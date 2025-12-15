Ayurvedic Tips For Weight Loss: அதிகபடியான உடல் எடையை குறைக்கும் ஆயுர்வேத மருத்துவம்

Ayurvedic Tips For Weight Loss In Tamil: உடல் எடையைக் குறைப்பது ஒரு கடினமான சவால் என்பதில் சந்தேகமில்லை. சரியான வாழ்க்கை முறை, உடற்பயிற்சி மற்றும் உணவுப் பழக்கங்கள் மட்டுமின்றி, சில பாரம்பரிய ஆயுர்வேத குறிப்புகள் இந்த முயற்சியில் உங்களுக்குப் பெரிதும் உதவக்கூடும். இவற்றைப் பின்பற்றுவதன் மூலம் எடை இழப்புடன் பல ஆரோக்கிய நன்மைகளையும் பெறலாம்.
ஆயுர்வேத எளிய சிகிச்சைகள்
முள்ளங்கிச் சாறு: தினமும் உணவு உண்ட பிறகு, ஒரு நாளைக்கு மூன்று முறை, 3 தேக்கரண்டி முள்ளங்கிச் சாறு குடிக்கலாம். இது உடலில் கொழுப்பு சேருவதைத் தடுக்க உதவுகிறது மற்றும் எடை குறைக்கப் பெரிய அளவில் துணை புரிகிறது.
கடுக்காய் மற்றும் தேன்: அரை டீஸ்பூன் கடுக்காய் சாற்றை அதே அளவு தேன் அல்லது வெந்நீரில் கலந்து ஒரு நாளைக்கு இரண்டு முறை குடிக்கவும். இது உடலுக்குப் பல நன்மைகளை அளிக்கும்.
இலந்தை இலைச் சூப்: இலந்தை இலைகளைச் சிறிய கட்டிகளாகச் செய்து, அதை சூப்பில் கலந்து குடிக்கலாம். இதுவும் எடை இழப்புக்கு நல்ல பலன் தரும்.
வெற்றிலை மற்றும் மிளகு: தினமும் காலையில், ஒரு வெற்றிலையில் 5 மிளகு விதைகளை வைத்துச் சாப்பிட்டு, ஒரு கிளாஸ் தண்ணீர் குடிக்கவும். இதுவும் எடை இழப்புக்கு உதவக்கூடிய ஒரு எளிய குறிப்பு.
ஆமணக்கு இலைச் சாம்பல்: ஆமணக்கு இலைகளை எரித்து எடுத்த சாம்பலில் ஒரு சிட்டிகை எடுத்து, அதனுடன் ஒரு சிட்டிகை பெருங்காயப் பொடியைச் சேர்த்து, தண்ணீரில் கழுவிய அரிசியுடன் (அல்லது தண்ணீருடன்) ஒரு நாளைக்கு இரண்டு முறை எடுத்துக் கொள்ளலாம்.
உணவு மற்றும் வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள் கட்டாயம் தேவை:
* உடற்பயிற்சி செய்வதற்கு முன், ஒரு கிளாஸ் வெதுவெதுப்பான நீரில் 2 டீஸ்பூன் தேன் கலந்து குடிக்கவும். இது உடலின் வளர்சிதை மாற்றத்தை (Metabolism) அதிகரித்து, கலோரிகளை எரிக்க உதவுகிறது. இதனால் மெல்ல மெல்ல உடல் எடை குறையத் தொடங்கும்.
* உங்கள் அன்றாட உணவில் அனைத்து ஆறு சுவைகளும் (இனிப்பு, புளிப்பு, உப்பு, கசப்பு, கார்ப்பு, துவர்ப்பு) கலக்கப்படுவதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். ஒவ்வொரு நாளும் சமச்சீரான உணவு அவசியம்.
* வறுத்த உணவுகளைத் தவிர்த்துவிட்டு, ஃபிரெஷ் காய்கறிகள் மற்றும் பழங்களை அதிகமாக உண்ணுங்கள்.
* நார்ச்சத்து அதிகம் உள்ள உணவுகளைத் தினமும் உட்கொள்ள வேண்டும். ஓட்ஸ், பார்லி, சிறுதானியங்கள், தலியா போன்றவற்றைச் சாப்பிடுவது நல்ல பலன் தரும்.
* குளிர்ந்த நீரைக் குடிப்பதைத் தவிர்த்து, அதற்குப் பதிலாக எப்போதும் வெதுவெதுப்பான நீரையே குடிக்கவும்.
* உங்கள் உணவில் தயிரைத் தவிர்த்து, உப்பு சேர்க்காத மோரை உட்கொள்வது நன்மை பயக்கும்.
இந்த ஆயுர்வேதக் குறிப்புகளையும், உணவு முறைகளையும் முறையாகப் பின்பற்றுவதன் மூலம், நீங்கள் எளிதாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் உடல் எடையைக் குறைக்க முடியும்.
மேலும் படிக்க | குண்டா இருக்கீங்களா? இனி கவலையே இல்லை! இந்த 4 உணவுகள் போதும், டக்குனு குறைக்கலாம்
மேலும் படிக்க | முட்டியை தாண்டி முடி நீளமாக வளர..‘இந்த’ எண்ணெய் போதும்! வீட்டிலேயே செய்யலாம்..
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ