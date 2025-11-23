English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • குருவின் ராசியில் உதயமாகும் சனி பகவான்.. 2026ல் இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை கொட்டப்போகுது!

குருவின் ராசியில் உதயமாகும் சனி பகவான்.. 2026ல் இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை கொட்டப்போகுது!

Shani Uday in Meen Rashi 2026: அடுத்த ஆண்டில் சனி பகவான் மீன ராசியில் உதயமாக இருப்பதால், குறிப்பிட்ட 3 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டமாக இருக்கும் என ஜோதிட கணிப்புகள் தெரிவிக்கின்ற நிலையில், அவை எந்தெந்த ராசிகள் எந்த மாதிரியான பலன்கள் கிடைக்கும் என்பது குறித்து பார்க்கலாம். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Nov 23, 2025, 01:48 PM IST
  • மீன் ராசியில் உதயமாகும் சனி பகவான்
  • 2026ல் 3 ராசிக்காரரக்ளுக்கு அதிர்ஷ்டம்
  • முழு விவரம்

Trending Photos

குட் நியூஸ்! விரைவில் டபுள் டெக்கர் பேருந்துகள் - தேதி குறிச்சாச்சு!
camera icon7
Chennai
குட் நியூஸ்! விரைவில் டபுள் டெக்கர் பேருந்துகள் - தேதி குறிச்சாச்சு!
கோடிக் கணக்கில் பணம்.. சொகுசு பங்களா! உலக அழகிக்கு கிடைக்கும் பரிசு
camera icon7
Miss Universe
கோடிக் கணக்கில் பணம்.. சொகுசு பங்களா! உலக அழகிக்கு கிடைக்கும் பரிசு
திருமணமான 30 நாளில் 2 மாத கர்ப்பம்! இது சாத்தியமா? மருத்துவர் சொன்ன புது விஷயம்
camera icon7
Pregnancy
திருமணமான 30 நாளில் 2 மாத கர்ப்பம்! இது சாத்தியமா? மருத்துவர் சொன்ன புது விஷயம்
நகை பிரியர்களுக்கு ஷாக்! இனி இந்த நகைகளை வாங்குவது கஸ்டம்.. புது ரூல்ஸ் போட்ட அரசு
camera icon7
platinum
நகை பிரியர்களுக்கு ஷாக்! இனி இந்த நகைகளை வாங்குவது கஸ்டம்.. புது ரூல்ஸ் போட்ட அரசு
குருவின் ராசியில் உதயமாகும் சனி பகவான்.. 2026ல் இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை கொட்டப்போகுது!

Shani Uday in Meen Rashi 2026: வேத ஜோதிடக் கணிப்புகளின்படி, சனி பகவான் 2026ஆம் ஆண்டில் மீன ராசியில் உதயமாக இருக்கிறார். இது 30 வருடங்களுக்கு பிறகு மீண்டும் நிகழும் அபூர்வத் திருப்பமாகும். சனி பகவான் 'நீதியின் கிரகம்' என அழைக்கப்படுகிறார். அவர் மனிதர்களின் கர்ம வினைகளை மதிப்பீடு செய்து பலன்கள் வழங்கும் திறன் கொண்டவர். அவரது இயக்கத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் மனித வாழ்வில், புவியில் நேரடி தாக்கத்தை பதிவு செய்யும் தன்மை கொண்டவை. மூன்று ராசிகளுக்குச் சிறப்பு பலன்கள் கிடைக்கும் என்பதை ஜோதிட நிபுணர்கள் கணிக்கின்றனர். அந்த மூன்று ராசிக்காரர்கள் யார் யார்? அவர்களுக்கு எப்படியான பலன்கள் கிடைக்கிறது என்பது குறித்து பார்க்கலாம். 

Add Zee News as a Preferred Source

ரிஷபம் - தொழில் வளர்ச்சி

சனி பகவான் எட்ட, பத்தாம், பாக்கிய நிலையங்களின் மூலமாக ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த காலத்தில் அதிர்ஷ்டமும், பணவருமான எழுச்சியும், தொழில் வெற்றியும் அதிகரிக்க உள்ளது. 11 வது லாபஸ்தானத்தில் சனி உதயமாகும் என்பதால் முன்னிலை திட்டங்கள் மலரும், வேலை வாய்ப்புகள் பெருகும், பங்குச்சந்தை முதலீட்டில் லாபங்கள் கிடைக்கும் சூழல் உருவாகும்.

மகரம் - குடும்ப, சமூக, சொத்து முன்னேற்றம்

மகர ராசிக்கு சனி பகவானின் உதயம் மூன்றாவது வீடான சகோதர ஸ்தானத்தில் நிகழும். இது தைரியம், சகோதர ஆதரவு, சமுதாய மரியாதை, திறன் மேம்பாடு மற்றும் சொத்துப்பொறுப்பு வளர்ச்சி என பல நன்மைகளை தரும். புதிய ஒரு வாகனம் அல்லது நிலம் வாங்கும் யோகம் கிடைக்கும். பணியில் உயர்ந்த பதவி, கூட்டு முதலீடுகளில் பெருமை, குடும்பத்தில் அமைதி ஆகியவற்றை கிடைக்கும் என ஜோதிடக் கணிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன.

மிதுனம் - வருமானம் பெருகும்

மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு சனி பகவானின் உதயம் தொழில், வியாபார வெளியில் புதிய வாய்ப்புகளை கொண்டு வருகிறது. பத்தாவது கர்மஸ்தானத்தில் சனி இருப்பதால், பணிகளில் முன்னேற்றம், புதிய வாய்ப்புகள், பூர்வீக சொத்து லாபம், நண்பர்கள் மற்றும் வாழ்க்கைத்துணையின் ஆதரவு, பணவருமானம் பெருகும் வாய்ப்பு ஆகியவற்றை இந்த கால நிகழ்வு தான் தரும்.

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

மேலும் படிக்க: 49 நாட்களுக்குப் பிறகு கஜகேசரி யோகம்: 3 ராசிகளுக்கு டபுள் போனஸ் ஜாக்பாட், பொற்காலம் ஆரம்பம்

மேலும் படிக்க: இன்றைய ராசிபலன்: கார்த்திகை 7 - எந்தெந்த ராசிகளுக்கு சாதகமான நாள்...?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
Rasi PalanLucky zodiac signsSaturn transit 2026 astrology2026 rasi palan

Trending News