  நெஞ்சு சளியை வெளியேற்றணுமா? இந்த வீட்டு வைத்தியங்களை முயற்சிக்கவும்!

நெஞ்சு சளியை வெளியேற்றணுமா? இந்த வீட்டு வைத்தியங்களை முயற்சிக்கவும்!

Chest Cough Home Remedy: தற்போது, மாறிவரும் வானிலை காரணமாக, மார்பில் சேரும் சளி மற்றும் இருமலினால் மக்கள் மிகவும் சிரமப்படுகிறார்கள். அதை எப்படி அகற்றுவது என்பதை இப்போது பார்ப்போம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Oct 24, 2025, 07:10 PM IST
  • உப்பு நீரால் கொப்பளிக்கவும்.
  • சூடான நீரில் குளிப்பது மார்பு நெரிசலை தளர்த்த உதவும்.

மார்பு நெரிசலில் இருந்து விடுபடுவது எப்படி?

Chest Cough Home Remedy: குளிர்காலம் நெருங்கி வருகிறது, குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் அடிக்கடி நோய்வாய்ப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளது. மாறிவரும் வானிலையின் போது இருமல் பொதுவானது, ஆனால் மார்பு சளி தொடர்ந்து இருப்பதால் பல பிரச்சனைகள் ஏற்படுகின்றன. இதன் மூலம் உங்கள் உடல் கனமாக உணரலாம், உங்கள் மனம் எரிச்சலடைலாம். இதிலிருந்து தீர்வு பெற மக்கள் பல்வேறு மருந்துகளை நாடுகிறார்கள், ஆனால் அவை எவ்வித விளைவையும் ஏற்படுத்தாது. அத்தகைய சூழ்நிலையில் நீங்கள் மார்பு சளியால் பாதிக்கப்பட்டு அதிலிருந்து விடுபட விரும்பினால், சில பயனுள்ள முறைகளைப் பின்பற்றுவதன் மூலம் நிவாரணம் பெறலாம். எனவே நிவாரணத்திற்கான சில வீட்டு வைத்தியங்கள் என்ன என்பதை இப்போது பார்ப்போம்.

மார்பு நெரிசலில் இருந்து விடுபடுவது எப்படி?

1. இஞ்சி மற்றும் தேன்
மார்பு நெரிசலால் நீங்கள் மிகவும் சிரமப்பட்டு, உங்கள் அனைத்து முயற்சிகளையும் மீறி அதிலிருந்து விடுபட முடியவில்லை எனில், இஞ்சி மற்றும் தேனையும் முயற்சி செய்யலாம். இதை மென்று சாப்பிடுவது உடனடி நிவாரணத்தை தரும். 

2. மிளகு மற்றும் தேன்
மிளகு மற்றும் தேன் சாப்பிடுவது பிடிவாதமான இருமலை நிரந்தரமாக நீக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. இதற்கு நீங்கள் தினமும் காலையிலும் மாலையிலும் இதை உட்கொள்ள வேண்டும்.

3. வெந்நீர்
மார்பு நெரிசல் அல்லது சளியைப் போக்க, நீங்கள் வெதுவெதுப்பான அல்லது சூடான நீரைக் குடிக்க வேண்டும். இதைத் தொடர்ந்து குடிப்பதால் இருமலில் இருந்து நிவாரணம் கிடைக்கும். முடிந்தவரை குளிர்ந்த நீரை தவிர்க்க வேண்டும்.

4. துளசி மற்றும் இஞ்சி
மார்பு நெரிசல் மற்றும் இருமலில் இருந்து நிவாரணம் பெற விரும்பினால், நீங்கள் துளசி மற்றும் இஞ்சி நீரையும் குடிக்கலாம். இந்த தண்ணீரை தயார் செய்து தினமும் காலையிலும் மாலையிலும் சூடாக குடிக்கவும்.

5. ஆவி பிடித்தல்
சூடான நீரில் ஆவி பிடிப்பது அல்லது சூடான நீரில் குளிப்பது மார்பு நெரிசலை தளர்த்த உதவும். நீராவி சளியை இளக்கி, சுவாசப் பாதையைத் திறக்கும்.

6. உப்பு நீர் கொப்பளித்தல்
சளியை தளர்த்தவும், தொண்டை எரிச்சலைத் தணிக்கவும் உப்பு நீரால் கொப்பளிப்பது உதவும்.

7. தலை உயர்த்தி தூங்குதல்
தூங்கும்போது கூடுதல் தலையணைகளைப் பயன்படுத்தி தலையை உயர்த்தி வைப்பது, இரவு நேரத்தில் சளி மார்பில் சேர்வதைத் தடுக்கவும், சுவாசிப்பதை எளிதாக்கவும் உதவும்.

8. ஆவியூட்டி பயன்படுத்துதல்
அறையில் ஈரப்பதத்தை அதிகரிக்க ஆவியூட்டியைப் (Humidifier) பயன்படுத்துவது சளியை இளக்க உதவும்.

எச்சரிக்கை:

சுய வைத்தியம் செய்வதற்கு முன், குறிப்பாக குழந்தைகளுக்கு மருந்துகள் கொடுப்பதற்கு முன், ஒரு மருத்துவரை அணுகுவது நல்லது.
மூச்சுத் திணறல், கடுமையான மார்பு வலி, காய்ச்சல் அல்லது சளியின் நிறம் மாறினால் (மஞ்சள், பச்சை அல்லது கருப்பு) உடனடியாக மருத்துவ உதவியை நாடுங்கள்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

