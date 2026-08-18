/ஆயுஷ்மான் அட்டை இருக்கா? இதை முதலில் செய்துவிடுங்கள், இல்லையென்றால் இலவச சிகிச்சை கிடைக்காது

Ayushman Card eKYC: ஆயுஷ்மான் அட்டை மூலம் கிடைக்கும் ரூ. 5 லட்சம் வரையிலான இலவச சிகிச்சையைப் பெற, ஆயுஷ்மான் அட்டையை (Ayushman Card) பெற்றுவிட்டாலே போதும் என்று நீங்கள் நினைத்துக்கொண்டு இருந்தால், அதை மாற்றிக்கொள்ளுங்கள். ஏனெனில் அது ஒரு தவறான கருத்து.
ஆயுஷ்மான் அட்டை மூலம் கிடைக்கும் ரூ.5 லட்சம்
- ஆயுஷ்மான் அட்டை மூலம் கிடைக்கும் ரூ. 5 லட்சம் வரையிலான இலவச சிகிச்சையைப் பெற 'e-KYC' செயல்முறையை நிறைவு செய்வது அவசியம் என்று தேசிய சுகாதார ஆணையம் (National Health Authority) சமூக ஊடகங்களில் தெரிவித்துள்ளது.
- உங்கள் ஆதார் அட்டையில் ஏதேனும் விவரங்களை மாற்றியிருந்தாலோ அல்லது ஆதார் மற்றும் ஆயுஷ்மான் அட்டையில் உள்ள தகவல்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று பொருந்தாமல் இருந்தாலோ, அந்த விவரங்களைப் புதுப்பித்து e-KYC-ஐ மேற்கொள்வது மிக முக்கியம்.
- உங்கள் மொபைலில் உள்ள 'ஆயுஷ்மான் செயலி' (Ayushman app) மூலமாக மட்டுமே இந்தச் செயல்முறையை நீங்கள் மேற்கொள்ள முடியும்.
'ஆயுஷ்மான் பாரத் யோஜனா' நாட்டின் கோடிக்கணக்கான குடும்பங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்புக் கவசமாகத் திகழ்கிறது; இது ரூ. 5 லட்சம் வரையிலான இலவச சிகிச்சைக்கு உத்தரவாதம் அளிக்கிறது. இருப்பினும், பல நேரங்களில் சிறிய கவனக்குறைவு காரணமாக, ஆயுஷ்மான் அட்டை இருந்தும் மக்கள் இத்திட்டத்தின் பலன்களைப் பெற முடியாமல் போகிறது.
உங்கள் ஆதார் அட்டையில் பெயர், பிறந்த தேதி அல்லது பாலினம் போன்ற தகவல்களை மாற்றினால், அதே மாற்றங்களை ஆயுஷ்மான் அட்டையிலும் புதுப்பிப்பது அவசியம்.
இதைச் செய்யாமல், ஆயுஷ்மான் அட்டையில் உள்ள தகவல்கள் ஆதார் விவரங்களுடன் பொருந்தாமல் இருந்தால், உங்களுக்கு ரூ. 5 லட்சத்திற்கான இலவச சிகிச்சை பலன் கிடைக்காது. எனவே, ஆயுஷ்மான் செயலியில் e-KYC செயல்முறையை நிறைவு செய்வது முக்கியம். வீட்டிலிருந்தபடியே உங்கள் மொபைல் மூலம் இந்தச் செயலைச் செய்ய முடியும்.
ஆயுஷ்மான் அட்டைக்கு ஏன் e-KYC தேவை?
பெயர், பிறந்த தேதி அல்லது பாலினம் போன்ற உங்கள் ஆதார் அட்டை விவரங்களில் ஏதேனும் மாற்றங்களைச் செய்திருந்தால், e-KYC மூலம் உங்கள் ஆயுஷ்மான் அட்டை விவரங்களையும் புதுப்பிக்க வேண்டும்.
உங்கள் ஆயுஷ்மான் அட்டையில் உள்ள புகைப்படம் மங்கலாக இருந்தால், ஆயுஷ்மான் செயலி மூலம் உங்கள் புகைப்படத்தைப் புதுப்பிக்க வேண்டும்.
உங்கள் ஆயுஷ்மான் அட்டை நீண்ட காலத்திற்கு முன்பே உருவாக்கப்பட்டிருந்து, அதன் e-KYC முழுமையடையாமல் இருந்தாலோ அல்லது கணினியில் நிலை (status) புதுப்பிக்கப்படாமல் இருந்தாலோ, அட்டையைத் தொடர்ந்து பயன்பாட்டில் வைத்திருக்க நீங்கள் மீண்டும் e-KYC செய்ய வேண்டும்.
உங்கள் ஆயுஷ்மான் அட்டையில் ஏதேனும் தகவலைப் புதுப்பிக்க விரும்பினாலும், நீங்கள் e-KYC-ஐ மேற்கொள்ள வேண்டும்.
ஆயுஷ்மான் செயலியில் e-KYC-ஐ எவ்வாறு செய்வது?
- ஆயுஷ்மான் (Ayushman) செயலி மூலம் e-KYC செய்வது மிகவும் எளிது. இதைச் செய்ய, உங்கள் மொபைலில் ஆயுஷ்மான் செயலியை நிறுவவும்.
- உங்கள் முகத்தை ஸ்கேன் செய்ய, உங்கள் மொபைலில் 'Aadhaar FaceRD' செயலியும் இருக்க வேண்டும்.
- இப்போது ஆயுஷ்மான் செயலியைத் திறந்து, 'Login' பொத்தானை அழுத்தி, 'Beneficiary' (பயனாளி) விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- உங்கள் மொபைல் எண்ணை உள்ளிட்டுச் சரிபார்த்து, பின்னர் பெறப்பட்ட OTP-ஐ உள்ளிட்டு உள்நுழையவும்.
- இப்போது, யாருக்கு e-KYC செய்ய வேண்டுமோ, அந்த நபரின் விவரங்களைக் கண்டறியவும்.
- உங்கள் மாநிலம், திட்டம் (scheme) மற்றும் மாவட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- உங்கள் ஆதார் எண் அல்லது ரேஷன் கார்டு எண்ணை உள்ளிட்டுத் தேடவும்.
- திரையில் உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களின் பட்டியல் தோன்றும்.
- e-KYC விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து, விவரங்களைப் புதுப்பிக்க வேண்டிய உறுப்பினரின் பெயருக்கு அருகில் உள்ள 'e-KYC' அல்லது 'Redo e-KYC' விருப்பத்தை அழுத்தவும்.
- அங்கீகார முறையைத் (authentication method) தேர்ந்தெடுக்கவும். ஆதார் OTP, முக அங்கீகாரம் (face authentication) அல்லது கைரேகை (fingerprint) ஆகியவற்றில் ஒன்றை நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம்.
- இவற்றில் மிக எளிதானது ஆதார் OTP முறை; இதில் உங்கள் எண்ணுக்கு OTP அனுப்பப்பட்டு அங்கீகாரம் நிறைவு செய்யப்படும்.
- அங்கீகாரத்திற்குப் பிறகு, செயலியில் உங்கள் புதிய விவரங்களைப் புதுப்பிக்கவும். விவரங்கள் உங்கள் ஆதாரில் உள்ளவற்றுடன் பொருந்துகின்றனவா என்பதை உறுதிப்படுத்தவும்.
- பின்னர், உங்கள் நேரடிப் புகைப்படத்தை (live photo) எடுக்குமாறு செயலி கேட்கும்; அதை நீங்கள் பதிவேற்றலாம்.
- மொபைல் எண், உறவுமுறை மற்றும் பின் கோட் (PIN code) போன்ற விவரங்களை மீண்டும் உறுதிப்படுத்தவும்.
- பிறகு 'Submit' என்பதை அழுத்தவும்.
- பொதுவாக, மாற்றங்கள் உடனடியாகவோ அல்லது சில மணிநேரங்களிலோ அங்கீகரிக்கப்படும்.
- அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிறகு, ஆயுஷ்மான் செயலியிலிருந்தே புதிதாகப் புதுப்பிக்கப்பட்ட அட்டையை நீங்கள் பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.
ஆயுஷ்மான் கார்டுக்கு e-KYC செய்யாவிட்டால் என்ன நடக்கும்?
இதன் மிகப்பெரிய குறைபாடு என்னவென்றால், உங்கள் இலவச சிகிச்சை தடைபடலாம். ஆயுஷ்மான் கார்டு விவரங்கள் உங்கள் ஆதாரில் உள்ள விவரங்களுடன் பொருந்தவில்லை என்றால், உங்களுக்கு இலவச சிகிச்சை கிடைக்காது.
அவசரச் சிகிச்சையின் தேவை ஏற்படும்போது, ஆயுஷ்மான் கார்டின் e-KYC-ஐ முடிக்காமல் இருப்பது பெரும் சிக்கல்களை ஏற்படுத்தலாம்.
தீவிர உடல்நிலை காரணமாக, புதுப்பிக்கப்பட்ட தரவுகள் இல்லாமலே மருத்துவமனை சிகிச்சை முறையைத் தொடங்கினால், தேசிய சுகாதார ஆணையம் (National Health Authority) பின்னர் அதற்கான கோரிக்கையை (claim) அங்கீகரிக்கலாம் அல்லது நிராகரிக்கலாம்.
e-KYC-ஐ முடிக்காமல், உங்கள் டிஜிட்டல் ஆயுஷ்மான் கார்டைப் பதிவிறக்கம் செய்யவோ அல்லது குடும்ப உறுப்பினர் பட்டியலில் உள்ள புதிய மாற்றங்களைப் பார்க்கவோ முடியாது.