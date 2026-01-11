உலக அழகி போல பளபளப்பான சருமம் வேண்டுமா..? ஈசி டிப்ஸ் இதோ!

Manushi Chhillar Beauty Secrets: மானுஷி சில்லர் பற்றி எந்த அறிமுகமும் தேவையில்லை. இவர் 2017 ஆம் ஆண்டு மிஸ் இந்தியா பட்டத்தை வென்றதன் மூலம் அனைவரையும் பெருமைப்படுத்தினார், அதன் பின்னர் 2000 ஆம் ஆண்டு உலக அழகி பட்டத்தையும் வென்றார்.
பல சாதனைகளை படைத்த மானுஷி தனது பொலிவான மற்றும் குறைபாடற்ற சருமத்திற்காக அடிக்கடி செய்திகளில் இடம்பிடிக்கிறார். இன்ஸ்டாகிராமில் மிகவும் சுறுசுறுப்பாக இருக்கும் அவர், தனது ஃபேஷன் உடை அலங்காரங்கள், திரைப்பட விளம்பரங்கள் மற்றும் வாழ்க்கை முறை தொடர்பான புகைப்படங்களை அங்கு பகிர்ந்து வருகிறார்.
சமீபத்தில் அவர் ஒரு புதிய யூடியூப் சேனலைத் தொடங்கியுள்ளார். அதன் முதல் வீடியோவில் தனது பளபளப்பான சருமத்தின் ரகசியங்களை அவர் வெளிப்படுத்தியுள்ளார். அந்த வீடியோவில், அவர் தனது காலை நேர சரும பராமரிப்பு முறைகளை (Morning Routine) செய்து காட்டுகிறார். அதிர்ஷ்டவசமாக, அந்த முறைகள் மிகவும் எளிமையாகவும், குறைவான செலவிலும் செய்யக்கூடியதாக இருப்பதால், நீங்களும் அதைப் பின்பற்றி பொலிவான சருமத்தைப் பெற முடியும். வாருங்கள், அதைப்பற்றி விரிவாகப் பார்க்கலாம்.
உங்கள் முகத்தை தண்ணீரில் மட்டும் கழுவுதல்
மக்கள் காலையில் எழுந்தவுடன் சோப்பு அல்லது ஃபேஸ் வாஷ் மூலம் முகத்தைக் கழுவுவதில் பெரும்பாலும் தவறு செய்கிறார்கள், ஆனால் அவை சருமத்திற்கு நல்லதல்ல. மானுஷி காலையில் எந்த கிளென்சரையும் பயன்படுத்துவதில்லை. வீடியோவில், தான் தனது முகத்தை வெறும் தண்ணீரில் கழுவுவதாக விளக்குகிறார். அவளுடைய சருமம் வறண்டு இருப்பதால், அவளுடைய சருமம் இரவில் இயற்கையான எண்ணெய்களை உற்பத்தி செய்கிறது, இது அதன் பளபளப்புக்கு பங்களிக்கிறது என்று அவர் கூறியுள்ளார். முகத்தை கழுவிய பின், அவர் முகத்தை மெதுவாக் ஒத்தி துடைப்பார்.
தேன் பேஸ் மாஸ்க் பயன்படுத்துதல்
தேன் சருமத்திற்கு நல்லது என்று அனைவருக்கும் தெரியும், எனவே மானுஷியும் அதைப் பயன்படுத்துகிறார். முகத்தைக் கழுவிய பின், அவர் தேனைப் பயன்படுத்துவாராம். இது நீரேற்றமான மற்றும் பளபளப்பான சருமத்திற்கு சிறந்தது.
ஹைட்ரஜனேற்றப்பட்ட தண்ணீரின் மந்திரம்
மானுஷி நம்மில் பலரைப் போலவே, காலையில் எழுந்தவுடன் சிறப்பு பானத்தைக் குடிப்பார். இது அவளுடைய முதல் பானம். அவளுடைய தந்தை அவளுக்கு இந்தப் பழக்கத்தைக் கற்றுக் கொடுத்தார். இந்த நீர் அழற்சி எதிர்ப்பு, ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் நிறைந்தது மற்றும் ஆற்றல் ஊக்கத்தை அளிக்கிறது.
ஓசோனேட்டட் கிளிசரின் பயன்படுத்துதல்
தேனைக் கழுவிய பின், மானுஷி ஓசோனேட்டட் கிளிசரின் பயன்படுத்துவார். நீங்கள் இதைப் பற்றி அதிகம் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீர்கள், ஆனால் இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். தந்தையின் ஆலோசனையின் பேரில் இதைப் பயன்படுத்தி வருவதாக் கொர்ரியுள்ளார். இது மிகவும் நீரேற்றம் வைத்திருக்கும், காமெடோஜெனிக் இல்லாதது, மேலும் பாக்டீரியா எதிர்ப்பு, மற்றும் வைரஸ் எதிர்ப்பு பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது. முகப்பரு பாதிப்புக்குள்ளான சருமம் உள்ளவர்களுக்கு இந்த கிளிசரின் நன்மை தரும் என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
சிறப்பு காலை பானம்
இது மானுஷியின் இரண்டாவது பானம். உடற்பயிற்சி செய்வதற்கு முன்பு, மானுஷி ஒரு சிறப்பு பானத்தைத் தயாரிக்கிறார், அதில் அஸ்கார்பிக் அமிலம் (வைட்டமின் சி), அயோடின், பொட்டாசியம் குளோரைடு மற்றும் மெத்திலீன் நீலம் ஆகியவற்றை தண்ணீரில் கலக்கிறார். இருப்பினும், தனது மருத்துவர் இதை பரிந்துரைத்ததாக அவர் தெளிவுபடுத்தி உள்ளார். இந்த பானம் ஆற்றலை அதிகரிக்கிறது, சருமத்தை மேம்படுத்துகிறது மற்றும் உடல் வீக்கத்தைக் குறைக்க உதவுகிறது.
உடற்பயிற்சிக்கு முந்தைய உணவு
உடற்பயிற்சி செய்வதற்கு முன், அவர் சிறிது பருப்பு சாதம் மற்றும் நெய் சாப்பிடுகிறாள். "இது கார்போஹைட்ரேட்டுகள் மற்றும் கொழுப்பின் சரியான சமநிலை, உடற்பயிற்சிக்கு ஆற்றலை வழங்குகிறது மற்றும் எடையை பாதிக்காது என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ஜிம்மிற்குப் பிந்தைய சருமப் பராமரிப்பு
ஜிம்மிலிருந்து திரும்பிய பிறகு, அவர் முகத்தைச் சுத்தம் செய்து, பின்னர் மாய்ஸ்சரைசர், கண் கிரீம் மற்றும் சன்ஸ்கிரீன் தடவுவார்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
