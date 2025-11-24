Shukra Peyarchi 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு கோடீஸ்வர வாழ்க்கைதான்.. உங்க ராசி இருக்கா?

Shukra Peyarchi 2026: ஜோதிடத்தில், கிரகங்கள் சூரியனுக்கு அருகில் செல்லும் போது "அஸ்தமனம்" எனப்படும் மறைவு நிலையை அடைகின்றன. பின்னர் புதிய ராசியில் மீண்டும் "உதயம்" அடைகின்றன. தற்போது சுக்கிர பகவான், தனது அஸ்தமன நிலையிலிருந்து மீண்டு, மகர ராசியில் உதயமாக இருக்கிறார். இது அனைத்து ராசிகளில் வாழும் மக்களின் வாழ்வில் முக்கியமான மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் ஒரு முக்கிய நிகழ்வாக பார்க்கப்படுகிறது.
சுக்கிர பகவான், அன்பு, அழகு, ஆடம்பரம், செல்வம், இன்பம் உள்ளிட்ட அம்சங்களுக்கு மிக முக்கியமான கிரகமாக கருதப்படுகிறார். இவரின் உயர்வு அனைத்து ராசிகளுக்கும் பலவீத மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும். குறிப்பாக, மகர ராசியில் சனி பகவான் வீடு என்பது உறவுகள், தொழில், நிதி மற்றும் சொத்து சார்ந்த மாற்றங்களுக்கு சூழலை உருவாக்க அதிக வாய்ப்ப்ரிக்கிறது. இந்த ராசியில் சுக்கிரன் உதயமாவதால், குறிப்பிட்ட 4 ராசிகள் மட்டும் அதிக அளவில் நன்மைகளை பெற உள்ளது. அந்த ராசிகள் எவை? எந்த மாதிரியான பலன்களை பெற உள்ளனர் என்பது குறித்து பார்க்கலாம்.
முக்கிய நன்மை பெறும் ராசிகள்
மகரம்
சுக்கிர பகவான் மகர ராசியின் முதலாவது வீடான லக்னத்தில் உதயமாகிறார். இதில், மகர ராசிக்காரர்களுக்கு தலைமைத் திறன் உயரும், சமுதாய மதிப்பு அதிகரிக்கும். செயல் பெருமை, புத்துணர்ச்சி, திருமண வாய்ப்பு, சொத்து மற்றும் பணவரவுகளில் எதிர்பாராத வளர்ச்சி நிகழும்.
ரிஷபம்
ரிஷப ராசியில், சுக்கிர பகவான் பாக்கிய வீடான ஒன்பதாவது வீட்டில் உதயமாகிறார். இது அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும். வெளிநாடு செல்ல காத்திருந்தவர்களுக்கு நல்ல செய்தி கிடைக்கும். உயர்கல்வி கனவு நினைவாகும், நிதி ஆதாயம், குடும்ப உறவுகள் ஆகியவற்றில் மேம்பாடு இருக்கும். மேலும், பிடித்த காரியங்கள் ஒவ்வொன்றாக நிறைவேற தொடங்கும் என கூறப்படுகிறது.
துலாம்
துலாம் ராசியின் அதிபதியும் சுக்கிர பகவான் தான். உங்கள் நான்காவது வீடான சுக ஸ்தானத்தில் சுக்கிரன் உதயமாக இருக்கிறார். இதன் காரணமாக உங்களை இதுவரை வாட்டி வதைத்த உடல் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் நீங்கும், குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி ஏற்படும், சொத்து தொடர்பான பிரச்சனைகள் நீங்கும், தாயாரின் உடல் நலம் மேம்படும், வீடு மற்றும் வாகன வாங்குவதற்கான யோகம் கிடைக்கும்.
கன்னி
கன்னி ராசியின் ஐந்தாவது வீடான பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானத்தில் சுக்கிரன் உதயமாக இருக்கிறார். இதனால் இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு பல நன்மைகள் கிடைக்க உள்ளன. இந்த காலத்தில் காதலில் இருப்பவர்களுக்கு சாதகமான நேரம் ஏற்படும். அவர்களுக்கு காதல் கைகூடும். குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கும், கல்வியில் உங்கள் முயற்சி வெற்றிபெறும், முதலீடு மூலம் லாபம் கிடைக்கும், வேலை வாய்ப்புகளில் பதவி உயர்வு கிடைக்கும், அதேபோல் சம்பள உயர்வும் கிடைக்கும் என கூறப்படுகிறது.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.
