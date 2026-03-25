April 2026 Festival List: பங்குனி உத்திரம் முதல் தமிழ் புத்தாண்டு வரை ஏப்ரல் மாதத்தில் வரும் முக்கிய பண்டிகைகள்

Chithirai Month Significance: ஏப்ரல் 2026 மாதம், சமய ரீதியிலான கண்ணோட்டத்தில் மிகவும் சிறப்பானதாகவும் மங்களகரமானதாகவும் கருதப்படுகிறது. இம்மாத தொடக்கத்தில், 'பங்குனி உத்திரம்' நிகழயுள்ளது; மறுபுறம், சித்திரை மாதம் ஏப்ரல் 14 ஆம் தேதி முதல் தொடங்குகிறது. இக்காலப்பகுதி முழுவதும், பல பண்டிகைகள், முக்கிய விரதங்கள், பிறந்தநாள் விழாக்கள் மற்றும் கொண்டாடப்படவுள்ளன.
பஞ்சாங்கத்தின்படி, ஏப்ரல் 2026 மாதம் ஆன்மீக ரீதியாக மிகவும் சிறப்புமிக்கதாக அமையவுள்ளது. இம்மாதம் பல பண்டிகைகள் ஒன்றின் பின் ஒன்றாக நிகழ உள்ளது. இந்து சமயத்தின் மிகவும் புனிதமான மாதங்களில் ஒன்றான சித்திரை மாதத்தின் தொடக்கம் இந்த மாதம் தொடங்கும். தமிழ் புத்தாண்டு, சித்திரை திருவிழா, போன்ற முக்கியப் பண்டிகைகள் அனைத்தும் இம்மாதத்திலேயே வருகின்றன. இந்து சமயத்தில், சித்திரை மாதம் மிகவும் புனிதமான காலங்களில் ஒன்றாகப் கருதப்படுகிறது. எனவே இம்மாதத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் பண்டிகைகள் எவை, எந்த நாளில் நிகழும் என்கிற முழுமையான தகவலை இந்த கட்டுரையில் காணலாம்.
ஏப்ரல் (April) மாத முக்கிய பண்டிகைகள்:
ஏப்ரல் 01 (புதன்கிழமை) பங்குனி 18 - பங்குனி உத்திரம்
ஏப்ரல் 03 (வெள்ளிக்கிழமை) பங்குனி 20 - புனித வெள்ளி
ஏப்ரல் 05 (ஞாயிற்றுக்கிழமை) பங்குனி 22 - ஈஸ்டர் டே
ஏப்ரல் 07 (செவ்வாய்கிழமை) பங்குனி 24 - வராஹ ஜெயந்தி
ஏப்ரல் 14 (செவ்வாய்கிழமை) சித்திரை 01 - தமிழ் வருடப்பிறப்பு, தமிழ் புத்தாண்டு, அம்பேத்கர் ஜெயந்தி, சபரிமலையில் நடை திறப்பு
ஏப்ரல் 20 (திங்கட்கிழமை) சித்திரை 07 - அட்சய திரிதியை
ஏப்ரல் 21 (செவ்வாய்கிழமை) சித்திரை 09 - ஸ்ரீமத்சங்கர ஜெயந்தி
ஏப்ரல் 28 (செவ்வாய்கிழமை) சித்திரை 15 - மதுரை மீனாட்சி திருக்கல்யாணம்
ஏப்ரல் 30 (வியாழக்கிழமை) சித்திரை 17 - நரசிம்ம ஜெயந்தி, கள்ளழகர் எதிர்சேவை
ஏப்ரல் 2026 முக்கிய விரத நாட்கள்:
ஏப்ரல் 02 (வியாழக்கிழமை) பங்குனி 19 - பௌர்ணமி , பெரிய வியாழன்
ஏப்ரல் 05 (ஞாயிற்றுக்கிழமை) பங்குனி 22 - சங்கடஹர சதுர்த்தி விரதம்
ஏப்ரல் 12 (ஞாயிற்றுக்கிழமை) பங்குனி 29 - திருவோண விரதம்
ஏப்ரல் 13 (திங்கட்கிழமை) பங்குனி 30 - ஏகாதசி விரதம்
ஏப்ரல் 15 (புதன்கிழமை) சித்திரை 02 - பிரதோஷம், விஷூ, மாத சிவராத்திரி
ஏப்ரல் 17 (வெள்ளிக்கிழமை) சித்திரை 04 - அமாவாசை
ஏப்ரல் 19 (ஞாயிற்றுக்கிழமை) சித்திரை 06 - கார்த்திகை விரதம்
ஏப்ரல் 20 (திங்கட்கிழமை) சித்திரை 07 - சதுர்த்தி விரதம், சோமவார விரதம்
ஏப்ரல் 22 (புதன்கிழமை) சித்திரை 09 - சஷ்டி விரதம்
ஏப்ரல் 27 (திங்கட்கிழமை) சித்திரை 14 - ஏகாதசி விரதம்
ஏப்ரல் 29 (புதன்கிழமை) சித்திரை 16 - பிரதோஷம்
ஏப்ரல் 2026 சுப முகூர்த்த நாட்கள்:
ஏப்ரல் 06 (திங்கட்கிழமை) பங்குனி 23 - தேய்பிறை
ஏப்ரல் 12 (ஞாயிற்றுக்கிழமை) பங்குனி 29 - தேய்பிறை
ஏப்ரல் 13 (திங்கட்கிழமை) பங்குனி 30 - தேய்பிறை
ஏப்ரல் 16 (வியாழக்கிழமை) சித்திரை 03 - தேய்பிறை
ஏப்ரல் 20 (திங்கட்கிழமை) சித்திரை 07 - வளர்பிறை
ஏப்ரல் 23 (வியாழக்கிழமை) சித்திரை 10 - வளர்பிறை
ஏப்ரல் 30 (வியாழக்கிழமை) சித்திரை 17 - வளர்பிறை
ஏப்ரல் 2026 அஷ்டமி, நவமி நாட்கள்:
அஷ்டமி - ஏப்ரல் 10 (வெள்ளிக்கிழமை) பங்குனி 27, ஏப்ரல் 24 (வெள்ளிக்கிழமை) சித்திரை 11
நவமி - ஏப்ரல் 11 (சனிக்கிழமை) பங்குனி 28, ஏப்ரல் 25 (வியாழக்கிழமை) சித்திரை 12.
மேலும் படிக்க | IRCTC வழங்கும் Bharat Gaurav Train… மூத்த குடிமக்களுக்கான புதிய யாத்திரை..
மேலும் படிக்க | மூத்த குடிமக்களுக்கு ஜாக்பாட்! ரயில்வே கொடுக்கும் சலுகைகள்.. என்னென்ன தெரியுமா?
