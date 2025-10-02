அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: மாதம் ரூ5,000 பெறலாம் - யார் பயனடைய முடியாது?

Atal Pesnion Yojana Eligibility Criteria: மத்திய அரசு தற்போது ஏராளமான திட்டங்களை செயல்படுத்துகிறது. இதன் மூலம் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள மக்களுக்கு பல்வேறு திட்டங்கள் கிடைக்கின்றன. சில திட்டங்கள் மானியங்கள் அல்லது பொருட்களை வழங்கினாலும், மற்றவை நிதி சலுகைகளை வழங்குகின்றன.
மேலும், கடந்த சில ஆண்டுகளில், மத்திய அரசு பல நன்மை பயக்கும் மற்றும் நலத்திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. அத்தகைய ஒரு திட்டமே அடல் ஓய்வூதிய யோஜனா. இது தரமான முதலீட்டுத் திட்டமாகும், இதில் உங்கள் வயதுக்கு ஏற்ப முதலீடு செய்வதன் மூலம் மாதந்தோறும் 5,000 ரூபாய் வரை ஓய்வூதியம் பெறலாம். ஆனால் இந்தத் திட்டத்தில் சேர யார் தகுதியற்றவர்கள் என்று உங்களுக்குத் தெரியுமா? ஒருவேளை இல்லை, என்றால் இந்த கட்டுரை படிக்கவும்.
முதலில் திட்டமிடல் மற்றும் முதலீட்டு கணிதத்தைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள்
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் (APY) மத்திய அரசால் நடத்தப்படுகிறது மற்றும் வயதானவர்களுக்கு நிதி உதவி வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. 60 வயதிற்குப் பிறகு மக்கள் மாதாந்திர ஓய்வூதியம் பெறுவதை உறுதி செய்வதற்காக இந்தத் திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், நீங்கள் முதலில் உங்கள் வயதின் அடிப்படையில் முதலீடு செய்ய வேண்டும், மேலும் பிரீமியம் ஒவ்வொரு மாதமும் உங்கள் வங்கிக் கணக்கிலிருந்து பணம் கழிக்கப்படும்.
18 வயதுடைய ஒருவர் இந்தத் திட்டத்தில் சேர்ந்தால், அவர்கள் மாதந்தோறும் ரூபாய் 210 பிரீமியத்தைச் செலுத்த வேண்டும். 60 வயதிற்குப் பிறகு, அவர்களுக்கு மாதந்தோறும் ரூபாய் 5,000 ஓய்வூதியம் வழங்கப்படும்.
யார் இந்த நன்மையைப் பெற முடியாது?
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்க விரும்பினால், இந்திய குடிமக்கள் மட்டுமே இந்தத் திட்டத்தில் சேர முடியும் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும், 18 முதல் 40 வயதுக்குட்பட்டவர்கள் மட்டுமே இந்த திட்டத்தில் விண்ணப்பிக்க முடியும். நீங்கள் அக்டோபர் 1, 2022 நிலவரப்படி வரி செலுத்துபவராக இருந்தால், இந்தத் திட்டத்தில் சேர நீங்கள் தகுதியற்றவர். எனவே, நீங்கள் இந்த மூன்று வகைகளுக்குள் வரவில்லை என்றால், நீங்கள் விண்ணப்பிக்கத் தகுதியற்றவர் ஆவீர்கள்.
தகுதியானவர்கள் இந்த திட்டத்தில் இப்படி சேரலாம்
இந்தத் திட்டத்தில் சேர, நீங்கள் உங்கள் வங்கிக் கிளைக்குச் செல்ல வேண்டும். அங்குள்ள தொடர்புடைய அதிகாரியைச் சந்திக்கவும், அவர் உங்கள் e-KYC-ஐச் செயல்படுத்துவார். இதற்குப் பிறகு, உங்கள் வங்கிக் கணக்கு திட்டத்துடன் இணைக்கப்படும், அதிலிருந்து உங்கள் மாதாந்திர பிரீமியம் கழிக்கப்படும். இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், நீங்கள் 1, 2, 3, 4 மற்றும் 5 ஆயிரம் ரூபாய் வரை மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தைப் பெறலாம். நீங்கள் திட்டத்தைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும்.
