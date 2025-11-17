English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  டிசம்பரில் 4 முறை சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கொட்டும்!

டிசம்பரில் 4 முறை சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கொட்டும்!

Venus Direction Change 4 Times: டிசம்பர் மாதத்தில் சுக்கிர பகவான் 4 முறை இயக்கத்தை மாற்ற இருப்பதால், குறிப்பிட்ட 5 ராசிகளுக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும் என கூறப்படுகிறது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Nov 17, 2025, 05:24 PM IST
  • டிசம்பரில் 4 முறை சுக்கிரன் பெயர்ச்சி
  • 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்
  • முழு விவரம்



ஜோதிடத்தில் சுக்கிர பகவான் அழகு, செல்வம், செழிப்பு, காதல், ஆடம்பரம் மற்றும் வசதி ஆகியவற்றின் காரகராகக் கருதப்படுகிறார். அத்துடன், இவரது இயக்க மாற்றங்கள் ராசி பலன்களுக்கு பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் முக்கிய அம்சமாகும். 2025 ஆம் ஆண்டு டிசம்பரில் சுக்கிர பகவான் 4 முறை இயக்கத்தை மாற்ற இருக்கிறார். இது 5 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் மற்றும் செல்வ பரிமாற்றங்களை கொண்டு வரும் என ஜோதிடர்கள் கணிக்கின்றனர்.

டிசம்பர் 2025 சுக்கிர இயக்க மாற்றங்கள்  

- டிசம்பர் 9: சுக்கிரன் அனுஷ நட்சத்திரம் இருந்து வெளியேறி கேட்டை நட்சத்திரம் க்கு மாறுகிறார்.  

- டிசம்பர் 19: சுக்கிரன் தெற்கு நோக்கி பயணம் மேற்கொள்வார்.  

- டிசம்பர் 20: சுக்கிரன் விருச்சிக ராசி இருந்து வெளியேறி தனுசு ராசிக்கு செல்கிறார்.  

- டிசம்பர் 30: சுக்கிரன் மூல நட்சத்திரம் இருந்து வெளியேறி பூராடம் நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி ஆகிறார். இப்படி டிசம்பரில் மட்டும் 4 முறை நடக்கும் சுக்கிர பெயர்ச்சியால் 5 ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். 

5 ராசிகளுக்கு சிறப்பு பலன்கள்  

ரிஷபம்

அளவில்லாத செல்வம் மற்றும் சொத்துக்கள் சேரும் வாய்ப்புக்கள், குடும்ப உறவுகளில் கௌரவம், நிதி திட்டங்களில் வெற்றி, ஆரோக்கியம் மற்றும் மன அமைதி கிடைக்கும்.

மிதுனம்

அதிர்ஷ்டம் மற்றும் செல்வம் அதிகரிக்கும் ஆவதுடன், அன்பும் காதலும் வளர்ச்சி பெறும். கலை, இசையில் ஆர்வம் அதிகரித்து சிறு முதலீடுகளிலிருந்து லாபங்கள் கிடைக்கும். ஆரோக்கியம் சிறப்பானது.

கன்னி

குடும்ப உறவுகள் மேம்படும். வேலை மற்றும் தொழிலில் முன்னேற்றம். பழைய முதலீடுகளில் இருந்து லாபம் மற்றும் தொழில் விரிவாக்கம் இடம்பெறும்.

துலாம்

சுக்கிரனின் அதிபதி நிலையுள்ள துலாம் ராசிக்காரர்கள் அனைத்து வழிகளிலும் அதிர்ஷ்டம் பெறுவார்கள். பொருளாதார நிலமை மேம்பட்டு, வங்கி இருப்பும் உயரும். ஆடம்பர வாழ்க்கை வாழ முடியும்.

மீனம்  

சுக்கிரனின் செல்வாக்கு காரணமாக, வேலை மாற்றம் காத்திருக்கும் மீன்கள் புதிய உயர்ந்த நிலை ஊதியத்துடன் வேலை பெறுவார்கள். முதலீடுகளில் லாபம், சமூக கௌரவம் கூடும். ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும்.  

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

