ஜெல்லை எடுத்து வைட்டமின்எண்ணெயைச் சேர்த்து கலக்கவும். பின்னர், பேஸ்ட்டை உங்கள் முகத்தில் தடவவும். இந்த பேஸ்ட்டை இரவு முழுவதும் அப்படியே விடலாம். இல்லையெனில், 30 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு முகத்தைக் கழுவலாம்.

முகக் கறைகள் குறைவாகும்

வைட்டமின் ஈ எண்ணெய் மற்றும் கற்றாழை ஜெல்லை இரவில் முகத்தில் தடவுவது கரும்புள்ளிகளைக் குறைக்க உதவும். தினமும் இரவில் வைட்டமின் ஈ எண்ணெய் தடவுவது உங்கள் சருமத்திற்கு நன்மை பயக்கும். இரவில் வைட்டமின் ஈ எண்ணெய் தடவுவது உங்கள் சருமத்தை சரிசெய்ய உதவுகிறது, இது பளபளப்பை அளிக்கிறது.

வைட்டமின்எண்ணெயை அப்படியே பயன்படுத்தலாம்

பளபளப்பான சருமத்திற்கு, நீங்கள் வைட்டமின் எண்ணெயை அப்படியே பயன்படுத்தலாம். வைட்டமின் எண்ணெயை உங்கள் முகத்தில் தடவி மெதுவாக மசாஜ் செய்யவும். இந்த மசாஜ் உங்கள் முகத்தில் ஒரு பளபளப்பைத் தர உதவும்.

வைட்டமின்எண்ணெயின் முக்கிய நன்மைகள்

சருமத்தை ஆழமாக ஈரப்பதமாக்குதல்: வைட்டமின் ஈ எண்ணெய் ஒரு நல்ல மாய்ஸ்சரைசர் ஆகும். இது வறண்ட, அரிப்புள்ள சருமத்தை மென்மையாக்கவும், மிருதுவாக்கவும், ஊட்டமளிக்கவும் உதவுகிறது, ஈரப்பதத்தை நீண்ட நேரம் தக்கவைக்க உதவுகிறது.

ஆக்ஸிஜனேற்ற பண்புகள்: இது ஒரு சக்திவாய்ந்த ஆக்ஸிஜனேற்றி (Antioxidant) ஆகும். இது சருமத்தை ஃப்ரீ ரேடிக்கல் சேதத்திலிருந்து பாதுகாக்கிறது. இது சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகள் மற்றும் புறஊதாக் கதிர்களால் ஏற்படும் சேதத்தில் இருந்து சருமத்தை காக்க உதவுகிறது.

வயதான தோற்றத்தைக் குறைத்தல்: ஆக்ஸிஜனேற்ற பண்புகள் காரணமாக, இது சுருக்கங்கள் மற்றும் வயதான பிற அறிகுறிகளைக் குறைக்க உதவும். இது சருமத்தின் மீள் தன்மையை ஆதரிக்கிறது.

சரும நிறத்தை மேம்படுத்துதல்: வைட்டமின் ஈ எண்ணெய் கரும்புள்ளிகள் (Spots) மற்றும் நிறமிகளை மறையச் செய்ய உதவுவதன் மூலம் சருமத்தின் ஒட்டுமொத்த நிறத்தை மேம்படுத்த உதவுகிறது.

சரும அமைப்பை மேம்படுத்துதல்: இதை தொடர்ந்து மசாஜ் செய்வதன் மூலம் சருமத்தின் அமைப்பை மேம்படுத்தி, மென்மையாகவும், பளபளப்பாகவும் மாற்ற உதவுகிறது.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

