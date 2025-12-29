ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்போர் கவனத்திற்கு: போன் மூலம் உடனே இதை செய்யுங்கள், அரசின் ஆர்டர்

Ration Card e-KYC Online: மத்திய அரசின் ரேஷன் திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெறும் பொதுமக்களுக்கு ஒரு முக்கியமான செய்தி. தற்போது ரேஷன் அட்டைகளுடன் இ-கேஒய்சி (e-KYC) செய்வதை அரசு கட்டாயமாக்கியுள்ளது. நீங்கள் குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் இ-கேஒய்சி முறையை முடிக்கவில்லை என்றால், உங்கள் ரேஷன் பொருட்கள் நிறுத்தப்பட வாய்ப்புள்ளது. சரிபார்ப்பு செய்யப்படாத பட்சத்தில், பயனாளர் பட்டியலில் இருந்து உங்கள் பெயர் நீக்கப்படவும் கூடும். ரேஷன் அட்டை என்பது வெறும் உணவு தானியங்களைப் பெறுவதற்கான ஆவணம் மட்டுமல்ல; அது ஒரு முக்கிய அடையாளச் சான்றாகவும் கருதப்படுகிறது. எனவே, அதை அவ்வப்போது புதுப்பித்துச் சரியாக வைத்திருப்பது அவசியமாகும்.
ஒவ்வொரு 5 வருடங்களுக்கும் இ-கேஒய்சி தேவைப்படும்
முதலில், உங்கள் மொபைலில் 'Mera Ration' செயலி மற்றும் 'Aadhaar FaceRD' செயலியை இன்ஸ்டால் செய்ய வேண்டும். செயலியைத் திறந்ததும், உங்கள் இருப்பிடத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து, உங்கள் ஆதார் எண்ணை உள்ளிடவும், கேப்ட்சாவை நிரப்பி, ஓடிபி-யை உள்ளிட வேண்டும். இதற்குப் பிறகு, உங்கள் ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்ட தகவல்கள் திரையில் தோன்றும். இப்போது, 'Face e-KYC' விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து, உங்கள் தொலைபேசியின் கேமராவைப் பயன்படுத்தி உங்கள் முகத்தை ஸ்கேன் செய்ய வேண்டும். ஸ்கேன் வெற்றிகரமாக முடிந்ததும், உங்கள் இ-கேஒய்சி நிறைவடையும், நீங்கள் வேறு எங்கும் செல்லத் தேவையில்லை.
இ-கேஒய்சி வெற்றிகரமாக முடிந்ததா என்பதை எப்படிச் சரிபார்ப்பது?
இ-கேஒய்சி செயல்முறையை முடித்த பிறகு, அதன் நிலையைச் சரிபார்க்க நீங்கள் மீண்டும் செயலியில் உள்நுழையலாம். உங்கள் ஆதார் எண் மற்றும் ஓடிபி-யை உள்ளிட்ட பிறகு, உங்கள் நிலை திரையில் காட்டப்படும். நிலை 'Y' என்று காட்டினால், உங்கள் இ-கேஒய்சி நிறைவடைந்துவிட்டது என்று அர்த்தம். 'N' என்று காட்டினால், இ-கேஒய்சி செயல்முறை இன்னும் நிறைவடையவில்லை என்றாகும்.
ஆஃப்லைன் முறையும் இருக்கிறது
சில நேரங்களில், மொபைல் செயலிகள் சரியாக வேலை செய்யாமல் போகலாம் அல்லது இணையச் சிக்கல்கள் ஏற்படலாம். அத்தகைய சூழிலையில் நீங்கள் நேரடியாக உங்கள் ரேஷன் கடைக்குச் சென்று இந்த செயல்முறையை பூர்த்தி செய்துக்கொள்ளலாம். மேலும், அருகிலுள்ள பொதுச் சேவை மையத்திலும் (CSC) இ-கேஒய்சி செயல்முறையை பூர்த்தி செய்யலாம். இதற்காக, நீங்கள் உங்கள் ஆதார் அட்டை மற்றும் ரேஷன் அட்டையை மட்டும் உடன் எடுத்துச் சென்றால் போதும். அங்கு கைரேகை அல்லது முக அங்கீகாரம் மூலம் உங்கள் பணி உடனடியாக முடிக்கப்படும்.
இந்த செயல்முறை ஏன் முக்கியமானது?
இலவச ரேஷன் திட்டத்தின் பலன் சரியான மற்றும் தகுதியான நபர்களுக்கு மட்டுமே சென்றடைவதை அரசாங்கம் உறுதி செய்ய விரும்புகிறது. அந்த வகையில் இ-கேஒய்சி உதவியுடன், போலி அட்டைகள், போலியான அடையாளங்கள் மற்றும் தவறான பயனாளிகளைத் தடுக்க முடியும். இது திட்டங்களின் வெளிப்படைத்தன்மையை அதிகரிக்கும், மேலும் தேவைப்படுபவர்களுக்குத் தடையின்றி உணவு தானியங்கள் தொடர்ந்து கிடைக்கும்.
இந்நிலையில் நீங்கள் இன்னும் உங்கள் இ-கேஒய்சியைப் பூர்த்தி செய்யவில்லை என்றால், தாமதிக்க வேண்டாம். நாளை ஒருநாள் மட்டுமே உள்ள நிலையில் இந்த செயல்முறையை உடனே முடிக்கவும்.
மேலும் படிக்க | ஜனவரி 1 முதல் ரூ.1,000 அபராதம்! பான் கார்டு வைத்திருப்பவர்கள் உடனே செக் பண்ணுங்க
மேலும் படிக்க | ரயில் பயணிகள் கவனத்திற்கு.. ரயில்வே வெளியிட்ட முக்கிய முக்கிய அப்டேட்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ