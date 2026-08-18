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ஆயுஷ்மான் அட்டை இருக்கா? இதை முதலில் செய்துவிடுங்கள், இல்லையென்றால் இலவச சிகிச்சை கிடைக்காது

Ayushman Card e KYC: ஆயுஷ்மான் அட்டை மூலம் கிடைக்கும் ரூ. 5 லட்சம் வரையிலான இலவச சிகிச்சையைப் பெற 'e-KYC' செயல்முறையை நிறைவு செய்வது அவசியம் என்று தேசிய சுகாதார ஆணையம் (National Health Authority) சமூக ஊடகங்களில் தெரிவித்துள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Aug 18, 2026, 09:01 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 09:01 AM IST
ஆயுஷ்மான் அட்டை இருக்கா? இதை முதலில் செய்துவிடுங்கள், இல்லையென்றால் இலவச சிகிச்சை கிடைக்காது
Image Credit: Ayushman Card (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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