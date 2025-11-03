English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • ரயில்களில் Lower Berth யாருக்கு? ரயில்வேயின் புதிய விதிமுறை அமல்

ரயில்களில் Lower Berth யாருக்கு? ரயில்வேயின் புதிய விதிமுறை அமல்

இந்திய ரயில்வே தற்போது Lower Berth குறித்த புதிய அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டு உள்ளது. இதன் முழு விவரத்தை இங்கே காணலாம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Nov 3, 2025, 05:32 PM IST
  • கீழ் பெர்த் (Lower Berth) ஒதுக்கீட்டில் மாற்றம்
  • தூங்கும் நேரத்துக்கான விதி
  • லோயர் பெர்த்களை வழங்குவதில் ஒரு குறிப்பிட்ட முன்னுரிமை

Indian Railway Rule: தினந்தோறும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் இந்தியன் ரயில்வேயில் பயணம் செய்கின்றனர். இதில் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைத்து தரப்பு பயணிகளும் அடங்குவர். ஒவ்வொரு பயணிக்கும் தேவையான வசதிகளை வழங்க, இந்திய ரயில்வே நிர்வாகம் தன்னால் இயன்றவரை முயற்சி மேற்கொண்டு வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது பயணிகளின் நலனுக்காக இந்தியன் ரயில்வே நிர்வாகம் புதிய விதிகளை அறிவித்துள்ளது.

இந்திய இரயில்வேயின் முன்பதிவு அமைப்பானது லோயர் பெர்த்களை வழங்குவதில் ஒரு குறிப்பிட்ட முன்னுரிமைக் கொள்கையைப் பின்பற்றுகிறது:
மூத்த குடிமக்கள் (Senior Citizens),
45 வயதுக்கு மேற்பட்ட பெண்கள் (Women aged 45 and above),
மற்றும் கர்ப்பிணிப் பெண்கள் (Pregnant Women) ஆகியோருக்கு முன்னுரிமை அடிப்படையில் லோயர் பெர்த்கள் ஒதுக்கப்படுகின்றன.

இந்தக் கொள்கையை வேறு வார்த்தைகளில் சொல்ல வேண்டும் என்றால்:
இந்திய இரயில்வேயின் கணினி பதிவு முறைப்படி, மூத்த குடிமக்கள், 45 வயதுக்கு மேற்பட்ட பெண்கள் மற்றும் கர்ப்பிணிப் பெண்கள் ஆகியோருக்கு லோயர் பெர்த்களை ஒதுக்கீடு செய்வதில் முன்னுரிமை அளிக்கப்படுகிறது. நீங்கள் லோயர் பெர்த்தைத் தேர்வு செய்யும் பட்சத்தில், அந்த பெர்த்துகளில் காலியான இடங்கள் இருந்தால் மட்டுமே, அவை உங்களுக்கு ஒதுக்கப்படும். உங்களுக்கு லோயர் பெர்த் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தாலும், ஒரு மூத்த குடிமகனுக்கு அப்பர் அல்லது மிடில் பெர்த் வழங்கப்பட்டிருந்தால், பெர்த்களை மாற்றுவதற்கு இரயில்வே அதிகாரிகளுக்கு உரிமை உண்டு.

அதேபோல் ரிசர்வ் செய்யப்பட்ட ரயில் பெட்டிகளில், இரவு 10 மணி முதல் காலை 6 மணி வரை தூங்குவதற்கான அதிகாரபூர்வ நேரம் ஆகும். இந்த நேரத்தில், அப்பர் பெர்த் (Upper Berth) மற்றும் மிடில் பெர்த் (Middle Berth) பயணிகள், லோயர் பெர்த் (Lower Berth) பயணிகளைத் தொந்தரவு செய்யக்கூடாது. இதே விதிதான் சைட் லோயர் (Side Lower) மற்றும் சைட் அப்பர் (Side Upper) பெர்த்துகளுக்கும் பொருந்தும். குறிப்பிட்ட இந்தத் தூங்கும் நேரத்தில், சைட் அப்பர் பெர்த் பயணிகள், சைட் லோயர் பெர்த் பயணிகளிடம் 'கீழ் பெர்த்துகளில் உட்கார வேண்டும்' என்று கூறி தொந்தரவு செய்யக்கூடாது.

கீழ் பெர்த் (Lower Berth) ஒதுக்கீட்டில் மாற்றம்:
மூத்த குடிமக்கள் (60 வயதுக்கு மேற்பட்ட ஆண்கள்), 45 வயதுக்கு மேற்பட்ட பெண்கள், மற்றும் கர்ப்பிணிப் பெண்களுக்கு கீழ் பெர்த் ஒதுக்கீட்டில் முன்னுரிமை அளிக்கப்படும்.

தூங்கும் நேரத்துக்கான விதி:
இரவு 10:00 மணி முதல் காலை 6:00 மணி வரை மட்டுமே படுக்கையில் தூங்குவதற்கான நேரம் ஆகும். இந்த நேரத்தில், கீழ் பெர்த்தில் உள்ளவர்கள் அமருவதற்காக மேல் பெர்த்தில் உள்ளவர்கள் தொந்தரவு செய்யக்கூடாது. இந்த நேரத்தைத் தவிர மற்ற நேரங்களில் அமரும் வசதிக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்பட வேண்டும்.

இந்த விதிமுறைகள், பயணிகளின் சிரமங்களைக் குறைக்கவும், அனைவரையும் உள்ளடக்கிய சமநிலையான முன்பதிவு செயல்முறையை உறுதிப்படுத்தவும் இந்திய ரயில்வேயால் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.

