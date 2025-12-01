English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • அடல் பென்ஷன் யோஜனா முக்கிய அப்டேட்: இவர்களுக்கு மட்டுமே மாதம் ரூ.5000 ஓய்வூதியம்

அடல் பென்ஷன் யோஜனா முக்கிய அப்டேட்: இவர்களுக்கு மட்டுமே மாதம் ரூ.5000 ஓய்வூதியம்

அடல் பென்ஷன் யோஜனாவில் கணவன்-மனைவி இருவரும் சேர்ந்து கூட்டுக் கணக்கைத் தொடங்கலாம். இந்தத் திட்டம் பொதுமக்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 1, 2025, 10:14 PM IST
  • மாதந்தோறும் 5,000 ஓய்வூதியத்தைப் பெறலாம்.

    • வங்கி/தபால் அலுவலகத்தைத் தொடர்புகொள்ளுங்கள்.

    பல விவரங்களைச் சரியாகப் பூர்த்தி செய்யவும்.

அடல் பென்ஷன் யோஜனா முக்கிய அப்டேட்: இவர்களுக்கு மட்டுமே மாதம் ரூ.5000 ஓய்வூதியம்

Atal Pension Yojana Eligibility Criteria மத்திய அரசின் அடல் பென்ஷன் யோஜனாவில் (Atal Pension Yojana) இணைபவர்களின் எண்ணிக்கை ஆண்டுதோறும் அதிகரித்து வருகிறது. இந்தத் திட்டத்தில் சேர்வதன் மூலம், நீங்கள் மாதந்தோறும் 3,000 ஓய்வூதியத்தைப் பெறலாம். இது எந்தவித இடையூறும் இல்லாமல் கிடைக்கும். மேலும், இந்தத் திட்டம் மானியங்கள் மற்றும் பிற உதவிகளையும் வழங்குகிறது.

அடல் பென்ஷன் யோஜனாவில் கணவன்-மனைவி இருவரும் சேர்ந்து கூட்டுக் கணக்கைத் தொடங்கலாம். இந்தத் திட்டம் பொதுமக்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது. ஓய்வூதியப் பலன்கள் 60 வயதுக்குப் பிறகு கிடைக்கத் தொடங்கும். இந்தத் திட்டத்தில் இணைந்த பிறகு, நீங்கள் மாதாந்திர முதலீடுகளை செய்ய வேண்டியிருக்கும். இதில் சேர்வதற்கு முன், அத்தியாவசியமான விஷயங்களைத் தெரிந்துகொள்வது, எந்தவித குழப்பத்தையும் நீக்கும்.

அடல் பென்ஷன் யோஜனா

மத்திய அரசின் அடல் பென்ஷன் யோஜனாவின் கீழ் முதலீடு செய்வது கட்டாயமாகும். இந்தியக் குடிமக்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்கத் தகுதியானவர்கள். 18 வயது முதல் 40 வயதுக்குட்பட்டவர்கள் மட்டுமே இந்தத் திட்டத்தில் சேரத் தகுதியுடையவர்கள். வங்கி கணக்கு வைத்திருப்பதும் கட்டாயமாகும்.

மேலும், 2022ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 1ஆம் தேதி முதல் வருமான வரி செலுத்துபவர்கள் (Income Tax Payers) அடல் பென்ஷன் யோஜனா (APY) திட்டத்தில் சேரத் தகுதியற்றவர்கள் ஆவார்கள்.

இந்தத் திட்டத்திற்கு தொடர்ச்சியான முதலீடுகள் தேவை.

உதாரணமாக, 18 வயதுள்ள ஒருவர் மாதந்தோறும் 210 முதலீடு செய்ய வேண்டும். 60 வயதுக்குப் பிறகு, அவருக்கு மாதந்தோறும் 5,000 ஓய்வூதியப் பலன் கிடைக்கும்.

30 வயதுள்ள ஒருவர் மாதந்தோறும் 577 முதலீடு செய்தால், மாதந்தோறும் 5,000 ஓய்வூதியத்தைப் பெறலாம்.

அடல் பென்ஷன் யோஜனாவில் (APY) இணைவது எப்படி?

அடல் பென்ஷன் யோஜனாவில் இணைவதற்கான செயல்முறை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது:

வங்கி/தபால் அலுவலகத்தைத் தொடர்புகொள்ளுங்கள்:

உங்களுக்குக் கணக்கு உள்ள தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கி அல்லது தபால் நிலையத்தின் கிளைக்குச் செல்லவும்.

APY திட்டத்தில் சேர்வதற்கான படிவத்தை (APY Subscriber Registration Form) அவர்களிடம் பெற்றுக்கொள்ளவும்.

விண்ணப்பப் படிவத்தை நிரப்பவும்:

படிவத்தில் கேட்கப்பட்டுள்ள உங்களது வங்கி கணக்கு எண், ஆதார் எண், கைபேசி எண் போன்ற விவரங்களைச் சரியாகப் பூர்த்தி செய்யவும்.

உங்களுக்கு மாதந்தோறும் எவ்வளவு ஓய்வூதியம் (1,000, ₹2,000, ₹3,000, ₹4,000 அல்லது 5,000) வேண்டும் என்பதைத் தேர்வு செய்யவும்.

ஆட்டோ-டெபிட் (Auto-Debit) ஒப்புதல் அளிக்கவும்:

மாதாந்திர பிரீமியம் தொகையை உங்கள் வங்கி கணக்கில் இருந்து தானாகவே பிடித்தம் (Auto-Debit) செய்வதற்கு ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டும்.

தேவையான ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்:

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட படிவத்துடன், உங்களது வங்கி கணக்கு புத்தகம் (Bank Passbook) அல்லது ஆதார் அட்டையின் நகலைக் கொடுக்க வேண்டியிருக்கலாம்.

முதல் தவணையைச் செலுத்தவும்:

முதல் தவணையைச் செலுத்துவதன் மூலம், உங்களது APY கணக்கு திறக்கப்பட்டுவிடும்.

உறுதிப்படுத்தல்:

உங்கள் விண்ணப்பம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பிறகு, உங்களது APY கணக்கு விவரங்கள் உங்களது பதிவு செய்யப்பட்ட கைபேசி எண்ணுக்கு SMS மூலம் அனுப்பப்படும்.

முக்கிய குறிப்பு: பெரும்பாலான வங்கிகள் இப்போது இந்தப் படிவத்தை ஆன்லைனிலும் (Online) வழங்குகின்றன.

