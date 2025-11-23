குருவின் ராசியில் உதயமாகும் சனி பகவான்.. 2026ல் இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை கொட்டப்போகுது!

Shani Uday in Meen Rashi 2026: வேத ஜோதிடக் கணிப்புகளின்படி, சனி பகவான் 2026ஆம் ஆண்டில் மீன ராசியில் உதயமாக இருக்கிறார். இது 30 வருடங்களுக்கு பிறகு மீண்டும் நிகழும் அபூர்வத் திருப்பமாகும். சனி பகவான் 'நீதியின் கிரகம்' என அழைக்கப்படுகிறார். அவர் மனிதர்களின் கர்ம வினைகளை மதிப்பீடு செய்து பலன்கள் வழங்கும் திறன் கொண்டவர். அவரது இயக்கத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் மனித வாழ்வில், புவியில் நேரடி தாக்கத்தை பதிவு செய்யும் தன்மை கொண்டவை. மூன்று ராசிகளுக்குச் சிறப்பு பலன்கள் கிடைக்கும் என்பதை ஜோதிட நிபுணர்கள் கணிக்கின்றனர். அந்த மூன்று ராசிக்காரர்கள் யார் யார்? அவர்களுக்கு எப்படியான பலன்கள் கிடைக்கிறது என்பது குறித்து பார்க்கலாம்.
ரிஷபம் - தொழில் வளர்ச்சி
சனி பகவான் எட்ட, பத்தாம், பாக்கிய நிலையங்களின் மூலமாக ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த காலத்தில் அதிர்ஷ்டமும், பணவருமான எழுச்சியும், தொழில் வெற்றியும் அதிகரிக்க உள்ளது. 11 வது லாபஸ்தானத்தில் சனி உதயமாகும் என்பதால் முன்னிலை திட்டங்கள் மலரும், வேலை வாய்ப்புகள் பெருகும், பங்குச்சந்தை முதலீட்டில் லாபங்கள் கிடைக்கும் சூழல் உருவாகும்.
மகரம் - குடும்ப, சமூக, சொத்து முன்னேற்றம்
மகர ராசிக்கு சனி பகவானின் உதயம் மூன்றாவது வீடான சகோதர ஸ்தானத்தில் நிகழும். இது தைரியம், சகோதர ஆதரவு, சமுதாய மரியாதை, திறன் மேம்பாடு மற்றும் சொத்துப்பொறுப்பு வளர்ச்சி என பல நன்மைகளை தரும். புதிய ஒரு வாகனம் அல்லது நிலம் வாங்கும் யோகம் கிடைக்கும். பணியில் உயர்ந்த பதவி, கூட்டு முதலீடுகளில் பெருமை, குடும்பத்தில் அமைதி ஆகியவற்றை கிடைக்கும் என ஜோதிடக் கணிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன.
மிதுனம் - வருமானம் பெருகும்
மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு சனி பகவானின் உதயம் தொழில், வியாபார வெளியில் புதிய வாய்ப்புகளை கொண்டு வருகிறது. பத்தாவது கர்மஸ்தானத்தில் சனி இருப்பதால், பணிகளில் முன்னேற்றம், புதிய வாய்ப்புகள், பூர்வீக சொத்து லாபம், நண்பர்கள் மற்றும் வாழ்க்கைத்துணையின் ஆதரவு, பணவருமானம் பெருகும் வாய்ப்பு ஆகியவற்றை இந்த கால நிகழ்வு தான் தரும்.
