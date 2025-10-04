English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bharat Gaurav Tourist Train: ரயில் சுற்றுலா நாளை முதல் தொடங்கம்.. நேரம், பாதை மற்றும் கட்டணத்தின் முழு விவரம்

Bharat Gaurav Tourist Train Fare: நீங்கள் ஒரு பயண ஆர்வலராக இருந்தால், இந்திய ரயில்வே அக்டோபர் 5, 2025 முதல் உங்களுக்காக ஒரு சுற்றுலா ரயிலை இயக்குகிறது. முழுமையான விவரங்களை இங்கே காணலாம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Oct 4, 2025, 09:42 PM IST
  • அக்டோபர் 5 ஆம் தேதி தொடங்கும் சுற்றுலா ரயில்
  • இந்த இடங்களை நீங்கள் பார்வையிடலாம்
  • எந்தெந்த ரயில் நிலையங்களில் இயக்கப்படும், என்னென்ன வசதிகள் கிடைக்கும்?

Bharat Gaurav Tourist Train Timing And Fare Details In Tamil: புதிய இடங்களை ஆராய்வது, அந்த இடத்தின் உணவு வகைகளை ருசிப்பது, இனிமையான நினைவுகளை மீண்டும் கொண்டு வருவது போன்றவற்றை விரும்பாதவர்கள் எவருமே இருக்க முடியாது. வேலையில் இருந்து ஓய்வு கிடைக்கும் போதெல்லாம், மக்கள் பயணம் செய்ய விரும்புவார்கள். சிலர் மலை பகுதிகளுக்கு செல்வார்கள். ஒரு சிலர் மதத் தலங்களுக்குச் செல்வார்கள்.

எனவே, நீங்கள் ஒரு பயண ஆர்வலராக இருந்து, இந்த மாதம் உங்கள் அன்புக்குரியவர்களுடன் பயணம் செய்ய திட்டமிடுகிறீர்கள் என்றால், கர்நாடக அரசும் இந்திய ரயில்வே கேட்டரிங் மற்றும் சுற்றுலா கழகமும் (IRCTC) இணைந்து ஒரு சிறப்பு சுற்றுலா தொகுப்பை வழங்குகின்றன. அக்டோபர் 5 ஆம் தேதி முதல் அதாவது நாளை முதல் இந்த சுற்றுலா ரயில் இயக்கப்படும். எனவே இந்த சுற்றுலா ரயில் மற்றும் அதன் தொகுப்பு பற்றி அனைத்து விவரங்களையும் அறிந்து கொள்வோம்.

அக்டோபர் 5 ஆம் தேதி தொடங்கும் சுற்றுலா ரயில்

கர்நாடக அரசும் இந்திய ரயில்வே கேட்டரிங் மற்றும் சுற்றுலா கழகமும் (IRCTC) இணைந்து "கர்நாடக பாரத் கௌரவ் காசி தரிசனம்" என்ற சிறப்பு சுற்றுலா தொகுப்பை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளன. இதற்காக அக்டோபர் 5, 2025 முதல் ஒரு சுற்றுலா ரயில் இயக்கப்படும்.

இந்த இடங்களை நீங்கள் பார்வையிடலாம்

கர்நாடக பாரத் கௌரவ் காசி தரிசனம் கொண்ட இந்த சுற்றுலா ரயில் அக்டோபர் 5 ஆம் தேதி முதல் இயக்கப்படும், அயோத்தி (ஸ்ரீ ராம் ஜன்மபூமி கோயில்), கயா (விஷ்ணுபாத கோயில் மற்றும் மகாபோதி கோயில்), வாரணாசி (காசி விஸ்வநாதர் கோயில், துளசி மானஸ் கோயில், சங்கத்மோச்சன் ஹனுமான் கோயில் மற்றும் கங்கா ஆர்த்தி) மற்றும் பிரயாக்ராஜ் (சங்கத்தில் புனித நீராடி ஹனுமான் கோயிலின் தரிசனம்) போன்ற இடங்களுக்கு யாத்ரீகர்களை அழைத்துச் செல்லப்படுவார்கள். பயணம் மொத்தம் 9 பகல் மற்றும் 8 இரவுகள் கொண்டது.

எந்தெந்த ரயில் நிலையங்களில் இயக்கப்படும், என்னென்ன வசதிகள் கிடைக்கும்?

இந்த ரயில் பெங்களூருவின் யஷ்வந்த்பூர் நிலையத்திலிருந்து புறப்படுகிறது, மேலும் தும்கூர், பிரூர், தாவங்கேரி, ஹாவேரி, ஹூப்ளி மற்றும் பெல்காம் ஆகிய இடங்களிலிருந்தும் ஏறலாம்.

இந்த ரயில் முழுமையாக மூன்றாம் ஏசி வகுப்பாக இருக்கும். இரட்டை அல்லது மூன்று முறை பகிர்வதற்கான தனி ஏசி அல்லாத ஹோட்டல் அறைகள் மற்றும் சைவ உணவுகளையும் நீங்கள் பெறலாம். இடமாற்றங்கள் மற்றும் சுற்றுலாப் பயணங்கள் ஏசி அல்லாத பேருந்தில் இருக்கும்.

கட்டணத்தைப் பற்றிய தகவல்

இந்த சுற்றுலா ரயிலில் பயணிக்க விரும்பினால், பயணம் மற்றும் பிற வசதிகளுக்கான மொத்த செலவு ஒரு பயணிக்கு ₹22,500 ஆகும். இருப்பினும், கர்நாடக அரசு ஒரு பயணிக்கு ₹7,500 மானியம் வழங்கியுள்ளது. அதாவது இந்தப் பயணத்திற்கு நீங்கள் மொத்தம் ₹15,000 செலுத்த வேண்டும்.

 

