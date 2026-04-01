ஏப்ரல் 1 முட்டாள்கள் தினமாக கொண்டாடப்படுவது ஏன்? வரலாற்றில் இருக்கும் 3 காரணங்கள்..

April Fools Day History : “April Fools” இந்த வார்த்தையை கேட்காமல் கண்டிப்பாக நமது பள்ளி அல்லது கல்லூரி பருவ வாழ்க்கையை கடந்து வராமல் இருந்திருக்க மாட்டோம். ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி, உலக முட்டாள்கள் தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாளில் பலரும், ஒருவரை ஒருவர் Prank செய்து ஏதேனும் பொய் சொல்லி அதை பிறர் நம்பி விட்டால் அல்லது இவரது ஏமாற்ற வேலையில் விழுந்து விட்டால், “April Fools” என்று கூறி சிரிப்பர். அதுதான் இந்த தினத்தில் கலாச்சாரம் ஆகும். இந்த தினம் உண்மையில் எதற்காக கொண்டாடப்படுகிறது.
ஏப்ரல் 1 - முட்டாள்கள் தினம்:
ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி எப்படி அனைவரும் முட்டாள்கள் தினத்தை கொண்டாடுகிறார்கள்? என்ற கேள்வியை கேட்டால் அதற்கு எந்த ஏடுகளிலும் சரியான பதில் இல்லை. இந்த நாளை முட்டாள்கள் தினமாக கொண்டாடுவதையே பல நூற்றாண்டுகளாக பலரும் கடைப்பிடித்து வருகின்றனர். இதனால் இதற்கான உண்மையான காரணம் மர்மமாகவே இருக்கிறது. இருப்பினும் ஒரு சில வரலாற்று குறிப்புகள் இதற்கு காரணமாக இருக்கலாம் என்று வரலாற்று நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
முதலாவது காரணம்:
முதலாவதாக இந்த காரணம்தான் அதிகமாக ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதியை முட்டாள்கள் தினமாக கொண்டாடுவதற்கு காரணமாக கூறப்படுகிறது. அதாவது 1582ல் Gregorian காலண்டர் அனைவராலும் பின்பற்றப்பட்டது. இதற்கு முன்பு, பல ஐரோப்பிய நாடுகளில் புத்தாண்டானது மார்ச் மாதம் இறுதியில் தொடங்கி ஏப்ரல் ஒன்று வரை கொண்டாடப்பட்டது. பின்னர், போப் கிரெகோரி XIII அறிமுகப்படுத்திய புதிய காலண்டரில் புத்தாண்டானது ஜனவரி ஒன்றாம் தேதிக்கு மாற்றப்பட்டது.
அந்த காலத்தில் தகவல் பரப்புவதற்கு பெரிதாக இந்த உபகரணமும் இல்லை. இதனால் மக்களிடையே தகவல் சென்று சேர்வது என்பது தாமதமாக தான் நடந்தது. இதனால் புத்தாண்டை அவர்கள் பழைய மாதிரியே கொண்டாட வேண்டும் என்று நினைத்துக் கொண்டனர். இன்னும் சிலருக்கு பழைய வழக்கத்தை விட்டுவிட்டு புதிதாக இன்னொரு தேதியில் புத்தாண்டை கொண்டாட விருப்பமில்லை. இதனால் அவர்கள் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதியே புத்தாண்டை கொண்டாடி வந்தனர். இதனால் மற்றவர்கள் அவர்களை “முட்டாள்கள்” என்று கிண்டல் செய்தனர். இதனால்தான், ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதியை April fools day என்று பலரும் கடைப்பிடித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.
இரண்டாவது காரணம்:
சில பழமையான விழாக்களில், தனித்துவமான ஒன்றாக இருக்கிறது Hilara என்கிற விழா இருந்தது. பண்டைய ரோமில் நடத்தப்பட்ட இந்த விழாவில், மக்கள் வித்தியாசமாக ஆடை அணிந்து ஒருவரை ஒருவர் ஏமாற்றி (Prank செய்து) மகிழ்ந்தனர். இந்த விழாவானது பொதுவாக மார்ச் மாதத்தின் இறுதி நாளில் கொண்டாடப்பட்டது. இந்த விழாவின் முக்கிய அம்சமே சிரிப்புதான். இதனால் மக்கள் கிண்டல், கேலி, நகைச்சுவை உள்ளிட்டவற்றை தான் இந்த விழாவின் முக்கிய அம்சமாக பார்க்கின்றனர்.
ஐரோப்பாவின் சில பகுதிகளில், feast of fools போன்ற விழாக்கள் இருந்தன. இதில் சமூக விதிகளை உடைத்து, பிறரை சிரிப்பூட்டும் செயல்களில் ஈடுபட்டனர்.
மூன்றாவது காரணம்:
இந்த காரணமானது இயற்கையுடன் தொடர்புடையதாக இருக்கிறது. ஏப்ரல் மாதத்தில் வசந்த காலம் தொடங்குமாம். இந்த காலத்தில் காலநிலையில் மிகவும் மாற்றம் அடையுமாம். ஒரே நேரத்தில் வெயிலும் அதற்கு சில மணி நேரத்தில் மழையும் பெய்யலாம். இந்த நிலையில்லா தன்மையை மக்கள் ஒரு ஏமாற்று வேலை போல கருதி, தாங்கள் ஏப்ரலில் முட்டாள்கள் ஆவதால், “April Fools” ஆக கருதிக்கொள்கின்றனர். இதனாலும், இந்த தினம் கொண்டாடப்படுகிறது.
இன்றைய காலத்தில் எப்படி கொண்டாடப்படுகிறது?
இன்றைய காலக்கட்டத்தில், ஏப்ரல் fools தினம், சிரிப்புக்கும், மகிழ்ச்சிக்கும், கிண்டல்களுக்கும் உரிதான நாளாக விளங்குகிறது. நண்பர்கள், குடும்பத்தினர், வேலை பார்க்கும் இடத்தில் இருப்பவர்கள் என அனைவரும் பாதிப்பை ஏற்படாத Prankகளை செய்து ஏப்ரல் fool என்று கூறி மகிழ்கின்றனர். ஆனாலும், இந்த Prank-கள் யாரையும் காயப்படுத்தாத வகையில் இருக்க வேண்டும் என்பது முக்கியம் ஆகும்.
மொத்தத்தில், April Fool's Day என்பது, வரலாறு, கலாச்சாரம் மற்றும் மனிதர்களின் நகைச்சுவை உணர்வை ஒன்றாக இணைந்து உருவாக்கும் சுவாரஸ்யமான நாளாக இருக்கிறது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:
கேள்வி : April Fool’s Day என்றால் என்ன?
பதில் : April Fool’s Day என்பது ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஏப்ரல் 1 அன்று கொண்டாடப்படும் ஒரு நாள். இந்த நாளில் மக்கள் ஒருவரை ஒருவர் சின்ன சின்ன prank-கள் (கிண்டல்கள்) செய்து “April Fool!” என்று சொல்லி மகிழ்கிறார்கள்.
கேள்வி : ஏன் ஏப்ரல் 1 அன்று மட்டுமே கொண்டாடப்படுகிறது?
பதில் : இதற்கு ஒரு சரியான காரணம் இல்லை. ஆனால் 1582-ல் நடந்த Gregorian calendar adoption காரணமாக பழைய புத்தாண்டு தேதி மாற்றப்பட்டது. அதை ஏற்காதவர்களை கிண்டல் செய்ததிலிருந்து இந்த நாள் வந்ததாக கருதப்படுகிறது.
கேள்வி : இந்த நாள் எந்த நாட்டில் தொடங்கியது?
பதில் : இதற்கென்று ஒரு குறிப்பிட்ட நாடு இல்லை. ஆனால் இது முதலில் ஐரோப்பாவில், குறிப்பாக பிரான்ஸ் மற்றும் இங்கிலாந்தில் பிரபலமானதாக நம்பப்படுகிறது.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ