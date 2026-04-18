ஆதார் அப்டேட்: வீட்டில் இருந்தே முகவரி, மொபைல் எண் மாற்ற புதிய வசதி.. அலையவே வேண்டாம்!

Aadhar Update At Home: ஆதார் கார்டில் உள்ள விவரங்களை வீட்டில் இருந்தபடியே அப்டேட் செய்யலாம்.  ஆதார் செயலி வாயிலாக மொபைல் எண், முகவரியை  மாற்றுவது எப்படி என்று பார்ப்போம்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Apr 18, 2026, 06:50 PM IST
  • 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை ஆதார் புதுப்பிக்க வேண்டும்,
  • ஆதார் மையம் செல்லாமல் வீட்டில் இருந்தே சுலபமாக புதுப்பிக்கலாம்
  • ஆதார் செயலி மூலம் மொபைல் எண், முகவரியை அப்டேட் செய்யலாம்.

Aadhar Update At Home: இந்தியர்களின் முக்கியமான ஆவணமாக ஆதார் கார்டு இருக்கிறது. ஆதார் கார்டை ஒவ்வொரு 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை அப்டேட் செய்ய வேண்டும். ஆதார் கார்ட்டை இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் (UIDAI) நிர்வகித்து வருகிறது.  ஆதார் கார்டில் உள்ள 10 இலக்கு எண் அரசு திட்டங்கள், வங்கிக் கணக்கு தொடங்குவது போன்ற அனைத்து சேவைகளுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஆதார் கார்டை வீட்டில் இருந்தபடியே, ஆதார் மையத்திற்கு செல்லாமல் அப்டேட் செய்யலாம். அதாவது, ஆதார் செயலி வாயிலாக வீட்டில் இருந்தே மொபைல் எண், முகவரியை மாற்றலாம். 

ஆதார் புதுப்பிப்பு ஏன் முக்கியம்?

ஆதார் புதுப்பிப்பு (Aadhaar Update) என்பது அடையாள சரிபார்ப்பு, அரசு திட்டங்களை தடையின்று பெறுவதற்கும், நிதி பரிவர்த்தனையின் பாதுகாப்பிற்கும் உறுதி செய்ய மிக முக்கியமாகும்.  இதனால், ஆதார் புதுப்பிப்பதற்கு ஆதார் மையத்திற்கு முன்பு செல்ல வேண்டி இருக்கும்.  இனி அப்படி இல்லை. ஏனென்றால் உங்களிடம் மொபைல் போன் இருந்தால், சுலபமாக நீங்கள் அதன் மூலம் உங்கள் ஆதாரில் உள்ள மொபைல் எண், முகவரியை வீட்டில் இருந்தே புதுப்பித்துக் கொள்ளலாம். 

ஆதாரில் மொபைல் எண்ணை  அப்டேட் செய்யும் முறை

1. முதலில் கூகுள் ப்ளே  ஸ்டோர் அல்லது ஆப்பிள் ஸ்டோரில் Aadhaar App-ஐ பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள். 

2. பிறகு, உங்களுக்கான மொழி தேர்வு செய்து உள்நுழைய வேண்டும். register செய்ய உங்கள் 12 இலக்க ஆதார் எண்ணை உள்ளிட வேண்டும்.

3. இதன்பிறகு, உங்கள ஆதார் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண்ணை சரிபார்ப்புக்கு பிறகு, face authetication-ஐ திறக்கப்படும். இதனை செயல்முறையை முடித்தபிறகு, ஆதார் செயலின் முகப்பு பக்கத்திற்கு செல்வீர்கள். 

4. அங்கு services என்ற ஆப்ஷன் தோன்றும். அதனை கிளிக் செய்தால், Mobile number update என்பதை தேர்வு செய்ய வேண்டும். 

5. இதன்பிறகு, Continue to Update Mobile number என்பதை கிளிக் செய்து, உங்கள் புதிய மொபைல் எண்ணை உள்ளிடவும். அதன்பிறகு, அந்த எண்ணுக்கு OTP வரும்.

6. இந்த ஒடிபி எண்ணை உள்ளிட்ட பிறகு, முக அங்கீகாரம் சரிபார்க்கப்படும். இதன்பிறகு, நீங்கள் மொபைல் எண் அப்டேட்டிற்கான கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டும்

7. ரூ.75-ஐ யுபிஐ, டெபிட், கிரெடிட் கார்டு, நெட் பேக்கிங் மூலம் நீங்கள் ஆதார் புதுப்பிப்பு கட்டணத்தை செலுத்தலாம்.

ஆதாரில் முகவரியை மாற்றுவது எப்படி?

1. முதலில் ஆதார் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்ய வேண்டும். 

2. அங்கு முகப்பு பக்கத்தின் கீழ் services என்ற ஆப்ஷன் தோன்றும். அதனை கிளிக் செய்தால், Address update என்பதை தேர்வு செய்ய வேண்டும். 

3. இதன்பிறகு புதுப்பிப்பு முறையை தேர்வு செய்ய வேண்டும். Using Your Documents அல்லது Using Family Member Aadhaar  என்பதை தேர்வு செய்ய வேண்டும். 

4. இதன்பிறகு, உங்கள் புதிய முகவரியை உள்ளிட வேண்டும். மேலும், தேவையான ஆவணத்தை பதிவிட வேண்டும். 

5. இதன்பிறகு, முகவரி புதுப்பிப்புக்கான கட்டணமாக ரூ.75-ஐ யுபிஐ, நெட் பேக்கிங், கிரெடிட் கார்டு, டெபிட் கார்டு மூலம் செலுத்த வேண்டும். 

ஆதாரில் முகவரியை புதுப்பிக்க தேவையான ஆவணங்கள்

பாஸ்போர்ட், வங்கிக் கணக்கு புத்தகம், ரேஷன் கார்டு, வாக்காளர் அடையாள அட்டை, ஓட்டுநர் உரிமம், மின்சாரம், தண்ணீர், தொலைபேசிய கட்டண ரசீது, கேஸ் சிலிண்டர் (3 மாதங்களுக்கு மிகாமல்), வாடகை ஒப்பந்தம், பென்ஷன் கார்டு என இதில் ஏதேனும் ஒன்றை சமர்ப்பித்து நீங்கள் ஆதாரில் உள்ள முகவரியை புதுப்பித்துக் கொள்ளலாம்.

