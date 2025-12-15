English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Ayurvedic Tips For Weight Loss: அதிகபடியான உடல் எடையை குறைக்கும் ஆயுர்வேத மருத்துவம்

அதிகப்படியான உடல் எடையைக் குறைப்பது மிகவும் கடினமான சவாலாகும். உடல் எடை மிக எளிதாக கூடிவிடுவதைப் போலன்றி, அதைக் குறைப்பது கடினமானது என்பதில் சந்தேகமில்லை. எனினும், சில ஆயுர்வேத மருந்துகள் அல்லது சிகிச்சை முறைகள் இந்தச் சவாலுக்கான தீர்வை எளிதாக்க உதவக்கூடிய ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளன.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 15, 2025, 08:34 AM IST
Ayurvedic Tips For Weight Loss: அதிகபடியான உடல் எடையை குறைக்கும் ஆயுர்வேத மருத்துவம்

Ayurvedic Tips For Weight Loss In Tamil: உடல் எடையைக் குறைப்பது ஒரு கடினமான சவால் என்பதில் சந்தேகமில்லை. சரியான வாழ்க்கை முறை, உடற்பயிற்சி மற்றும் உணவுப் பழக்கங்கள் மட்டுமின்றி, சில பாரம்பரிய ஆயுர்வேத குறிப்புகள் இந்த முயற்சியில் உங்களுக்குப் பெரிதும் உதவக்கூடும். இவற்றைப் பின்பற்றுவதன் மூலம் எடை இழப்புடன் பல ஆரோக்கிய நன்மைகளையும் பெறலாம்.

ஆயுர்வேத எளிய சிகிச்சைகள்
முள்ளங்கிச் சாறு: தினமும் உணவு உண்ட பிறகு, ஒரு நாளைக்கு மூன்று முறை, 3 தேக்கரண்டி முள்ளங்கிச் சாறு குடிக்கலாம். இது உடலில் கொழுப்பு சேருவதைத் தடுக்க உதவுகிறது மற்றும் எடை குறைக்கப் பெரிய அளவில் துணை புரிகிறது.

கடுக்காய் மற்றும் தேன்: அரை டீஸ்பூன் கடுக்காய் சாற்றை அதே அளவு தேன் அல்லது வெந்நீரில் கலந்து ஒரு நாளைக்கு இரண்டு முறை குடிக்கவும். இது உடலுக்குப் பல நன்மைகளை அளிக்கும்.

இலந்தை இலைச் சூப்: இலந்தை இலைகளைச் சிறிய கட்டிகளாகச் செய்து, அதை சூப்பில் கலந்து குடிக்கலாம். இதுவும் எடை இழப்புக்கு நல்ல பலன் தரும்.

வெற்றிலை மற்றும் மிளகு: தினமும் காலையில், ஒரு வெற்றிலையில் 5 மிளகு விதைகளை வைத்துச் சாப்பிட்டு, ஒரு கிளாஸ் தண்ணீர் குடிக்கவும். இதுவும் எடை இழப்புக்கு உதவக்கூடிய ஒரு எளிய குறிப்பு.

ஆமணக்கு இலைச் சாம்பல்: ஆமணக்கு இலைகளை எரித்து எடுத்த சாம்பலில் ஒரு சிட்டிகை எடுத்து, அதனுடன் ஒரு சிட்டிகை பெருங்காயப் பொடியைச் சேர்த்து, தண்ணீரில் கழுவிய அரிசியுடன் (அல்லது தண்ணீருடன்) ஒரு நாளைக்கு இரண்டு முறை எடுத்துக் கொள்ளலாம்.

உணவு மற்றும் வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள் கட்டாயம் தேவை:
* உடற்பயிற்சி செய்வதற்கு முன், ஒரு கிளாஸ் வெதுவெதுப்பான நீரில் 2 டீஸ்பூன் தேன் கலந்து குடிக்கவும். இது உடலின் வளர்சிதை மாற்றத்தை (Metabolism) அதிகரித்து, கலோரிகளை எரிக்க உதவுகிறது. இதனால் மெல்ல மெல்ல உடல் எடை குறையத் தொடங்கும்.

* உங்கள் அன்றாட உணவில் அனைத்து ஆறு சுவைகளும் (இனிப்பு, புளிப்பு, உப்பு, கசப்பு, கார்ப்பு, துவர்ப்பு) கலக்கப்படுவதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். ஒவ்வொரு நாளும் சமச்சீரான உணவு அவசியம்.

* வறுத்த உணவுகளைத் தவிர்த்துவிட்டு, ஃபிரெஷ் காய்கறிகள் மற்றும் பழங்களை அதிகமாக உண்ணுங்கள்.

* நார்ச்சத்து அதிகம் உள்ள உணவுகளைத் தினமும் உட்கொள்ள வேண்டும். ஓட்ஸ், பார்லி, சிறுதானியங்கள், தலியா போன்றவற்றைச் சாப்பிடுவது நல்ல பலன் தரும்.

* குளிர்ந்த நீரைக் குடிப்பதைத் தவிர்த்து, அதற்குப் பதிலாக எப்போதும் வெதுவெதுப்பான நீரையே குடிக்கவும்.

* உங்கள் உணவில் தயிரைத் தவிர்த்து, உப்பு சேர்க்காத மோரை உட்கொள்வது நன்மை பயக்கும்.

இந்த ஆயுர்வேதக் குறிப்புகளையும், உணவு முறைகளையும் முறையாகப் பின்பற்றுவதன் மூலம், நீங்கள் எளிதாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் உடல் எடையைக் குறைக்க முடியும்.

