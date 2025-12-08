English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு மெகா குட் நியூஸ்.. அரசின் சூப்பர் அறிவிப்பு!

ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு மெகா குட் நியூஸ்.. அரசின் சூப்பர் அறிவிப்பு!

உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள கோடிக் கணக்கான ரேஷன் கார்டுதாரர்கள் இலவச ரேஷன் பெற உள்ளனர். இதில் கோதுமை மற்றும் அரிசியுடன் கூடுதலாக, சர்க்கரை வழங்கப்படும். அரிசி கிடைக்காதவர்களுக்கு சோளம் வழங்கப்படும். 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 8, 2025, 10:26 AM IST
  • ரேஷன் கார்டுதாரர்கள் இலவச ரேஷன் பெற உள்ளனர்.
  • சர்க்கரை விநியோகம் மற்றும் ஏற்பாடுகள்
  • அந்த்யோதயா அட்டைதாரர்களுக்கு தானியங்கள் விநியோகம்

Trending Photos

EPF Balance Check: PF கணக்கில் பணம் எவ்வளவு உள்ளது? செக் செய்ய எளிய வழி இதோ
camera icon10
EPFO
EPF Balance Check: PF கணக்கில் பணம் எவ்வளவு உள்ளது? செக் செய்ய எளிய வழி இதோ
போன ஏலத்தில் டம்மி... ஆனா இந்த ஏலத்தில் கில்லி... இந்த 5 பேருக்கு கோடிகள் குவியும்!
camera icon8
IPL 2026
போன ஏலத்தில் டம்மி... ஆனா இந்த ஏலத்தில் கில்லி... இந்த 5 பேருக்கு கோடிகள் குவியும்!
IND vs SA 1st T20: இந்தியா பிளேயிங் 11.. சுப்மன் கில் இல்லை.. இந்த CSK விரர்தான் ஓப்பனர்!
camera icon8
ind vs sa t20
IND vs SA 1st T20: இந்தியா பிளேயிங் 11.. சுப்மன் கில் இல்லை.. இந்த CSK விரர்தான் ஓப்பனர்!
மரண தோல்வியடைந்த நயன்தாராவின் படங்கள்! மாஸ் காண்பித்து..கடைசியில் எல்லாம் தூசு..
camera icon9
Nayanthara
மரண தோல்வியடைந்த நயன்தாராவின் படங்கள்! மாஸ் காண்பித்து..கடைசியில் எல்லாம் தூசு..
ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு மெகா குட் நியூஸ்.. அரசின் சூப்பர் அறிவிப்பு!

Free Ration Card Update 2025: மத்திய, மாநில அரசுகள் பொதுமக்களுக்கு பயனளிக்கும் வகையில் ஏராளமான அரசு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகின்றன. அந்த வகையில் தற்போது, ​​உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள கோடிக் கணக்கான ரேஷன் கார்டுதாரர்கள் இலவச ரேஷன் பெற உள்ளனர். இதில் கோதுமை மற்றும் அரிசியுடன் கூடுதலாக, சர்க்கரை வழங்கப்படும். அரிசி கிடைக்காதவர்களுக்கு சோளம் வழங்கப்படும். உணவு மற்றும் தளவாடத் துறையின் அறிவுறுத்தல்களின்படி, டிசம்பர் 10 முதல் 28 வரை ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு சர்க்கரை மற்றும் சோளம் விநியோகிக்கப்படும்.

Add Zee News as a Preferred Source

ரேஷன் கடைகளில் விநியோகம் காலை 8 மணி முதல் மதியம் 12 மணி வரையிலும், பிறகு பிற்பகல் 2 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரையிலும் நடைபெறும்.

மாவட்ட வாரியான கூடுதல் ரேஷன் விநியோகம்

தேசிய உணவுப் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் (NFSA) கீழ், சில மாவட்டங்களில் உள்ள அந்த்யோதயா அட்டைதாரர்களுக்கு தானியங்களின் அளவில் மாற்றம் இருக்கும்:

தானியம் மற்ற மாவட்டங்கள் 25 கூடுதல் மாவட்டங்கள்
கோதுமை 14 14
அரிசி (செறிவூட்டப்பட்டது) 21 16
சோளம் இல்லை 5

25 கூடுதல் மாவட்டங்கள் பின்வருமாறு: ஆக்ரா, அலிகார், அவுரையா, பஹ்ரைச், பல்லியா, படாவுன், புலந்த்ஷஹர், எட்டா, எட்டாவா, ஃபரூக்காபாத், ஃபிரோசாபாத், கோண்டா, ஹாபூர், ஹர்டோய், ஹத்ராஸ், கன்னோஜ், கான்பூர் நகர், காஸ்கஞ்ச், மெயின்புரி, மிர்சாபூர், ராம்பூர், சம்பல், மற்றும் உன்னாவ்.

 

தகுதியுள்ள வீட்டு அட்டைதாரர்களுக்கு (Eligible Household)

தகுதியுள்ள வீட்டு அட்டைதாரர்களுக்கு (National Food Security Act - NFSA இன் கீழ் வரும்) இரண்டு கிலோ கோதுமை மற்றும் மூன்று கிலோ செறிவூட்டப்பட்ட அரிசி இலவசமாக வழங்கப்படும்.

சர்க்கரை விநியோகம் மற்றும் ஏற்பாடுகள்

அந்த்யோதயா அட்டைதாரர்களுக்கு (Antyodaya Card Holders) மட்டுமே சர்க்கரை வழங்கப்படும். அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் வரையிலான மூன்று மாதங்களுக்கான மூன்று கிலோ சர்க்கரை வழங்கப்படும். ஒரு கிலோவின் விலை 18 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. அட்டைதாரர் மொத்தமாக ரூபாய் 54 (3 கிலோ x 18 ரூபாய்) விநியோகத்தின் போது செலுத்த வேண்டும்.

அந்த்யோதயா அட்டைதாரர்களுக்கு தானியங்கள் விநியோகம்

உணவு மற்றும் தளவாட ஆணையர் அனாமிகா சிங் பிறப்பித்த உத்தரவின்படி, அந்த்யோதயா அட்டைதாரர்களுக்கு அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் வரையிலான மூன்று மாத ரேஷன் பொருட்கள் ஒரே நேரத்தில் வழங்கப்படும்.

ஒற்றை-நிலை போக்குவரத்து அமைப்புகள் உள்ள தொகுதிகளில், அனைத்து ரேஷன் கடைகளுக்கும் உணவு தானியங்கள் விநியோகம் டிசம்பர் 9 ஆம் தேதிக்குள் முடிவடையும்.

விநியோகச் செயல்பாட்டின் போது எந்தச் சிரமமும் ஏற்படாமல் இருக்க, அனைத்து மாவட்ட விநியோக அதிகாரிகளுக்கும் அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு கடையிலும் கிடைக்கும் ரேஷன் மற்றும் சர்க்கரையை ஆய்வு செய்ய நோடல் அதிகாரிகள் நியமிக்கப்படுவார்கள். இந்தச் செயல்முறையை SDM மேற்பார்வையின் கீழ் நோடல் அதிகாரிகள் நேரடியாகச் சரிபார்ப்பார்கள்.

மேலும் படிக்க | ரயில் பயணிகளுக்கு இலவச உணவு! 3 வேளையும் பெறலாம்.. எப்படி தெரியுமா?

மேலும் படிக்க | ரேஷன் கார்டு பயனர்களுக்கு டபுள் ஜாக்பாட்.. அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு

மேலும் படிக்க | ரேஷன் கார்டில் மொபைல் நம்பரை மாற்றுவது இவ்வளவு ஈஸியா? சூப்பர் டிப்ஸ் இதோ

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Ration CardOnlineRation card onlineRationFree Ration

Trending News