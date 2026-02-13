English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • பெண்கள் மேலாடையின்றி நீந்த அனுமதிக்கும் நாடு..! எது தெரியுமா..?

பெண்கள் மேலாடையின்றி நீந்த அனுமதிக்கும் நாடு..! எது தெரியுமா..?

Berlin Allows Women To Swim Topless : பெண்கள் மேலாடையின்றி நீச்சல் குளங்கள் மற்றும் கடலில் நீந்த, ஒரு நாடு அனுமதித்துள்ளது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Feb 13, 2026, 02:20 PM IST

பெண்கள் மேலாடையின்றி நீந்த அனுமதிக்கும் நாடு..! எது தெரியுமா..?

Berlin Allows Women To Swim Topless : பெர்லினில், ஆண்களை போலவே, பெண்களும் மேலாடையின்றி நீச்சல் அடிக்க அரசு அனுமதித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.

என்னதான் நாம் ஆண்-பெண் சமம் என்று பேசினாலும், இங்கு பல விஷயங்கள் சமமாக இருப்பதில்லை. உதாரணத்திற்கு ஆடை சுதந்திரத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம். பல இடங்களில, ஆண்கள் மேலாடையின்றி சுற்றுவதை பார்த்திருப்போம். ஆனால், அதே நிலை பெண்களுக்கு இல்லை. குறிப்பாக இந்தியாவில் கிடையவே கிடையாது. மேலை நாடுகளில், பெண்கள் பிகினி உடையில் பீச்சில் படுத்திருப்பதை, Tanning பெருவதை பார்த்திருப்போம். அதுவும், ஒரு சில நாடுகளில் மட்டும்தான் பெண்கள் அப்படி நீச்சலுடையில் இருப்பதற்கு அனுமதிக்கிறது. இந்த நிலையில், ஒரு நாடு பெண்கள் மேலாடையின்றி நீந்த அனுமதி கொடுத்திருக்கிறது.

பெர்லின் அரசு போட்ட  உத்தரவு:

பெர்லினில் இருக்கும் பெண்கள், இனி பொது நீச்சல் குளங்களில் (Public Swimming pools) மேலாடையின்றி நீந்த உத்தரவை பிறப்பிக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. புது நீச்சல் விதிகள் அமல்படுத்தப்பட உள்ளன. இதன்படி, அனைவரும் மேலாடையின்றி நீச்சல் குளத்தில் நீந்த அனுமதி அளித்திருக்கிறது. பெர்லினின் தலைநகரில் ஒரு பெண் மேலாடையின்றி நீந்த நினைத்திருக்கிறார். ஆனால், அவருக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதையடுத்து, அந்த பெண், பிரிவினை வாதம் செய்வதாக புகார் தெரிவித்தார். அந்த பெண் யார், என்ன என்பது தெரியவில்லை. 

இது குறித்து அந்த பெண், சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளை சந்தித்துள்ளார். ஆண்களை போலவே, பெண்களும் நீச்சல் குளத்தில் மேலாடையின்றி நீந்த அனுமதிக்க வேண்டும் என்பது அவரது கோரிக்கையாக இருந்தது. இதையடுத்து, அவரது புகாரும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. மேலும், நீச்சல் குளத்திற்கு விதிக்கப்பட்டிருக்கும் விதிமுறைகள் தற்போது மாற்றப்பட உள்ளது. இதையடுத்து, பெண்ணாக இருந்தாலும், ஆணாக இருந்தாலும், மூன்றாம் பாலினத்தவராக இருந்தாலும், மேலாடையின்றி குளிக்க அனுமதி வழங்கப்பட உள்ளது.  அவர்கள் அனைவரும் பொது நீச்சல் குளங்களில் மேலாடையின்றி குளிக்க முடியும். இந்த புது ரூல்ஸ் எங்கெல்லாம் கொண்டு வரப்பட போகிறது, எப்போது கொண்டுவரப்பட உள்ளது என்பது குறித்து இன்னும் தெளிவான தகவல் எதுவும் வெளியாகவில்லை. இது வெளிவந்தால், பலரும் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்க கூடும் என்பதும் பலரது கருத்தாக இருக்கிறது.

வேறு எங்கெல்லாம் இதற்கு அனுமதி?

ஐரோப்பா மற்றும் வட அமெரிக்காவில் இருக்கும் சில பகுதிகளில் பெண்கள் மேலாடையின்றி நீந்த அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. 

ஜெர்மனியின் பெர்லின், கோட்டின் ஜென், ட்ரெசன், ஹான்னோவர் உள்ளிட்ட இடங்களில், இடங்களில், எந்த பாலினத்தவராக இருந்தாலும் மேலாடயின்றி நீந்தலாம். 

ஸ்பெயின் நாட்டில், மேலாடையின்றி நீந்தக்கூடாது என்ற சட்டம் எதுவும் இல்லை. இங்கிருக்கும் பல பீச்களில், பலரும் மேலாடையின்றி நீந்துகின்றனர். 

டென்மார்க் மற்றும் ஸ்விடனில், அனைத்து பாலினத்தவரும் மேலாடையின்றி நீந்துவது சமூகத்தால் ஒத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. கோபன்ஹேகன் மற்றும் மால்மோ போன்ற முக்கிய நகரங்களில், பொது நீச்சல் குள விதிமுறைகள் பாலின-நடுநிலைக்கு ஏற்றவாறு புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளன.

மேலும் படிக்க | தங்க நகைச் சீட்டு போடுறீங்களா? அப்போ இதை `நோட்' பண்ணுங்க

மேலும் படிக்க | ‘வந்தே மாதரம்’ என்றால் என்ன? 4 பத்திகள் நீக்கப்பட்டது ஏன்? - 150 வருட சண்டை

