பயணிகளுக்கு புதிய அப்டேட்டை வழங்கிய இந்தியன் ரயில்வே.. உடனே தெரிஞ்சிக்கோங்க

Indian Railway Update: பயணிகளுக்கு ஏற்படும் சிரமத்தைத் தவிர்க்க பல ரயில்களின் நேர அட்டவணை தற்போது மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது. பயணிகளின் வசதி மற்றும் செயல்பாட்டு காரணங்களுக்காக ரயில்வே இந்த முடிவை எடுத்துள்ளது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Oct 5, 2025, 08:11 PM IST
  • ரயில்வே பல ரயில்களின் நேரத்தை மாற்றியுள்ளது.
  • அக்டோபர் 6 மற்றும் 7, 2025 முதல் நடைமுறைக்கு பொருந்தும்.

பயணிகளுக்கு புதிய அப்டேட்டை வழங்கிய இந்தியன் ரயில்வே.. உடனே தெரிஞ்சிக்கோங்க

Indian Railway Update: வரவிருக்கும் பண்டிகைகளின் போது அதிகரித்து வரும் பயணிகள் போக்குவரத்து மற்றும் வசதியை ஈடுகட்ட வடக்கு ரயில்வே சில முக்கிய நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது. பயணிகளின் வசதியை உறுதி செய்வதற்காக பல ரயில்களின் நேர அட்டவணை மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது, அதனுடன் பாதை நீட்டிப்புகள், நிறுத்தங்களும் இதில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. பயணிகள் வசதி மற்றும் செயல்பாட்டு காரணங்களுக்காக ரயில்வே பல ரயில்களின் நேரத்தை மாற்றியுள்ளது.

இந்த மாற்றங்கள் அக்டோபர் 6 மற்றும் 7, 2025 முதல் நடைமுறைக்கு பொருந்தும். திருத்தப்பட்ட கால அட்டவணையின்படி, டெல்லி-ரேவாரி பயணிகள் ரயில் (54417) அக்டோபர் 6 முதல் டெல்லியில் இருந்து மாலை 4:10 மணிக்குப் புறப்பட்டு, ரேவாரி சந்திப்பை மாலை 6:40 மணிக்கு வந்தடையும்.

இதேபோல், பார்மர்-டெல்லி சராய் ரோஹில்லா மலானி சூப்பர்ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் (20487) காலை 11:33 மணிக்கு குர்கானை வந்து 11:35 மணிக்கு புறப்படும், டெல்லி கான்ட்மெண்டில் காலை 11:57 முதல் 11:59 வரை நிறுத்தப்படும். பூஜ்-டெல்லி சராய் ரோஹில்லா சூப்பர்ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் (20983) அக்டோபர் 7 முதல் அதன் நேரங்களும் திருத்தப்பட்டுள்ளன.

இதேபோல், ஜிந்த்-குருக்ஷேத்ரா பயணிகள் ரயில் (54038) இனி ஜிந்தில் இருந்து காலை 05:25 மணிக்குப் புறப்பட்டு காலை 08:50 மணிக்கு குருக்ஷேத்ரா சந்திப்பை வந்தடையும். குருக்ஷேத்ரா-ஜிந்த் பயணிகள் ரயில் (54037) குருக்ஷேத்ராவில் காலை 09:20 மணிக்குப் புறப்பட்டு மதியம் 12:10 மணிக்கு ஜிந்த் சந்திப்பை வந்தடையும்.

இந்த ரயில்களின் நிறுத்தங்கள் கூடுதலாக நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளன;

மொராதாபாத் பிரிவின் கீழ் இயக்கப்படும் பல சிறப்பு ரயில்களில் இப்போது கூடுதல் நிறுத்தங்களை பெரும். இந்தப் புதிய வசதி ஹாபூர், ஷாஜகான்பூர் சந்திப்பு மற்றும் ஹர்தோய் ரயில் நிலையங்களில் பயணிகளுக்கு வழங்கப்படும். ரயில்வேயின் கூற்றுப்படி, புது தில்லி-தன்பாத் (04456/04455), ஆனந்த் விஹார் டெர்மினல்-சீதாமர்ஹி (04016/04015), அமிர்தசரஸ்-சாப்ரா (04608/04607), லக்னோ-புது டெல்லி (04203/04204), ஆனந்த் ஜஹர்பான் உள்ளிட்ட ரயில்கள் (04008/04007), கோமதி நகர்-கதிபுரா (05023/05024), தன்பாத்-சண்டிகர் (03311/03312), சஹர்சா-ஆனந்த் விஹார் (05575/05576), பூர்னியா கோர்ட்-ஆனந்த் விஹார் (055570), மாவு-ஆனந்த் விஹார் (055570), (05301/05302) மற்றும் ஜோத்பூர்-கோரக்பூர் (04829/04830) இந்த நிலையங்களில் கூடுதல் நிறுத்தங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

வைஷாலி எக்ஸ்பிரஸ் இப்போது லலித்கிராம் வரை இயங்கும்:

வைஷாலி எக்ஸ்பிரஸ் (12553/12554) ரயில் சேவையை ரயில்வே லலித்கிராம் வரை நீட்டித்துள்ளது. இந்த சேவை நேற்று முன்தினம் முதல் அமலுக்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. ரயில்வேயின் கூற்றுப்படி, புதுதில்லியில் இருந்து சஹர்சா வழியாக லலித்கிராமிற்கு செல்லும் வைஷாலி எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் இப்போது பயணிகளுக்கு நேரடி இணைப்பை வழங்கும். புதுதில்லியில் இருந்து இரவு 8:40 மணிக்குப் புறப்படும் இந்த ரயில், சஹர்சா, சுபால், சராய்கர் சந்திப்பு மற்றும் ரகோபூர் வழியாகப் பயணித்து, மறுநாள் காலை 6:30 மணிக்கு லலித்கிராமை வந்தடையும். லலித்கிராமில் இருந்து அதிகாலை 4 மணிக்குப் புறப்படும் அதன் திரும்பும் பயணத்தில், சஹர்சா வழியாக மறுநாள் காலை 6:25 மணிக்குப் புறப்பட்டு, இரவு 10:30 மணிக்கு புதுதில்லியை வந்தடையும். புதுதில்லியில் இருந்து சஹர்சாவுக்கு செல்லும் ரயிலின் அட்டவணை அப்படியே இருக்கும். கூடுதலாக, டிசம்பர் 7, 2025 முதல், ரயிலின் எண் 15565/15566 ஆக மாற்றப்படும், மேலும் இது லலித்கிராம்-புது தில்லி வைஷாலி எக்ஸ்பிரஸ் என்று அழைக்கப்படும்.

மேலும் படிக்க | தீபாவளி போனஸ் வந்தாச்சா? போனஸ் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது? இதற்கான சூத்திரம் என்ன?

மேலும் படிக்க | ரயில்வே ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி போனஸ்! மத்திய அரசு ஒப்புதல்

